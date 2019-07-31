Напитки и еда этого лета: рецепты от тульских шеф-поваров

Освежающие смузи и коктейли, лёгкая еда и закуски, которые можно попробовать этим летом в тульских ресторанах и кафе.

Кофейня № 1

Что такое «Кофейня № 1»? Это уютное место в самом сердце Тулы, у стен Кремля, в старинном доме с вековой историей, где вы можете попробовать полноценные блюда европейской, итальянской, испанской, азиатской кухни.

Каждое утро здесь пекут для вас ремесленный хлеб ручной работы.

Разнообразное меню для взрослых и юных гостей. Даже приверженцев вегетарианского питания в этой кофейне смогут порадовать наличием разнообразных блюд.

Шеф с любовью готовит для вас, только из натуральных, свежих, фермерских продуктов. А цены на всё это волшебство вас приятно удивят.

Кроме вкусной еды, вас ждут уже полюбившиеся натуральные десерты, ручной работы от шеф-кондитера.

Какая же кофейня без напитков! Выбирайте и наслаждайтесь вкусами кофе из 100% арабики ручной обжарки которое приезжает прямиком из Бразилии. 10 сортов элитного чая с знаменитых плантаций Китая, Индии, Тайваня не оставят равнодушными самых чутких ценителей напитка.

Заходите сюда на вкусные завтраки! Берите кофе с собой или начните утро за уютным столиком с десертом от шеф-кондитера.

Гаспачо от Игоря Воронина, шефа «Кофейни № 1»



Розовые томаты,

Томаты,

Огурец длинноплодный,

Сельдерей (стебель),

Лук красный репчатый,

Чеснок,

Болгарский перец,

Винный уксус

Оливковое масло Extra virgin,

Соль,

Перец,

Сахар.



Все овощи нарезают в произвольной форме.

Добавляют в овощи винный уксус, оливковое масло, соль, перец и сахар.

Пробивают всё в блендере до кремообразного состояния. Затем процеживают через крупное сито и охлаждают.

Готовый гаспачо наливают в суповую тарелку, украшают свежим базиликом, сбрызгивают оливковым маслом, добавляют тар-тар из огурца и красного лука. К супу подают свежеиспеченную Чиабатту с хрустящей корочкой.

Сэндвич с уткой и виноградом

Чиабатта,

Утиная грудка,

Виноград,

Клубника,

Домашний майонез,

Зерновая горчица.

Свежая Чиабатта прогревается в духовке и промазывается фирменным соусом на основе майонеза, приготовленного по рецепту шеф-повара. Сверху выкладываются слайсы обжаренной утиной грудки.

Украшается сэндвич зелёными листьями рукколы, виноградом и ароматными дольками клубники.

Кофейня № 1: для каждого

гостя с любовью!

Тула, ул. Союзная, 1

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BARY | БАРИ

Сеть кофеен «Бари» — это вкусный кофе, десерты, еда, и, неизменно уютная атмосфера.

Этим летом гостей здесь удивляют и радуют обновлённым меню. Из напитков: три вида лимонада на жаркую погоду, кофейный и молочно-кофейный, а также вернулся хит прошлого лета — «Cheese ice tea».

Cheese ice tea

Чай «Инжирное дерево»

Сливочно-сырный крем

Ванильный сахар

Манго-ежевика

Натуральное пюре из манго и ежевики

Содовая





Кстати, в «Бари» на Первомайской, 26-а теперь работает своя кухня — всё готовят на месте!

Заходите на вкусные новинки из весеннего и летнего меню: Яйцо Бенедикт и новинка этого лета — блинчики с манговым чатни и кремом из авокадо. Их готовят на основе пшеничной биомуки особо тонкого помола. Внутрь заворачивают манговый чатни — индийский соус, который варят с добавлением карри, мускатного ореха, корицы и тростникового сахара. Подают с кремом на основе авокадо, нежирной сметаны, мяты, лимонного сока, тростникового сахара и щепотки соли. Сверху- немного зелени. Бегом в «Бари» пробовать!

И не забудьте, что в «Бари» круглый год можно вкусно и полезно позавтракать. Приятно, что завтрак можно заказать в любое время суток.

Для тех, кто предпочитает кофейную классику и любимые напитки, здесь по-прежнему есть популярные варианты. В «Бари» заботятся о гостях, не употребляющих обычное молоко. Напиток сделают с добавлением низколактозного, соевого, миндального или кокосового молока. Любой кофе можно взять с собой.

В этих кофейнях вас угостят ароматным черным, зелёным или фруктовым чаем.

Попробуйте новое печенье «Амаретти»! Это классическое итальянское печенье на миндальной муке и меренге. Ещё одна новинка — колечки из заварного теста с начинкой из сливочно-сырного крема и свежих ягод. А ещё здесь предлагают гостям тарты с малиновым кули, сливочным кремом и свежими ягодами.

Любителям овощного шеф придумал пряный крем из моркови. Его здесь готовят на основе моркови, сливок и специй, сверху выкладывают обжаренные черри, брюссельскую и цветную капусту, соус песто и микрозелень. Блюдо дополнит пара кусочков свежего хлеба от пекарей кофейни.

Сеть кофеен «Бари» — это вкус и ваше настроение:

Правильный кофе класса specialty.

Вкусные десерты, сделанные с любовью.

Полезные завтраки, которые подаются весь день.

Приветливые бариста, которые с радостью помогут выбрать напиток или десерт.

Pets Welcome — здесь рады людям и их четвероногим питомцам!

Тула, ул. Советская, 47 (атриум ТЦ «Гостиный двор», 1-й этаж).

Тула, ул. Первомайская, 26-а.

Тула, Красноармейский пр., 7-б.

Тула, пр. Ленина, 77.

Тула, Центральный парк культуры и отдыха.

Тел. 8 (920) 7777−000.

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Кулинарный дом MOROZOVSKY

Этим летом в самом центре Тулы открылась пекарня «Кулинарный дом MOROZOVSKY». Здесь в небольшом, но уютном помещении вас встречает неповторимый запах свежевыпеченных булочек и кофе, и ассортимент выпечки, хлеба и сладких угощений, от которого разбегаются глаза.

Здесь можно не только перекусить с друзьями или взять выпечку с собой, но и провести важные деловые переговоры. Атмосфера здесь подходящая — тихая, спокойная, уютная.

Главный принцип создателей этого заведения — не просто вкус, но и польза!

Во всех изделиях этой кондитерской-пекарни нет и не будет пальмового масла и вредных дешевых заменителей настоящих продуктов.

Хотя это лето не балует нас жарой, в тёплый день хочется чего-то освежающего и прохладного. В пекарне гостям предлагают охлаждённые необычные и полезные напитки: латте со льдом,

Бамбл

Двойной эспрессо.

Апельсиновый фреш.

Напиток подаётся в удобной бутылке, которую можно взять с собой. Освежающий вкус сочетается с красивыми слоями напитка разного цвета. Бамбл — отличный вариант для тех, кому нужно «зарядиться» и получить порцию витаминов. Идёте на важные переговоры? Этот напиток поможет вам победить!

Ещё две «витаминные бомбы» — напитки без сахара «Киви-шпинат» и «Морковь-апельсин». Для них используются фрукты и овощи, измельчённые целиком. Напиток получается насыщенный, с мякотью. Это настоящий смузи-детокс для всех, кто заботится о своём здоровье. Ничего лишнего и очень вкусно.

Попробуйте интересные лимонады от пекарни «Кулинарный дом MOROZOVSKY»: «Малина-тархун» и «Огурец-лайм-апельсин с мятой». Они также подаются в удобных бутылках. Берите с собой и наслаждайтесь по пути!

Любители кофе оценят в этом заведении необычный выбор кофейных напитков. Заказывайте кофейные коктейли «Лаванда», «Апельсин» и «Шалфей», наполненные ароматами вкусных и полезных эфирных масел из трав, которые мы не употребляем в обычной жизни. В горячем напитке эти масла «раскрываются» и в сочетании с глюкозой и молочным жиром лучше усваиваются организмом.

Ещё два вкуснейших напитка, которыми вас здесь порадуют — горячий шоколад и какао, сваренные из натурального бельгийского шоколада. Шоколадоманы оценят нежный неповторимый вкус. Добавьте себе энергии и хорошего настроения!

К напиткам в этой пекарне можно выбрать множество вариантов выпечки.

Попробуйте замечательную булочку с корицей, вензель с ягодами и заварным кремом, слойки и кексы, эклеры, и разнообразные «Киш-лорены» со сладкими и сытными начинками.

И не забудьте про свежеиспеченный авторский хлеб, который можно купить в этой европейской пекарне. Его готовят на основе настоящих заквасок, пророщенного зерна и цельнозерновой муки, со сниженной дрожжевой составляющей. Это, несомненно, важно для всех, кто следит за своим здоровьем и заботится о самочувствии близких.

Каждое утро с 8.00 до 12.00 здесь можно купить хлеб со скидкой 20%.

Гости пекарни «Кулинарный дом MOROZOVSKY» уже оценили доступность ценников на всю продукцию.

А еще в кулинарном доме можно приобрести целый торт или заказать авторские пирожные, например, на мальчишник или девичник.

Добро пожаловать к мастерам своего дела — в «Кулинарный дом MOROZOVSKY»!

Тула, проспект Ленина, 29.

8 (4872) 52-02-05 .

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