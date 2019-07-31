Напитки и еда этого лета: рецепты от тульских шеф-поваров
Освежающие смузи и коктейли, лёгкая еда и закуски, которые можно попробовать этим летом в тульских ресторанах и кафе.
Кофейня № 1
Что такое «Кофейня № 1»? Это уютное место в самом сердце Тулы, у стен Кремля, в старинном доме с вековой историей, где вы можете попробовать полноценные блюда европейской, итальянской, испанской, азиатской кухни.
Каждое утро здесь пекут для вас ремесленный хлеб ручной работы.
Разнообразное меню для взрослых и юных гостей. Даже приверженцев вегетарианского питания в этой кофейне смогут порадовать наличием разнообразных блюд.
Шеф с любовью готовит для вас, только из натуральных, свежих, фермерских продуктов. А цены на всё это волшебство вас приятно удивят.
Кроме вкусной еды, вас ждут уже полюбившиеся натуральные десерты, ручной работы от шеф-кондитера.
Какая же кофейня без напитков! Выбирайте и наслаждайтесь вкусами кофе из 100% арабики ручной обжарки которое приезжает прямиком из Бразилии. 10 сортов элитного чая с знаменитых плантаций Китая, Индии, Тайваня не оставят равнодушными самых чутких ценителей напитка.
Заходите сюда на вкусные завтраки! Берите кофе с собой или начните утро за уютным столиком с десертом от шеф-кондитера.
Гаспачо от Игоря Воронина, шефа «Кофейни № 1»
Розовые томаты,
Томаты,
Огурец длинноплодный,
Сельдерей (стебель),
Лук красный репчатый,
Чеснок,
Болгарский перец,
Винный уксус
Оливковое масло Extra virgin,
Соль,
Перец,
Сахар.
Все овощи нарезают в произвольной форме.
Добавляют в овощи винный уксус, оливковое масло, соль, перец и сахар.
Пробивают всё в блендере до кремообразного состояния. Затем процеживают через крупное сито и охлаждают.
Готовый гаспачо наливают в суповую тарелку, украшают свежим базиликом, сбрызгивают оливковым маслом, добавляют тар-тар из огурца и красного лука. К супу подают свежеиспеченную Чиабатту с хрустящей корочкой.
Сэндвич с уткой и виноградом
Чиабатта,
Утиная грудка,
Виноград,
Клубника,
Домашний майонез,
Зерновая горчица.
Свежая Чиабатта прогревается в духовке и промазывается фирменным соусом на основе майонеза, приготовленного по рецепту шеф-повара. Сверху выкладываются слайсы обжаренной утиной грудки.
Украшается сэндвич зелёными листьями рукколы, виноградом и ароматными дольками клубники.
Кофейня № 1: для каждого
гостя с любовью!
Тула, ул. Союзная, 1
BARY | БАРИ
Сеть кофеен «Бари» — это вкусный кофе, десерты, еда, и, неизменно уютная атмосфера.
Этим летом гостей здесь удивляют и радуют обновлённым меню. Из напитков: три вида лимонада на жаркую погоду, кофейный и молочно-кофейный, а также вернулся хит прошлого лета — «Cheese ice tea».
Cheese ice tea
- Чай «Инжирное дерево»
- Сливочно-сырный крем
- Ванильный сахар
Манго-ежевика
- Натуральное пюре из манго и ежевики
- Содовая
Кстати, в «Бари» на Первомайской, 26-а теперь работает своя кухня — всё готовят на месте!
Заходите на вкусные новинки из весеннего и летнего меню: Яйцо Бенедикт и новинка этого лета — блинчики с манговым чатни и кремом из авокадо. Их готовят на основе пшеничной биомуки особо тонкого помола. Внутрь заворачивают манговый чатни — индийский соус, который варят с добавлением карри, мускатного ореха, корицы и тростникового сахара. Подают с кремом на основе авокадо, нежирной сметаны, мяты, лимонного сока, тростникового сахара и щепотки соли. Сверху- немного зелени. Бегом в «Бари» пробовать!
И не забудьте, что в «Бари» круглый год можно вкусно и полезно позавтракать. Приятно, что завтрак можно заказать в любое время суток.
Для тех, кто предпочитает кофейную классику и любимые напитки, здесь по-прежнему есть популярные варианты. В «Бари» заботятся о гостях, не употребляющих обычное молоко. Напиток сделают с добавлением низколактозного, соевого, миндального или кокосового молока. Любой кофе можно взять с собой.
В этих кофейнях вас угостят ароматным черным, зелёным или фруктовым чаем.
Попробуйте новое печенье «Амаретти»! Это классическое итальянское печенье на миндальной муке и меренге. Ещё одна новинка — колечки из заварного теста с начинкой из сливочно-сырного крема и свежих ягод. А ещё здесь предлагают гостям тарты с малиновым кули, сливочным кремом и свежими ягодами.
Любителям овощного шеф придумал пряный крем из моркови. Его здесь готовят на основе моркови, сливок и специй, сверху выкладывают обжаренные черри, брюссельскую и цветную капусту, соус песто и микрозелень. Блюдо дополнит пара кусочков свежего хлеба от пекарей кофейни.
Сеть кофеен «Бари» — это вкус и ваше настроение:
- Правильный кофе класса specialty.
- Вкусные десерты, сделанные с любовью.
- Полезные завтраки, которые подаются весь день.
- Приветливые бариста, которые с радостью помогут выбрать напиток или десерт.
- Pets Welcome — здесь рады людям и их четвероногим питомцам!
Тула, ул. Советская, 47 (атриум ТЦ «Гостиный двор», 1-й этаж).
Тула, ул. Первомайская, 26-а.
Тула, Красноармейский пр., 7-б.
Тула, пр. Ленина, 77.
Тула, Центральный парк культуры и отдыха.
Тел. 8 (920) 7777−000.
Кулинарный дом MOROZOVSKY
Этим летом в самом центре Тулы открылась пекарня «Кулинарный дом MOROZOVSKY». Здесь в небольшом, но уютном помещении вас встречает неповторимый запах свежевыпеченных булочек и кофе, и ассортимент выпечки, хлеба и сладких угощений, от которого разбегаются глаза.
Здесь можно не только перекусить с друзьями или взять выпечку с собой, но и провести важные деловые переговоры. Атмосфера здесь подходящая — тихая, спокойная, уютная.
Главный принцип создателей этого заведения — не просто вкус, но и польза!
Во всех изделиях этой кондитерской-пекарни нет и не будет пальмового масла и вредных дешевых заменителей настоящих продуктов.
Хотя это лето не балует нас жарой, в тёплый день хочется чего-то освежающего и прохладного. В пекарне гостям предлагают охлаждённые необычные и полезные напитки: латте со льдом,
Бамбл
- Двойной эспрессо.
- Апельсиновый фреш.
Напиток подаётся в удобной бутылке, которую можно взять с собой. Освежающий вкус сочетается с красивыми слоями напитка разного цвета. Бамбл — отличный вариант для тех, кому нужно «зарядиться» и получить порцию витаминов. Идёте на важные переговоры? Этот напиток поможет вам победить!
Ещё две «витаминные бомбы» — напитки без сахара «Киви-шпинат» и «Морковь-апельсин». Для них используются фрукты и овощи, измельчённые целиком. Напиток получается насыщенный, с мякотью. Это настоящий смузи-детокс для всех, кто заботится о своём здоровье. Ничего лишнего и очень вкусно.
Попробуйте интересные лимонады от пекарни «Кулинарный дом MOROZOVSKY»: «Малина-тархун» и «Огурец-лайм-апельсин с мятой». Они также подаются в удобных бутылках. Берите с собой и наслаждайтесь по пути!
Любители кофе оценят в этом заведении необычный выбор кофейных напитков. Заказывайте кофейные коктейли «Лаванда», «Апельсин» и «Шалфей», наполненные ароматами вкусных и полезных эфирных масел из трав, которые мы не употребляем в обычной жизни. В горячем напитке эти масла «раскрываются» и в сочетании с глюкозой и молочным жиром лучше усваиваются организмом.
Ещё два вкуснейших напитка, которыми вас здесь порадуют — горячий шоколад и какао, сваренные из натурального бельгийского шоколада. Шоколадоманы оценят нежный неповторимый вкус. Добавьте себе энергии и хорошего настроения!
К напиткам в этой пекарне можно выбрать множество вариантов выпечки.
Попробуйте замечательную булочку с корицей, вензель с ягодами и заварным кремом, слойки и кексы, эклеры, и разнообразные «Киш-лорены» со сладкими и сытными начинками.
И не забудьте про свежеиспеченный авторский хлеб, который можно купить в этой европейской пекарне. Его готовят на основе настоящих заквасок, пророщенного зерна и цельнозерновой муки, со сниженной дрожжевой составляющей. Это, несомненно, важно для всех, кто следит за своим здоровьем и заботится о самочувствии близких.
Каждое утро с 8.00 до 12.00 здесь можно купить хлеб со скидкой 20%.
Гости пекарни «Кулинарный дом MOROZOVSKY» уже оценили доступность ценников на всю продукцию.
А еще в кулинарном доме можно приобрести целый торт или заказать авторские пирожные, например, на мальчишник или девичник.
Добро пожаловать к мастерам своего дела — в «Кулинарный дом MOROZOVSKY»!
Тула, проспект Ленина, 29.