Инсульт: У вас есть шесть часов, чтобы помочь близкому!

Врачи говорят: чаще всего от инсульта можно убежать или уплыть, в прямом смысле слова. Физические нагрузки помогают снизить риск возникновения удара. Фото из архива Myslo.

Как распознать инсульт и чем помочь больному?

Рассказывает специалист с 36-летним стажем, врач-невролог медицинского центра «Статус» Галина Бокарева.



Галина Бокарева В последнее время число инсультов увеличивается. Причем страдают люди разных возрастов, в том числе и молодежь. Интенсивный темп жизни, неправильное питание, офисная работа не лучшим образом сказываются на наших сосудах.

Что такое инсульт?

Это внезапное нарушение мозгового кровообращения, вызванное закупоркой или разрывом сосуда, снабжающего головной мозг. Инсульт бывает геморрагический (кровоизлияние в мозг) и ишемический (инфаркт мозга).

Геморрагический инсульт чаще всего представляет собой осложнение гипертонической болезни. Кровеносный сосуд, не выдержав повышенного давления на стенку, разрывается, при этом кровь попадает в вещество мозга. Возникшее кровоизлияние сдавливает мозг, вызывает его отек, участок мозга погибает. Подобный инсульт возникает чаще всего в момент напряжения — физического или эмоционального.

Другая разновидность болезни — ишемический инсульт. В этом случае сосуд сохраняет целостность стенки, но ток крови по нему прекращается из-за спазма или закупорки тромбом. Заботы и стрессы, колебания атмосферного давления, изменения микроклимата, переутомление, вредные привычки — алкоголь и курение, избыточный вес, резкое изменение уровня сахара в крови — эти факторы могут привести к длительному спазму сосудов головного мозга со всеми атрибутами ишемического инсульта.

Чаще всего ишемический инсульт — удел пожилых людей. Он наступает ночью либо под утро, может развиваться постепенно в течение нескольких дней.

Инсульт, как правило, разивается на фоне повышенного артериального давления. Допускается давление не больше 140/90 мм рт.ст.

Те, кто сталкивается с артериальным давлением выше этого показателя, должны постоянно наблюдаться у врача и не пренебрегать диагностикой работы сердечно-сосудистой системы.

Последствия

Инсульт не случайно считается вторым по частоте «убийцей» после инфаркта миокарда. Каждый год от него страдает около 400 000 человек во всем мире, и Россия по частоте заболеваний сильно опережает многие европейские страны.

Самое неприятное в инсульте то, что полностью выздоравливают только около 10% людей, столкнувшихся с ним. 15% умирают вскоре после инсульта, а 40% восстанавливаются с умеренными и тяжелыми нарушениями.

Частыми последствиями инсульта становится паралич, изменения мышечного тонуса, нарушение функций опорно-двигательного аппарата, речевые и когнитивные нарушения, нарушение поведения, коммуникаций, социальных контактов и т. д.

Как распознать

Инсульт может случиться с человеком где угодно: дома, на работе, на улице или в общественном транспорте. Каждому из нас нужно уметь распознавать его. Знание простых правил может спасти кому-то жизнь.

Признаки инсульта

внезапная слабость и онемение в руке или ноге на одной стороне тела;

внезапное помутнение сознания, нарушение речи или непонимание обращенной речи;

внезапное онемение губы или половины лица, часто с перекосом лица;

внезапное нарушение зрения в одном или обоих глазах, появление ощущения двоения в глазах;

внезапное нарушение походки, головокружение, потеря равновесия или координации;

внезапная сильная головная боль по неизвестной причине.

Есть три способа наиболее точно определить инсульт. Их называют приемами УЗП.

У — попросите пострадавшего улыбнуться. Не может? Уголки рта опущены?

— попросите пострадавшего улыбнуться. Не может? Уголки рта опущены? З — попросите заговорить. Не может разборчиво произнести предложение?

— попросите заговорить. Не может разборчиво произнести предложение? П — попросите поднять обе руки. Не может? Одна ослаблена?

Если на большинство вопросов, вы отвечаете утвердительно, скорее всего, человек, который находится рядом с вами, столкнулся с инсультом. И действовать нужно немедленно!

Что делать?

В первую очередь, незамедлительно вызывайте скорую медицинскую помощь. Любое промедление при инсульте чревато последствиями.

Остановить гибель клеток головного мозга можно успеть за 3−6 часов от начала проявления симптомов. И чем больше времени пройдет, тем сложнее больному будет восстановиться.

Кто в зоне риска

Помните, что всегда лучше предотвратить инсульт, чем бороться с его последствиями. Чаще всего недуг поражает людей, страдающих:

артериальной гипертонией

мерцательной аритмией

атеросклерозом

сахарным диабетом

систематически нарушающих правила здорового питания, с ожирением и повышенным уровнем холестерина

вредными привычками: курением и злоупотреблением алкоголем.

Чтобы максимально сократить риск возникновения инсульта, нужно правильно питаться, ограничить потребление жирной и соленой пищи, бросить вредные привычки и регулярно заниматься несложными физическими нагрузками.

Ходьба и плавание — главные помощники человека в защите от коварного врага.

Предвестники инсульта

Очень важно знать врага в лицо. Как правило, первые проявления нарушения мозгового кровообращения подстерегают нас в молодости. Очень часто от подростков можно услышать жалобы на головокружение, тошноту, «белые мухи» перед глазами, головные боли. К счастью, подобные недомогания не опасны и со временем проходят.

Но в зрелом возрасте нарушения мозгового кровообращения возвращаются под именем «вегетососудистой дистонии». Это нарушение тонуса сосудов головного мозга, для которого характерны головная боль, шум в ушах, головокружение, слабость, разбитость, быстрая утомляемость, а также перепады артериального давления и нарушения сна.

Еще на шаг ближе к инсульту так называемые преходящие нарушения мозгового кровообращения, среди которых гипертонический криз или ишемическая атака. Это острые состояния, но чаще всего они продолжаются несколько минут, реже — часов, и заканчиваются полным восстановлением нарушенных функций. Именно поэтому люди, столкнувшись с ними, после того, как приходят в норму, уже не обращаются к врачу и забывают о них, списывая симптомы на усталость, стресс или перенапряжение.

Это напрасно. Не пренебрегайте грозными предвестниками инсульта! Обратитесь за консультацией к врачу-неврологу.