7 внутренних зажимов, которые портят внешность и здоровье

Массаж – один из самых действенных способов расслабить мышцы.

Зажимы – это напряжение, психологическое или физическое, которое мешает человеку нормально жить, быть уверенным в себе.

Сегодня наш эксперт – Юлия Владимировна Курачинова, клинический психолог Тульской област­ной клинической психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева.

Откуда берутся зажимы? Прежде всего, это следствие наших мыслей и установок, убеждений. Эти психологические барьеры препятствуют стремлениям человека сделать что-то, сдерживают его порывы, желания, затрудняют общение с окружающими его людьми, мешают выстраивать гармоничные отношения.

Но ведь запрещать себе чувствовать – значит запрещать себе жить. К счастью, с психологическими барьерами можно справиться.

Чаще всего такие зажимы идут родом из детства. «Не плачь!», «Что ты улыбаешься?», «Не груби старшим!» – эти фразы всем нам знакомы. Это некий запрет на выражение своих эмоций.

Напряжение накапливается. Раз нельзя злиться, плакать, улыбаться, рано или поздно, как вулкан, это выйдет наружу через психосоматику, через напряжение в мышцах.

Это защитная реакция организма на стресс или страх.

Подобные психологические зажимы приводят к мышечным зажимам, которые оказывают огромное влияние на то, как мы выглядим и как себя чув­ствуем.

Постоянно находясь в напряжении, тело не может полностью расслабиться. И это приводит к болезненным ощущениям. Люди начинают ощущать боли в мышцах. Постоянное напряжение влияет и на внутренние органы, и на сосуды – отсюда возможны симптомы гипертонии, язвенной болезни, остеохондроза.

Люди начинают ходить по врачам, искать причину боли. Им назначают обследования, анализы, МРТ, КТ, ЭКГ... И врачи не находят никаких болезней. Все в норме, а у человека болит!

В этом случае нужно обращаться к клиническому психологу или психотерапевту.

В нормальном состоянии у человека мышцы либо расслаблены, либо напрягаются целиком. Когда появляются зажимы, значит, определенный участок мышцы находится в постоянном напряжении. И это сильнейший дискомфорт, груз, который очень хочется сбросить. Человека преследует апатия, быстрая утомляемость, усталость и даже депрессия.

Существует несколько типов зажимов:

Напряжение лица, особенно в зоне глаз. Может вызвать ухудшение зрения и мучительные головные боли (мигрени). Помимо физического дискомфорта, такой зажим как будто создает «маску» на лице, запирая эмоции внутри, – это может привести к ранним морщинам. Зажим челюсти, горла, подбородка. У таких людей всегда плотно сжата челюсть, они даже могут скрипеть зубами во сне. Все это приводит к проблемам с суставами челюсти, изменению формы лица, проблемам с зубами. Зажим в области горла, шеи, языка. Такие люди обычно говорят тихим голосом, у них необычная интонация, они не могут повысить тон. Может часто болеть горло, к тому же зажим может привести к раннему старению кожи шеи. Мышцы грудной клетки, руки, плечи, воротниковая зона, лопатки. Здесь чаще всего блокируется смех, гнев, плач, радость. Иногда люди «запирают» тут ласку, нежность и заботу. При таких зажимах нарушается дыхание: вместо свободного и глубокого дыхания человек дышит поверхностно. Это негативно влияет на работу легких и сердца. Диафрагма, солнечное сплетение и мышцы спины. Здесь удерживается гнев, раздражение, злость. Человека могут беспокоить боли в сердце; кажется, что у него учащенное сердцебиение, могут быть проблемы с дыханием. Напряжение поясницы и области живота (брюшной зажим). Имеют место страх, неприязненное отношение к людям, подавленная злость. Человек не может расслабить спину, ходит сгорбленным, как бы «сжатым». Мышцы таза, ноги. Здесь сдерживается сексуальная энергия. У такого человека могут быть проблемы в интимной жизни, с половой системой, он может страдать циститами, болями нижней части спины и живота. Если у женщины заблокирована область таза, бедер, мужчинам сложно воспринимать ее как сексуально привлекательную.

К счастью, люди сейчас уже не боятся идти к психотерапевтам и клиническим психологам.

Зажимы – не тот случай, когда от проблемы можно отмахнуться. Ее нужно решать, иначе качество жизни очень пострадает. И человеку самостоятельно проработать свои убеждения очень сложно – потому что они родные, он живет с ними всю жизнь. Он не понимает, что это когнитивное искажение, ошибка его мышления.

А специалист отзеркалит проблему и даст понять, где же эта ошибка. Он сможет обучить человека навыку рационального мышления. Конечно, это требует времени и работы над собой, но это того стоит.

Может ли подружка заменить психолога? «Поплакаться в жилетку» тоже хорошо, поговорить, выплеснуть эмоции, рассказать о своих проблемах. Но все же лучше обратиться к специалисту. Существует сразу несколько способов, которые помогут избавиться от внутренних зажимов самостоятельно. Но проработать какое-то свое убеждение лучше со специалистом – свои обиды, страхи, детские травмы.

В процессе психотерапии также еще происходит и обучение правильному проживанию эмоций.

Люди и сами могут помочь себе. При мышечном напряжении необходимо научиться расслабляться.

Йога, растяжка, пилатес, медитация, бассейн. Занятия должны быть регулярными, с их помощью можно расслабить мышцы в теле и со временем избавиться от зажимов.

Занятия должны быть регулярными, с их помощью можно расслабить мышцы в теле и со временем избавиться от зажимов. Расслабляющий массаж. Специалист проработает зону, которая вас беспокоит. Через некоторое время мышцы «научатся» расслабляться, их будет легко контролировать.

Специалист проработает зону, которая вас беспокоит. Через некоторое время мышцы «научатся» расслабляться, их будет легко контролировать. Прогрессивная мышечная релаксация по Джекобсону. Это способ, при котором путем сознательного напряжения определенных групп мышц достигается состояние глубокой релаксации всего тела. Последовательно, в течение нескольких секунд напрягается каждая мышца – таким образом достигается расслабление.

А еще в жизни человека обязательно должны быть позитивные эмоции, радостные, самые желанные. Не забываем про режим дня, правильное, вкусное разнообразное питание, достаточный прием воды, любимое хобби, книги, фильмы, путешествия, общение с приятными людьми. Это основа хорошего самочувствия не только при зажимах, но и в целом.