«Л’Мед»: высокотехнологичная хирургия в Туле

Александр Варев
— Когда дело касается серьезных оперативных вмешательств, многие думают, что для этого надо ехать в столицу, предполагая, что именно там лучшие медицинские клиники с самым передовым оборудованием. В них трудятся опытные специалисты и практикуют крупнейшие светила медицины. Так уж повелось, что в столице должно быть всё самое лучшее. Но не у всех есть возможность поехать, да и не всегда это возможно, — говорит генеральный директор клиники лазерной медицины «Л’Мед» Александр Варев.
Сегодня есть возможность получить высокотехнологичную хирургию в Туле, в клинике «Л’Мед», у столичных докторов. На базе клиники «Л’Мед» ведут прием и оперируют по разным направлениям.
Флебология — лечение варикоза без разрезов.
Османов Эльхан Гаджиханович (Москва)
- 25 лет успешной операционной практики,
- доктор медицинских наук,
- профессор,
- хирург-флеболог,
- врач УЗ-диагностики.
Total ЭВЛК — лазерное лечение варикоза:
- без госпитализации,
- без разрезов,
- за 30-60 минут.
Эльхан Османов
— Total ЭВЛК сразу решает проблему варикоза и не требует дополнительных этапов лечения, например склеротерапии, и т. п.
Кому нужна процедура Total ЭВЛК?
Пациентам с варикозным расширением вен, в том числе с запущенными случаями, при наличии трофических язв и с перенесенным тромбофлебитом.
Сразу после лечения Total ЭВЛК вы можете покинуть клинику и добраться самостоятельно до дома. Реабилитация не требуется. Вы получаете быстрое и эффективное решение проблемы варикоза ног.
Наглядный пример быстрого и успешного решения «застарелой» проблемы варикоза с помощью Total ЭВЛК. Хотите так же? Приходите на прием к профессору.
Ринопластика. Пластика лица
Кузнецов Глеб Викторович (Москва)
- 26 лет успешной операционной практики,
- пластический хирург Института пластической хирургии,
- кандидат медицинских наук,
- челюстно-лицевой хирург.
Пластическая операция по изменению формы и размера носа позволяет изменить внешность в лучшую сторону, добиться максимально гармоничного сочетания всех черт лица.
Ринопластика способствует устранению следующих недостатков:
- горбинки носа,
- непропорциональности участков носа,
- искривлений,
- курносости,
- устранение формы «картошки».
Блефаропластика и чек-лифтинг (подтяжка средней зоны лица):
- устраняет носослезные борозды,
- убирает малярные «мешки»,
- контур средней зоны лица становится более юным,
- расправляются носогубные складки,
- сохраняется «миндалевидная» форма разреза глаз.
Дерматокосметология и лазерная хирургия.
Доронин Владимир Анатольевич (Москва)
- 31 год успешной операционной практики,
- врач-косметолог,
- врач онколог-дерматолог,
- хирург высшей категории,
- кандидат медицинских наук.
— Удаление новообразований лазером, а также недостатков и дефектов кожи. Главный принцип лазерной терапии — направленное воздействие на одну проблемную зону. Световое излучение препятствует распространению заболевания, снимает боль и воспаление, — поясняет Владимир Доронин.
Доктор выполняет удаления:
- невусов (родинки),
- бородавок,
- папиллом,
- новообразований на веке и реснитчатом крае века,
- базально-клеточного и плоскоклеточного рака кожи,
- гемангиом,
- «винных пятен»,
- сосудистой сеточки — «точечной ангиомы»,
- вросшего ногтя.
— Высокотехнологичная хирургия предъявляет особые требования к квалификации врачей, диагностическому оборудованию и оборудованию операционной. Важно соответствовать, — подчеркивает Владимир Доронин.
Берегите себя и доверяйте только профессионалам.
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- в сообщениях Клиника Л’МЕД | Тула
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