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«Л’Мед»: высокотехнологичная хирургия в Туле
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«Л’Мед»: высокотехнологичная хирургия в Туле

Рассказывают врачи клиники лазерной медицины «Л’Мед».

Александр Варев

— Когда дело касается серьезных оперативных вмешательств, многие думают, что для этого надо ехать в столицу, предполагая, что именно там лучшие медицинские клиники с самым передовым оборудованием. В них трудятся опытные специалисты и практикуют крупнейшие светила медицины. Так уж повелось, что в столице должно быть всё самое лучшее. Но не у всех есть возможность поехать, да и не всегда это возможно, — говорит генеральный директор клиники лазерной медицины «Л’Мед» Александр Варев.

Сегодня есть возможность получить высокотехнологичную хирургию в Туле, в клинике «Л’Мед», у столичных докторов. На базе клиники «Л’Мед» ведут прием и оперируют по разным направлениям.

Флебология — лечение варикоза без разрезов.

Османов Э.Г. (1).png

Османов Эльхан Гаджиханович (Москва)

  • 25 лет успешной операционной практики,
  • доктор медицинских наук,
  • профессор,
  • хирург-флеболог,
  • врач УЗ-диагностики.

Total ЭВЛК — лазерное лечение варикоза:

  • без госпитализации,
  • без разрезов,
  • за 30-60 минут.
о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Эльхан Османов

— Total ЭВЛК сразу решает проблему варикоза и не требует дополнительных этапов лечения, например склеротерапии, и т. п.

Кому нужна процедура Total ЭВЛК?

Пациентам с варикозным расширением вен, в том числе с запущенными случаями, при наличии трофических язв и с перенесенным тромбофлебитом.

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Сразу после лечения Total ЭВЛК вы можете покинуть клинику и добраться самостоятельно до дома. Реабилитация не требуется. Вы получаете быстрое и эффективное решение проблемы варикоза ног.

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Наглядный пример быстрого и успешного решения «застарелой» проблемы варикоза с помощью Total ЭВЛК. Хотите так же? Приходите на прием к профессору.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Ринопластика. Пластика лица

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Кузнецов Глеб Викторович (Москва)

  • 26 лет успешной операционной практики,
  • пластический хирург Института пластической хирургии,
  • кандидат медицинских наук,
  • челюстно-лицевой хирург.

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Пластическая операция по изменению формы и размера носа позволяет изменить внешность в лучшую сторону, добиться максимально гармоничного сочетания всех черт лица.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Ринопластика способствует устранению следующих недостатков:

  • горбинки носа,
  • непропорциональности участков носа,
  • искривлений,
  • курносости,
  • устранение формы «картошки».

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Блефаропластика и чек-лифтинг (подтяжка средней зоны лица):

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  • устраняет носослезные борозды,
  • убирает малярные «мешки»,
  • контур средней зоны лица становится более юным,
  • расправляются носогубные складки,
  • сохраняется «миндалевидная» форма разреза глаз.

Дерматокосметология и лазерная хирургия.

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Доронин Владимир Анатольевич (Москва)

— Удаление новообразований лазером, а также недостатков и дефектов кожи. Главный принцип лазерной терапии — направленное воздействие на одну проблемную зону. Световое излучение препятствует распространению заболевания, снимает боль и воспаление, — поясняет Владимир Доронин.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Доктор выполняет удаления:

  • невусов (родинки),
  • бородавок,
  • папиллом,
  • новообразований на веке и реснитчатом крае века,
  • базально-клеточного и плоскоклеточного рака кожи,
  • гемангиом,
  • «винных пятен»,
  • сосудистой сеточки — «точечной ангиомы»,
  • вросшего ногтя.

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— Высокотехнологичная хирургия предъявляет особые требования к квалификации врачей, диагностическому оборудованию и оборудованию операционной. Важно соответствовать, — подчеркивает Владимир Доронин.

Берегите себя и доверяйте только профессионалам.

Записаться на консультацию можно:

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  • по телефонам:

+7 (4872) 49-57-57,

+7 (4872) 49-44-55,

+7 939 859-61-50.

Ждем вас!

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Клиника Л’МЕД | Тула, ул. Токарева, 82

Будни: с 8.30 до 20.00.
Суббота: с 8.30 до 15.00.
Воскресенье: выходной.

 

Наш сайт: Клиника Л’МЕД.

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