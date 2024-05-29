«Л’Мед»: высокотехнологичная хирургия в Туле

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Александр Варев — Когда дело касается серьезных оперативных вмешательств, многие думают, что для этого надо ехать в столицу, предполагая, что именно там лучшие медицинские клиники с самым передовым оборудованием. В них трудятся опытные специалисты и практикуют крупнейшие светила медицины. Так уж повелось, что в столице должно быть всё самое лучшее. Но не у всех есть возможность поехать, да и не всегда это возможно, — говорит генеральный директор клиники лазерной медицины «Л’Мед» Александр Варев.

Сегодня есть возможность получить высокотехнологичную хирургию в Туле, в клинике «Л’Мед», у столичных докторов. На базе клиники «Л’Мед» ведут прием и оперируют по разным направлениям.

Флебология — лечение варикоза без разрезов.

Османов Эльхан Гаджиханович (Москва)

25 лет успешной операционной практики,

доктор медицинских наук,

профессор,

хирург-флеболог,

врач УЗ-диагностики.

Total ЭВЛК — лазерное лечение варикоза:

без госпитализации,

без разрезов,

за 30-60 минут.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Эльхан Османов — Total ЭВЛК сразу решает проблему варикоза и не требует дополнительных этапов лечения, например склеротерапии, и т. п.

Кому нужна процедура Total ЭВЛК?



Пациентам с варикозным расширением вен, в том числе с запущенными случаями, при наличии трофических язв и с перенесенным тромбофлебитом.

Сразу после лечения Total ЭВЛК вы можете покинуть клинику и добраться самостоятельно до дома. Реабилитация не требуется. Вы получаете быстрое и эффективное решение проблемы варикоза ног.

Наглядный пример быстрого и успешного решения «застарелой» проблемы варикоза с помощью Total ЭВЛК. Хотите так же? Приходите на прием к профессору.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Ринопластика. Пластика лица

Кузнецов Глеб Викторович (Москва)

26 лет успешной операционной практики,

пластический хирург Института пластической хирургии,

кандидат медицинских наук,

челюстно-лицевой хирург.

Пластическая операция по изменению формы и размера носа позволяет изменить внешность в лучшую сторону, добиться максимально гармоничного сочетания всех черт лица.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Ринопластика способствует устранению следующих недостатков:

горбинки носа,

непропорциональности участков носа,

искривлений,

курносости,

устранение формы «картошки».

Блефаропластика и чек-лифтинг (подтяжка средней зоны лица):

устраняет носослезные борозды,

убирает малярные «мешки»,

контур средней зоны лица становится более юным,

расправляются носогубные складки,

сохраняется «миндалевидная» форма разреза глаз.

Дерматокосметология и лазерная хирургия.

Доронин Владимир Анатольевич (Москва)

31 год успешной операционной практики,

врач-косметолог,

врач онколог-дерматолог,

хирург высшей категории,

кандидат медицинских наук.

— Удаление новообразований лазером, а также недостатков и дефектов кожи. Главный принцип лазерной терапии — направленное воздействие на одну проблемную зону. Световое излучение препятствует распространению заболевания, снимает боль и воспаление, — поясняет Владимир Доронин.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Доктор выполняет удаления:

невусов (родинки),

бородавок,

папиллом,

новообразований на веке и реснитчатом крае века,

базально-клеточного и плоскоклеточного рака кожи,

гемангиом,

«винных пятен»,

сосудистой сеточки — «точечной ангиомы»,

вросшего ногтя.

— Высокотехнологичная хирургия предъявляет особые требования к квалификации врачей, диагностическому оборудованию и оборудованию операционной. Важно соответствовать, — подчеркивает Владимир Доронин.

Берегите себя и доверяйте только профессионалам.

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по телефонам:

+7 (4872) 49-57-57,

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Клиника Л’МЕД | Тула, ул. Токарева, 82

Будни: с 8.30 до 20.00.

Суббота: с 8.30 до 15.00.

Воскресенье: выходной.

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