Тульские экскурсоводы: о туристах, мифах и неудобных вопросах
Myslo поговорил с теми, кто представляет наш регион гостям, и узнал, чем они привлекают внимание туристов.
Светлана Садомскова:
«Случайно пришла работать в музей и влюбилась навсегда»
– Мне нужна была работа, и подруга 9 лет назад предложила поработать смотрителем в музее-заповеднике Василия Поленова. А потом мне предложили стать экскурсоводом. На мою первую экскурсию пришли высокопоставленные чиновники. Как я боялась! Тогда даже представить не могла, насколько влюблюсь в эту профессию. Теперь без нее я не представляю себя.
Больше всего я люблю работать с детьми и пенсионерами. Первые – непосредственные, живо увлекаются, вторые – с удовольствием открывают для себя что-то новое и пропускают это через призму прожитой жизни. На работе я актер, выкладываюсь по максимуму, разыгрываю сюжет для гостей музея. И главная награда для меня, когда люди спустя несколько лет возвращаются в музей и говорят, что помнят мои экскурсии.
Егор Пронин:
«Иностранные туристы обожают нетронутые старые тульские кварталы»
– Я гид и провожу обзорные и тематические экскурсии по Туле и области. 75% туристов – это иногородние, из Питера, Тамбова, Рязани и других городов. 20% – это туляки, которые приходят на тематические экскурсии, чтобы узнать что-то новое об уже знакомых местах и увидеть их красоту. Остальные – иностранцы, чаще из Европы, Азии и Латинской Америки. Туристы из других стран в начале экскурсии всегда самые скованные, потому что попадают не только в другой город, но и в незнакомую культуру, зато потом они радуются больше других. Особенно итальянцы, они вообще большие дети: восторженные, шумные, непоседливые, но при этом чрезвычайно благодарные. Кстати, их восторженного «bellissimo» (прекрасно!) особенно часто удостаиваются Тульский музей оружия и усадьба «Ясная Поляна».
Топ туристических объектов – Тульский кремль, набережная, Музей оружия. Из загородных самые популярные – «Ясная Поляна» и Куликово поле. Можно сказать, это три кита, которых не миновать. Кремль особенно любим, многие туристы интересуются: «Это же новодел?» И я с удовольствием отвечаю, что нет. Это удивляет.
А еще многие спрашивают, есть ли у нас старинные нетронутые здания. А такого целые кварталы!
Это вызывает восторг и потом становится одним из ярких воспоминаний.
Я гид, а не лектор, моя задача – создать настроение. Хорошо, когда туристы к концу прогулки считают меня своим человеком, чувствуют себя расслабленно. Значит, им всё понравилось и весь город будет восприниматься положительно.
Денис Махель:
«В профессии экскурсовода может быть сложно, но скучно – никогда!»
– Уже 12 лет я провожу пешие экскурсии по Веневу. Вам кажется, что в нашем городе нечего посмотреть? Это не так. Спрос на экскурсии постоянно растет, 95% туристов – москвичи. В основном это те, кто покупает многодневный тур по малым городам России. Они приезжают всего на несколько часов, но и этого достаточно.
У нас находится самое высокое здание в Тульской области – Николаевская колокольня. Её высота – 80 метров. А еще многих привлекают Веневские каменные палаты, в этом старинном здании сейчас располагается краеведческий музей.
Чтобы туристам было интересно, делаю упор на факты. Для этого мне приходится погружаться в историю края, собирать материал в архивах. Каждую прогулку по городу стараюсь разбавлять легендами, туристы реагируют на них отлично. Лучше всего они отзываются на истории, связанные с поручиком Ржевским.
Еще привлекает наш гастрономический бренд – булочка «Венёвка». Он развивается пятый год, и если о пряниках слышали все, то она становится сюрпризом. Все ожидают, что это баранка, и приятно удивляются, узнав, что это сладкий калач. Веневские баранки были популярны еще до революции. А сейчас главный технолог старинной пекарни решил немного поменять рецепт, чтобы сделать его вкуснее. И у него всё получилось. Бренд новый, но какие впечатления он оставляет у туристов! Пусть таких новинок будет больше.
Профессия экскурсовода – самая интересная на свете. Со стороны кажется, что ты всё время говоришь одно и то же. Но это не так. Каждый день я встречаю разных людей, открываю для них интересные факты, – это просто не может быть скучным!
Николай Циндель:
«Туристы стали другими, и музеи должны им соответствовать»
– Нашему Узловскому художественно-краеведческому музею уже 50 лет. Несколько десятилетий назад к нам приезжали известные художественные выставки, и мы жили богато и беззаботно. Но со временем всё изменилось, и теперь мы выживаем за счет собственного фонда.
У нас краеведческий музей, и сказать, что у нас есть экспонат, за которым поедут люди со всего света, нельзя. Поэтому мы выкручиваемся по-другому: создаем квесты, тематические игры и экскурсии.
Экскурсовод провинциального музея – это любой сотрудник в одном лице. Людей работает мало, поэтому всем приходится делать всё.
Мы все появляемся перед посетителями в образах, играем с ними, придумываем новые сюжеты. Сейчас туристы стали другими, они многое видят в интернете, и просто поглазеть на экспонаты им не всегда интересно. Современным людям, особенно молодежи, нужен интерактив, в котором они сами становятся участниками действия.
Правило «ничего нельзя трогать руками» больше не действует. Мы разрешаем брать в руки некоторые эскпонаты, а экскурсию начинаем с удара колокола. Ударить в колокол в конце экскурсии может самый активный гость и лучший собеседник экскурсовода. Вызывают восторг реконструкции трудовых процессов: гости музея, например, могут сесть за прялку. Мы стараемся быть современными, и, кажется, наши посетители это ценят.
Сергей Цепляев:
«Интересные факты повсюду, нужно их просто заметить»
– Ровно 20 лет назад я начал работать гидом. Первую самостоятельную экскурсию я повел на Куликово поле и заблудился. Но не сдался. Сейчас я координатор проекта «Тула. Легенды и факты». Он объединяет частных гидов Тулы. Мой главный секрет: брать только те темы, которыми «болею» сам. Например, сейчас увлекся темой чая, это как нельзя близко к тульскому бренду – самовару.
Я стараюсь каждый раз по-разному раскрывать Тулу, искать новые подходы. Факты повсюду вокруг нас, буквально лежат под ногами, и за каждым их них тянется цепочка событий. Для меня найти тему просто, сложнее – остановиться и не уйти в ее дебри.
Я люблю рассказывать легенды и не вижу в этом ничего плохого. Через мифы и легенды мы видим образ мысли и взгляды людей. Как узнать о том, как люди мыслили в XVI веке? Никакая археология вам в этом не поможет. А вот легенда, какой бы она странной ни была, всегда правдива в менталитете. Эти эмоции самые важные.
Гид – это не историк, а популяризатор. Моя задача рассказать об истории доступным языком, чтобы это ушло в массы. Сейчас у каждого в руках телефон с доступом в Сеть, но профессию гида интернет не убьет. Людям всегда приятнее общаться с человеком, а не с прибором. Но чтобы люди выбирали в качестве гида тебя, ты должен быть интересным, живым и, главное, любопытным.
Марина Жерздева:
«Каждый день проводим в шикарном дворце. Разве это надоест?»
– Я работаю заведующей в Богородицком дворце-музее и парке и никогда не променяю эту профессию ни на какую другую. Каждый день мы проводим в интерьерах дворца. Там царит особая атмосфера, которая завораживает и никогда не надоедает.
Мы со своими посетителями всегда на одной волне, к нам приходят люди, влюбленные в русскую усадьбу. Им интересны быт, нравы, традиции...буквально всё! И мы охотно этим делимся с ними.
Каждую экскурсию стараемся пропускать через себя: не просто говорить заученный текст, а рассказывать с душой.
Чтобы у человека осталось впечатление, что он услышал живую историю, а не прочитал статью в энциклопедии.
Туристы, особенно иностранные, всегда остаются в восторге. Но иногда и ставят в тупик. Самое странное, что я слышала от них: в конце экскурсии они попросили меня повернуться и показать, как сшито у меня платье. Видимо, сумела отвлечь внимание от дворцовых интерьеров (смеется).
Самые интересные – дети. Нужно добиться, чтобы они не просто ждали, когда закончится экскурсия, а узнали что-то новое. Я всегда стараюсь вовлекать их в диалог, даю им возможность задавать вопросы. Их ведь интересуют самые обычные житейские вещи: воспитание детей, рацион, увлечения. Но именно это останется у них в памяти на всю жизнь.