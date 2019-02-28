Тульские экскурсоводы: о туристах, мифах и неудобных вопросах

– Я гид и провожу обзорные и тематические экскурсии по Туле и области. 75% туристов – это иногородние, из Питера, Тамбова, Рязани и других городов. 20% – это туляки, которые приходят на тематические экскурсии, чтобы узнать что-то новое об уже знакомых местах и увидеть их красоту. Остальные – иностранцы, чаще из Европы, Азии и Латинской Америки. Туристы из других стран в начале экскурсии всегда самые скованные, потому что попадают не только в другой город, но и в незнакомую культуру, зато потом они радуются больше других. Особенно итальянцы, они вообще большие дети: восторженные, шумные, непоседливые, но при этом чрезвычайно благодарные. Кстати, их восторженного «bellissimo» (прекрасно!) особенно часто удостаиваются Тульский музей оружия и усадьба «Ясная Поляна».

Топ туристических объектов – Тульский кремль, набережная, Музей оружия. Из загородных самые популярные – «Ясная Поляна» и Куликово поле. Можно сказать, это три кита, которых не миновать. Кремль особенно любим, многие туристы интересуются: «Это же новодел?» И я с удовольствием отвечаю, что нет. Это удивляет.

А еще многие спрашивают, есть ли у нас старинные нетронутые здания. А такого целые кварталы!

Это вызывает восторг и потом становится одним из ярких воспоминаний.

Я гид, а не лектор, моя задача – создать настроение. Хорошо, когда туристы к концу прогулки считают меня своим человеком, чувствуют себя расслабленно. Значит, им всё понравилось и весь город будет восприниматься положительно.

Денис Махель:

«В профессии экскурсовода может быть сложно, но скучно – никогда!»

– Уже 12 лет я провожу пешие экскурсии по Веневу. Вам кажется, что в нашем городе нечего посмотреть? Это не так. Спрос на экскурсии постоянно растет, 95% туристов – москвичи. В основном это те, кто покупает многодневный тур по малым городам России. Они приезжают всего на несколько часов, но и этого достаточно. У нас находится самое высокое здание в Тульской области – Николаевская колокольня. Её высота – 80 метров. А еще многих привлекают Веневские каменные палаты, в этом старинном здании сейчас располагается краеведческий музей. Чтобы туристам было интересно, делаю упор на факты. Для этого мне приходится по­гружаться в историю края, собирать материал в архивах. Каждую прогулку по городу стараюсь разбавлять легендами, туристы реагируют на них отлично. Лучше всего они отзываются на истории, связанные с поручиком Ржевским. Еще привлекает наш гастрономический бренд – булочка «Венёвка». Он развивается пятый год, и если о пряниках слышали все, то она становится сюрпризом. Все ожидают, что это баранка, и приятно удивляются, узнав, что это сладкий калач. Веневские баранки были популярны еще до революции. А сейчас главный технолог старинной пекарни решил немного поменять рецепт, чтобы сделать его вкуснее. И у него всё получилось. Бренд новый, но какие впечатления он оставляет у туристов! Пусть таких новинок будет больше. Профессия экскурсовода – самая интересная на свете. Со стороны кажется, что ты всё время говоришь одно и то же. Но это не так. Каждый день я встречаю разных людей, открываю для них интересные факты, – это просто не может быть скучным!

Николай Циндель:

«Туристы стали другими, и музеи должны им соответствовать»