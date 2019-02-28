Празднуем в Туле детский день рождения

Где можно устроить с детьми весёлый и необычный праздник.

Семейный парк активного отдыха

«Джунгли Парк»

День рождения должен быть весёлым и незабываемым, и в «Джунгли Парке» для этого есть всё! 2000 квадратных метров потрясающих детских развлечений и более 30 аттракционов: восемь скоростных горок, тюбинговая трасса, высотная горка-вулкан, батутная площадка, пять скалодромов, две тарзанки и еще много всего интересного.

Одним словом, если вам необходим день рождения, от которого ребенок придет в полный восторг, то

«Джунгли Парк» — верное решение.

Как организовать?

В вашем распоряжении целых шесть комнат для отличного праздника! Для проведения события они предоставляются БЕСПЛАТНО на три часа, вы платите только за детские безлимитные билеты по тарифу дня (но не менее шести билетов). Каждая комната оформлена художниками в определённой тематике: «Пещера сокровищ», «Глубины океана», «Хижина на дереве», «Пиратский корабль», «Фантастические джунгли», «Макромир».

Именинник и взрослые посещают парк бесплатно!

По вашему заказу комнату можно красиво оформить воздушными шарами. А за угощения для гостей отвечает вкусный семейный ресторан «Джунгли Парка». Пицца, бургеры, фрукты, салаты, а может, и шоколадный фонтан – для заказа нет никаких ограничений, вы можете выбрать вкуснейшие блюда на любую сумму.

Как повеселиться?

Нет ничего лучше, чем встретиться с любимым героем в день рождения, тем более если с ним можно поиграть, устроить дискотеку и поучаствовать в конкурсах!

В «Джунгли Парке» более 45 героев детских сказок, мультфильмов и игр: добрые принцессы, волшебные феи, супергерои, ниндзя, роботы и многие другие.

Запомнить праздник навсегда и по-настоящему впечатлить гостей в «Джунгли Парке» помогут многочисленные шоу-программы:

Шоу мыльных пузырей;

Научное шоу;

Фокусы-шоу;

Бумажное серебряное шоу.

Для детей постарше лучше всего устроить праздник в виде квеста: спортивного, пиратского или космического или закатить тематическую вечеринку –мексиканскую, гавайскую, пиратскую.

Фотографы «Джунгли Парка» помогут запечатлеть лучшие моменты праздника, а если гости захотят принарядиться для торжества, мастера аквагрима выполнят любое их пожелание.

Сколько это стоит?

Цена безлимитного билета:

Понедельник: 300 р.

Будни: 400 р.

Выходные: 700 р.

Анимационная программа: от 2500 рублей.

Заказать крутой день рождения в «Джунгли Парке» просто:

позвонить по телефону +7 (4872)77-33-37

или прийти по адресу: Тула, ул. Путейская, 5, ТУЦ «Сарафан»,

2-й корпус, 1-й этаж.

Джуманджи Лучшее место для детского праздника — центр города, куда смогут легко добраться все гости. Отпразднуйте важный день своего ребёнка в детском центре «Джуманджи», расположенном на

5-м этаже ТЦ «Гостиный двор»! Детский центр «Джуманджи» предлагает вам: Скалодром,

Игровой лабиринт,

Горки,

Батуты,

Сухой бассейн,

Воздушные пушки,

Сенсорный стол,

Большую удобную зону для проведения детских праздников. Кроме того, на 4-м этаже ТЦ (в зоне фудкорта) расположены игровые аппараты – юные гости детского центра могут поиграть как просто при посещении, так и во время детского праздника. Сотрудники «Джуманджи» знают, как сделать праздник вашего ребёнка радостным и счастливым! Для детского праздника в «Джуманджи» приготовят большую и яркую развлекательную программу. Здесь продумывают и создают буквально индивидуальную программу для каждого события. Вы сможете выбрать, какие герои придут поздравлять ребят, игры, конкурсы и даже оформление. Для праздничного детского застолья здесь специально оборудована большая уютная зона со столом, стульями и диванами. Ребята смогут спокойно полакомиться угощениями, задуть свечи на праздничном торте и просто отдохнуть между весёлыми играми. Что входит в праздник: Безлимитное посещение игрового лабиринта для каждого гостя;

Аниматор на 1 час;

Безлимитное размещение в зоне для отдыха и угощений;

Подарок имениннику (имениннице);

До 15 игр на аппарате. Сколько стоит праздник: Праздник до 5 гостей (1 аниматор и 5 игр на аппарате): 4000 р. – будни и 4500 р. – выходные.

Праздник до 9 гостей (1 аниматор и 10 игр на аппарате): 5500 р. – будни и 6000 р. – выходные.

Праздник до 15 гостей (2 аниматора и 15 игр на аппарате): 9000 р. – будни и 10 000 р. – выходные. Дополнительные услуги: Бумажная дискотека;

Аквагрим;

Пиньята;

Мыльное шоу;

Украшение зоны;

Мастер-класс;

Второй дополнительный герой. При заказе второго дополнительного аниматора от 1,5 часов – мастер-класс в подарок! Детский центр регулярно предлагает для гостей акции и выгодные варианты посещения. Следите за ними в группе ВКонтакте и в Инстаграм. Все дети здесь находятся под пристальным присмотром сотрудников, поэтому родители могут не беспокоиться о своём ребёнке и быть уверенными, что любимому чаду будет весело, комфортно и безопасно. Одним из приятных достоинств детского центра «Джуманджи» является доступная цена праздника. При этом соблюдается неизменно высокое качество досуга! Галерея показать все фотографии 12 Добро пожаловать в «Джуманджи» на детский день рождения

— будет весело! Детский центр «Джуманджи» Тула, ул. Советская, 47 (ТРЦ «Гостиный двор»), 5-й этаж.



Телефоны для справок: 8 (4872) 30-79-40, 8 (910) 703-59-78. ВКонтакте Инстаграм Внереальность

У вашего ребёнка день рождения, и хочется его удивить и устроить праздник, которого раньше не было? Вы уже праздновали во всевозможных детских клубах и местах отдыха в городе и больше не знаете, где отметить день рождения вашего сына или дочери?

Приглашайте компанию друзей и приходите сыграть в виртуальный квест «Внереальность» — командную игру в виртуальной реальности!

Даже если вы будете праздновать дома, в кругу семьи, или в ресторане, с родственниками и друзьями сына или дочери, игра станет необычным дополнением к празднику.

Ребёнок будет в восторге!

Необычное развлечение «Виртуальная реальность» есть пока у немногих дома, а командных игр и клубов в Туле очень мало.

Квест укрепляет дружбу. Дети играют в одной команде и совместно выполняют задания.

Решение загадок средней сложности позволяет любому ребенку почувствовать себя победителем.

Немного страшный и динамичный сюжет заставляет каждого ребенка проходить квест вместе с друзьями на одном дыхании и не даёт ему заскучать.

Родители спокойны и довольны.

Нет посторонних. Игра проходит в помещении, где на время праздника вы будете одни, а значит, никаких лишних людей и за детей можно не беспокоиться.

Тепло и сухо. Помещение сухое и хорошо отапливаемое, а значит, дети не заболеют.

Не только игра, но и застолье. Для вас подготовят комнату, где дети могут съесть пиццу, попить чай с тортом и начать праздновать день рождения.

Еда с собой. Вы можете принести ту еду, которую захотите, и напитки с собой, необязательно идти в кафе.

Аэрохоккей в комнате для празднования. Пока одна команда проходит квест, другая может поиграть в аэрохоккей, поэтому никому не будет скучно.

Фото и видео в подарок. Совершенно бесплатно для вас могут сделать несколько фотографий, а также видео того, как ребята проходят виртуальный квест.

Украшение воздушными шариками в подарок. Для гостей украшают комнаты воздушными шарами, которые дети смогут потом забрать с собой в память о, возможно, лучшем дне рождения.

Как же проходит сама игра?

Вы выбираете удобное время. Расписание игр — один раз в полтора часа. Приходите к назначенному времени. Выбираете виртуальный квест: детектив, фантастический экшн, атмосферный квест, стремительный квест или волшебный квест. Садитесь в кресла, надеваете очки виртуальной реальности и наушники. Оказываетесь вместе с друзьями внутри виртуального мира. Вы видите, слышите и общаетесь друг с другом в виртуальном пространстве на протяжении всей игры. Вы можете виртуально двигаться, хватать, трогать и использовать всё, что видите в этом мире, и даже взаимодействовать друг с другом, не вставая с кресла. В зависимости от ваших действий вы увидите разные концовки квестов.

Посмотрите видео, как происходит игра.

Для празднования детского дня рождения «Внереальность» приглашает компании ребят

от 4 до 12 человек.

Если у вас большая компания, тогда вам придется разделиться на команды по 4 человека, — это техническое ограничение. Те, кто не проходит квест, не будут скучать в ожидании. Они смогут поиграть в аэрохоккей и попробовать угощения в отдельной комнате, которую украсят заранее шариками. После окончания первого сеанса в игру вступает вторая команда, а первая отдыхает в комнате, потом идёт играть третья команда. Ну а после все собираются вместе за столом, делятся впечатлениями и завершают празднование.

Родители, старшие братья и сёстры и даже дедушки с бабушками также могут поучаствовать в игре. Квест интересен и детям, и взрослым!

Возраст детей, которым будет интересна эта игра, – 10+. Из опыта проведения десятков дней рождения компания «Внереальность» настоятельно рекомендует отказаться от посещения квеста детям младше 10 лет или играть только вместе с родителями.

Думаете, такой праздник — это дорого? Вовсе нет! Это сравнимо с организацией детского

праздника в кафе.

Стоимость 1 игры: 750-875 руб. на человека (в зависимости от времени проведения игры).

Аренда комнаты для праздника на время проведения игры: 200 руб./час (после проведения игр — 1000 руб./час).

Аэрохоккей: 200 руб./человек.

Еда и напитки: можно с собой.

Получается, что такой день рождения будет стоить от 750 руб. на человека.*

* Указана стоимость бронирования сеанса за 3000 руб. в пересчёте на 1 человека при условии участия в игре 4 человек.

Звоните и бронируйте удобную дату для замечательного детского праздника!

Подарите своим детям необычные эмоции и день рождения, который запомнится как «Внереальность»!

Тула, ул. Болдина, 141/24, цокольный этаж.

Тел. 8 (910) 947-28-27.

vnerealnost.ru

ВКонтакте

Инстаграм

Фейсбук