В 2019 году квартиры будут дорожать. Сейчас самое время покупать жильё!

Рынок новостроек в Туле постоянно растет, и покупатели всё чаще отдают предпочтение новому современному жилью. На фото ЖК «Суворовский».

С этого момента для всех застройщиков вводится обязательное банковское сопровождение сделок. А с 1 июня 2019 года строительные компании смогут привлекать средства граждан только на спецсчета в уполномоченных банках. На круглом столе Myslo эксперты рынка недвижимости обсудили перспективы развития строительства в регионе, учитывая новые условия.

Вырастут ли ставки по ипотеке?

Екатерина Сергиенко, ПАО Сбербанк:

Екатерина Сергиенко

- В конце 2018 года ставки уже подросли, и связано это с экономической ситуацией в нашей стране. Но сейчас ситуация достаточно стабильна, ставки не растут ежемесячно и не должны сильно взлететь в 2019 году. Однако, как показывает практика, многое зависит от внешних факторов и обстановки в стране. Тем, кто задумывается о приобретении недвижимости и оформлении ипотечного кредита, совет один: не откладывать покупку.



Сейчас можно взять ипотеку на выгодных условиях, но нужно серьезно подходить к выбору объекта и банка, проанализировать плюсы и минусы и просчитать с менеджером все возможные выгоды, — предупреждает Екатерина. — Каждый банк готовит свои программы лояльности. Подробно выясните у менеджера условия кредитования, запросите график платежей и ознакомьтесь с условиями погашения. Не стесняйтесь рассказывать свою жизненную ситуацию, так специалисту будет легче подобрать программу.



Татьяна Леднева, банк ВТБ:

Татьяна Леднева - Возможные изменения ставок в текущем году будут зависеть от движения ключевой ставки Банка России, макроэкономической ситуации и конъюнктуры рынка. На мой взгляд, в 2019 г. будет расти популярность ипотеки по специальным программам с льготными условиями. Например, ВТБ предлагает программу «Люди дела» для работников сферы образования, здравоохранения, налоговых и других органов. Кроме того, мы предусматриваем улучшенные условия при приобретении большой квартиры площадью от 65 кв. м.

- Также оформляем ипотеку с господдержкой клиентам при рождении в семье второго и последующих детей, — продолжает Татьяна. — Наконец, перед покупкой конкретного объекта стоит также изучить совместные предложения банков и застройщиков — в их рамках условия обычно выгоднее стандартных. Например, мы сотрудничаем с агентством недвижимости «Этажи», их клиенты у нас получают скидку 0,5 п.п. к размеру базовой ставки.

Могут ли кредиты стать менее доступными?

Татьяна Леднева, банк ВТБ:

- В ВТБ требования к заемщикам достаточно сбалансированные и в последнее время существенно не пересматривались. На рынке ипотеки сохраняется значительный потенциал.

В текущем году мы по-прежнему ожидаем спрос на ипотечные кредиты как со стороны вновь создаваемых семей, так и отложенный спрос тех, кто еще только запланировал улучшение жилищных условий.



Екатерина Сергиенко, ПАО Сбербанк:

- Никаких изменений, связанных с экономической ситуацией в стране, по отношению к заемщикам у нас нет. Мы максимально идем навстречу нашим клиентам и ищем все возможные пути, чтобы они получили желаемые кредиты. Со Сбербанком можно экономить время и деньги на подготовке к сделке. Банк самостоятельно заказывает оценку, бесплатно делает договор купли-продажи и предоставляет возможность проверить чистоту сделки.



Закон даст покупателям строящегося жилья 100% уверенность в том, что они получат свои квартиры. На фото проект ЖК «Суворовский» (сдача IV квартал 2020 г.).



Можно ли ожидать усиление интереса к новостройкам в связи с переходом на эскроу-счета?

Никита Кащеев, ГК «ОСТ»:

Никита Кащеев - Конечно, интерес к новостройкам вырастет, с рынка уйдут маленькие и ненадежные застройщики. Останутся только крупные благонадежные строительные компании, например такие, как ГК «ОСТ». Помимо этого эскроу-счета дадут 100% гарантию того, что объект будет достроен, а дольщик либо получит квартиру, либо вернет деньги себе на счет. Появятся и уже начинают появляться жилые объекты в хороших местах с различными планировками и высоким качеством строительства. Например, ЖК «Суворовский».

Почему туляки выбирают вторичное жилье?

Татьяна Леднева, банк ВТБ:

- Сейчас число новостроек в Туле растет, и мы отмечаем интерес клиентов к приобретению недвижимости на первичном рынке. При строительстве таких домов используются новые технологии, за счет чего застройщики быстро сдают свои объекты. При этом и клиентам предлагается широкое разнообразие планировочных решений, улучшенное качество жилищных условий. Введение системы эскроу-счетов, на мой взгляд, только усилит привлекательность этих объектов, потому что обеспечит высокую надежность инвестирования в строящееся жилье.



Подорожает ли жилье?

Никита Кащеев, ГК «ОСТ»:



- Все строительные компании региона уже увеличили цены, и они будут еще расти. Аналитики специализированных изданий прогнозируют рост цен до 20%.

Но при этом спрос на жилье сократится.

Людей, которые сейчас могут себе позволить квартиру по цене

45 000 руб. за кв. метр по ставке ипотеки 9,5% годовых, несколько больше, чем тех, кто купит ту же квартиру за 50−55 000 руб. за кв. м. по повышенным ставкам.



Ипотека от 10,5 до 11,5% годовых — это нормальная ставка на 2019 год, к которой просто нужно привыкнуть.

И ждать снижения не нужно, в ближайшее время условия выгоднее не станут. Покупайте квартиру сейчас, пока цены на недвижимость не взлетели.



Станет ли выгодно покупать квартиры на этапе котлована?



Татьяна Леднева, банк ВТБ:

- Приобретение недвижимости на начальном этапе строительства всегда выгоднее, чем покупка готового объекта. На мой взгляд, спрос будет на том же уровне или выше, т.к. покупка квартир в таких домах будет надежно защищена введением эскроу-счетов.

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