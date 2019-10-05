Мы учим детей. Разве есть профессия лучше?

Накануне Дня учителя мы поговорили с педагогами о секретах мастерства, современных детях и том, что дает силы каждый день вдохновлять учеников на новые победы.

Татьяна Царёва,

учитель математики

МБОУ «Лицей №2 им. Б. А. Слободскова», Тула

С детьми сложно, но интересно. Они поражают своей энергией и

заинтересованностью во всем.

– В школе работаю второй год, и пока с младшими детьми мне проще. В работе с ними придумываю игры, занимательные задачи. Учитель должен не только хорошо знать свой предмет, но и быть творческим человеком. Каждый день стараюсь убедить ребят, что математика – это не что-то сухое и скучное, а то, что окружает нас в жизни повсюду.

Когда выходишь с урока с чувством, что рассказал что-то новое, о чем ребята не знали раньше, внутри появляются такие эмоции, которые дают силы двигаться дальше, даже если что-то не получается.

Пришла работать в родную школу, и мои учителя стали коллегами. Сначала думала, что будет сложно. Но поняла, что это мои лучшие наставники, они во всем меня поддерживают, и я благодарна им за это.

Людмила Карпова,

учитель начальных классов МБОУ

«ЦО – гимназия №11», Тула:

Все зависит от настроя учителя. Прихожу на урок и забываю обо всех

проблемах. Есть только я и мои ученики.

– Вопрос выбора профессии был решен для меня с дет­ства. Когда еще училась в университете, говорила маме, что, если не сложится с работой в образовании, буду работать таксистом, потому что обожаю водить машину. Вот уже 35 лет я учитель и чувствую себя абсолютно счастливой. Кстати, второе свое хобби тоже привношу в профессию: учу детей основам ПДД.

Мой первый рабочий день был в Северо-Задонске, когда я еще училась на четвертом курсе. Тогда нас отправляли работать по комсомольским путевкам в отдаленные школы области, в которых не хватало учителей. Меня сразу отправили в третий, выпускной класс, который внезапно остался без учителя. Дети сначала мне не доверяли, думали, что тоже уйду. Но мы подружились и отлично выпустились. Некоторые ученики из того класса, кстати, до сих пор иногда приходят ко мне.

С детьми всегда хорошо. Ученики все те же, что и 30 лет назад: любознательные, открытые, с сотнями «почему?» и желанием дружить. Сейчас, возможно, изменилась форма общения: какая-то часть общения со сверстниками теперь в гаджетах, там же и некоторые игры. Но это просто веяние времени. Единственное, что отличает современных детей, – отсутствие стеснения в хорошем смысле этого слова. Их ничто не останавливает, если что-то интересует, они зададут вопрос любому: директору, гостям, иностранной делегации. И обязательно добьются своего!

И это хорошо.

Многие считают, что из-за доступности информации детей сложно удивить. Это не так. Да, технологии больше не приводят их в восторг, а вот народные сказки – очень. Откуда взялась избушка на курьих ножках, почему у Змея Горыныча три головы – об этом и многом другом они говорят с удовольствием.

Мы закладываем первые кирпичики любви к учебе. Если в начальных классах отбить охоту учиться, она больше никогда не вернется. Стараюсь быть с детьми на одной волне. Иногда притворяюсь, что сама запуталась и не могу разобраться в задаче. Они тут же начинают помогать, чувствуют себя экспертами. И вот мы уже вместе всё решили!

Лучшая награда, когда ребята после звонка говорят: «Как? Уже урок закончился?» Это показатель того, что он прошел как нужно, что дети были заинтересованы и каждый день будут идти в школу с удовольствием.

Мы начинаем готовить к ЕГЭ уже с начальных классов. Да-да, уже здесь дети усваивают основные вещи. Рассказываю, что в 11-м классе принимать экзамены будет не добрый учитель, а компьютер, поэтому нужно писать аккуратно, чтобы машина правильно считала букву, и внимательно переписывать цифры из черновика. Это закладывается с первых классов и, как ни странно, именно на этом многие старшеклассники ошибаются.

Помню всех своих учеников и узнаю при встрече, потому что каждому из них дарю частичку себя. Не зря говорят, что на матфак идут, потому что любят математику, на физкультурный – потому что любят спорт, а учителями начальных классов становятся от большой любви к детям. В этом я уверена на все 100%.

Светлана Щербакова,

учитель русского языка и литературы

МБОУ «ЦО – гимназия №1», Тула:

Стараюсь быть на одной волне с учениками, несмотря на разницу в возрасте

– Люблю всех учеников, но особенно интересно со старшеклассниками, с ними можно поговорить обо всем, порассуждать. Им уже не нужно напоминать о дисциплине и о том, что нужно делать домашние задания. Это взрослые люди, которые осознанно делают свой выбор.

Сейчас дети меньше читают классику, но это не значит, что они не любят читать вообще. Просто сейчас они чаще выбирают современных авторов, среди произведений которых тоже попадаются достойные.

Моя задача – помочь ребятам найти в классической литературе то, что близко им. Я показываю, что, несмотря на разность эпох, у людей всегда похожие проблемы и ситуации. Но при этом считаю, что учителю тоже не нужно ограничиваться рамками программы, нужно знать, что любят ученики, читать то, что нравится им, и высказывать свое мнение. Нет ничего плохого в книгах Бориса Акунина или «Властелине колец», например.

Общение в мессенджерах и соцсетях влияет на грамотность детей не самым лучшим образом. Но ученики понимают, что им придется сдавать ЕГЭ, готовятся к нему и сдают хорошо. Винить технологии не стоит, всё по-прежнему зависит от самого человека.

Я работаю в школе больше 30 лет, и мне всё еще интересно с детьми. Они разные, сейчас целеустремленные, шустрые и продвинутые, раньше были спокойнее. Но при этом неизменно заряжают своей энергией.

В нашей школе особый микроклимат, мы здесь одна большая семья. Наш главный вдохновитель – директор Алексей Васильевич Пономарев. Он каждый день встречает всех утром и знает всех детей и родителей по именам. Он развивает в нас командный дух, мы не можем его подвести. Ученики тоже это чувствуют, здесь они учатся поддерживать друг друга, дружить и стремятся к новым достижениям.

Многие учителя работают в школе уже не одно десятилетие, но мы с радостью принимаем и молодых преподавателей. Они по-другому учились, иначе воспринимают реальность, и это неплохо. Считаю, что молодые учителя должны быть в коллективе – это залог движения и развития. Да и дети их очень любят!

Илья Кошкин,

учитель истории и обществознания

МБОУ «ЦО – гимназия №1», Тула:

У хорошего учителя должны гореть глаза, только тогда он сможет зарядить своим предметом

– Учителей-мужчин обычно не много, но ведь школу всегда называют вторым домом. Дома должна быть не только мама, но и папа.

Я пошел учиться в педагогический университет, потому что люблю историю. А потом решил попробовать себя в роли учителя, устроился работать в гимназию и остался. Это же самое главное: не просто прийти, а задержаться на несколько лет. Сейчас я преподаю в 11-х классах, у меня бывает по 7-10 уроков в день, но дети дают мне силы.

Все ученики – личности, пусть пока они еще очень юные. Я молодой педагог и тоталитарный режим устраивать не собираюсь. Сейчас есть новая философия, что учитель – это тьютор и менеджер. Я ее не поддер­живаю, но кое-что здравое в этом есть. Дети – это те же люди, что и взрослые, со своим характером и увлечениями.

Учителя всегда должны быть горящие глаза. Если я сам заинтересован в том, что говорю, это передастся и ученикам. Это главное в любой профессии.

В современном мире детям доступна практически любая информация, а значит, задача учителя теперь не просто рассказать предмет, но и подсказать ребятам, где найти дополнительные источники, как оценить их достоверность. Этот навык точно пригодится им в жизни.

Несмотря на то, что у нас с ребятами не такая большая разница в возрасте, я держу дистанцию. У нас разные социальные роли, мы должны уважать друг друга, но переход этой черты может испортить весь учебный процесс.

Единственное место, где мы можем общаться в неформальной обстановке, – это археологические экспедиции. Я много лет увлекаюсь археологией и поделился с ребятами своим хобби. В прошлом году мы с детьми ездили в экспедицию в Крым. Там мы много общались, играли в футбол и волейбол. Это была первая группа, детям понравилось, они уже записываются на занятия в этом году. И кажется, группа в этот раз будет гораздо больше!

Алина Шалимова,

учитель начальных классов

МБОУ «ЦО – гимназия №11», Тула:

Я учительница во всем: даже в жизни не могу избавиться от этого амплуа, пытаюсь все вокруг контролировать

– Я всегда знала, что свяжу свою жизнь с работой с детьми. И это чувство идет из моей школы. Первая учительница – пример для меня, всегда воспринимала ее как доброго и светлого человека. И мечтаю, чтобы мои ученики воспринимали меня так же.

Когда пришла на работу в первый раз, я очень нервничала, просто не понимала, что нужно делать с детьми. Но мы быстро нашли контакт. Молодой педагог – это вообще здорово. Я могу разговаривать на их языке. Иногда я употребляю какие-то сленговые слова, они удивляются: вы тоже это знаете? И это тоже позволяет заслужить авторитет у детей.

Каждый учитель – творческий человек, каждый урок – это мини-спектакль. Урок должен быть активным, веселым, понятным детям. Я, например, уже не знаю популярных у них героев и поэтому «подтягиваюсь»: смотрю мультфильмы, изучаю игры.

Когда пришла работать в школу, пришлось многое поменять в себе. Ну, во-первых, купила одежду «на работу», а во-вторых, стала более сильным человеком. Хочу детей многому научить, прошу их быть организованными и сама должна этому соответствовать. Стараюсь быть примером для ребят. Я до сих пор помню, как одевалась моя первая учительница, какой у нее был маникюр и прическа. Многие девочки в моем классе обращают на это внимание, поэтому всегда пристально слежу за своей внешностью. И, надо сказать, ученики – строгие критики. Современные дети не боятся выражать свое мнение, и если новая прическа им не нравится, они обязательно скажут об этом.

Мы на связи не только в школе, у меня в Instagram есть «учительский» аккаунт, выкладываю там посты о школьной жизни, задания, и дети откликаются. И сама приглядываю за жизнью детей в сети, они снимают видео, пишут там свои мысли, делятся фото. Это помогает мне лучше понимать их, знать, о чем они думают. Это круто!