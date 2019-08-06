Я работаю эвакуаторщиком: о жалости, негласном кодексе и «блатных» водителях

Фото Алексея Пирязева.

К этой профессии далеко не все относятся позитивно: это же они забирают машины на штрафстоянку! А чем еще занимаются эвакуаторщики? Выяснил Myslo.

В этой статье — истории двух тульских эвакуаторщиков. Они трудятся в одной сфере, но направленность у них разная. Итак, Myslo рассказывает о двух сторонах этой сложной и нервной профессии.

история первая Анатолий Ярыгин эвакуирует автомобили сломанные или те, что попали в ДТП.

- Я уже девятый год работаю на эвакуаторе. Как учился этой профессии? Подсматривал все хитрости, технические возможности у коллег, изучал видео в интернете. Чтобы перевезти аварийный автомобиль или сломанный, нужно знать все его характеристики, в основном, по разблокировке коробки. Новые модели, особенно немецкие, просто так не разблокируешь. Во многих случаях мне помогает русская смекалка.

Анатолий признается, что свою работу он любит, ведь только в этом случае работается легко и с настроением.

- В моей машине с гидроплатформой возможностей больше, чем в других эвакуаторах: по грузоподъемности, по базе перевозимых машин. Я могу спокойно отвезти микроавтобус, легковушку, грузовик. Вообще услуги эвакуатора недешевы, особенно если сломанный автомобиль нужно отвезти в другую область. В таком случае водитель находит грузовое авто, а я на эвакуаторе гружу туда «поломыша».

А что по зарплате?

Анатолий не признался сколько получает, отметив что чем больше выполняешь заказов, тем зарплата выше.

Некоторые автомобилисты пытаются сэкономить и едут на поломанной машине самостоятельно: авось, доеду!

- Но в этом случае получается обратный эффект. Мало того, что он подвергает опасности других участников дорожного движения, так пока доедет на покореженном авто, поломает его еще больше.

– В интернете куча видео, когда эвакуаторщики, мягко говоря, неаккуратно грузят транспорт. С вами были такие казусы?