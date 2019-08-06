Фото Алексея Пирязева.
Я работаю эвакуаторщиком: о жалости, негласном кодексе и «блатных» водителях
К этой профессии далеко не все относятся позитивно: это же они забирают машины на штрафстоянку! А чем еще занимаются эвакуаторщики? Выяснил Myslo.
В этой статье — истории двух тульских эвакуаторщиков. Они трудятся в одной сфере, но направленность у них разная. Итак, Myslo рассказывает о двух сторонах этой сложной и нервной профессии.
история первая
Анатолий Ярыгин эвакуирует автомобили сломанные или те, что попали в ДТП.
- Я уже девятый год работаю на эвакуаторе. Как учился этой профессии? Подсматривал все хитрости, технические возможности у коллег, изучал видео в интернете. Чтобы перевезти аварийный автомобиль или сломанный, нужно знать все его характеристики, в основном, по разблокировке коробки. Новые модели, особенно немецкие, просто так не разблокируешь. Во многих случаях мне помогает русская смекалка.
Анатолий признается, что свою работу он любит, ведь только в этом случае работается легко и с настроением.
- В моей машине с гидроплатформой возможностей больше, чем в других эвакуаторах: по грузоподъемности, по базе перевозимых машин. Я могу спокойно отвезти микроавтобус, легковушку, грузовик. Вообще услуги эвакуатора недешевы, особенно если сломанный автомобиль нужно отвезти в другую область. В таком случае водитель находит грузовое авто, а я на эвакуаторе гружу туда «поломыша».
А что по зарплате?
Анатолий не признался сколько получает, отметив что чем больше выполняешь заказов, тем зарплата выше.
Некоторые автомобилисты пытаются сэкономить и едут на поломанной машине самостоятельно: авось, доеду!
- Но в этом случае получается обратный эффект. Мало того, что он подвергает опасности других участников дорожного движения, так пока доедет на покореженном авто, поломает его еще больше.
– В интернете куча видео, когда эвакуаторщики, мягко говоря, неаккуратно грузят транспорт. С вами были такие казусы?
- Слава богу, нет! При перевозке надежно закрепляю машину. Считаю, что в нашей профессии есть водители, а есть «наездники», которым главное - поскорее отвезти автомобиль. А как - неважно. Деньги получили и до свидания. Я видел таких, которые практически теряли машину с платформы. Это либо от лени, либо в гонке за выгодой. А когда свою работу профессионально выполняешь, тебя знакомым советуют. Репутация зарабатывается с годами, а потерять ее можно за секунду.
– Ваша работа - забирать автомобили после ДТП. Навидались всякого?
- Да уж. Лет шесть назад в Туле по Восточному обводу BMW летел с огромной скоростью, подскочил на бордюре и впечатался в фонарный столб на высоте 3,5 метров! Машину практически разорвало пополам… Пришлось вызывать два эвакуатора — один забирал заднюю часть, а я вез «перед».
Еще один случай. Много лет назад случилось ДТП на пересечении улиц Степанова и Ложевой: «Ауди» влетел в столб и фактически сложился пополам. Водитель чудом остался жив. Помню, я долго тогда снимал автомобиль. Усложняло ситуацию и то, что столб оказался основательно разрушен, а на нем все коммуникации висели...
За свою карьеру каких только автомобилей не перевозил Анатолий: мотоциклы, спецтехнику, спорткары, ретроавтомобили и даже американский лимузин.
- Однажды кому-то из коллекционеров привезли из Америки «Форд Мустанг» — невероятно широкий. Я его загрузил на эвакуатор, колеса были на платформе, а бампера свисали. Ехал потихоньку. Мандража никакого не было, просто нужно все делать спокойно и аккуратно.
– А с конкурентами как работаете? Война или мир?
– Мало кто знает, что между эвакуаторщиками существуют негласные договоренности. Мы ж конкуренты, а не враги. Друг у друга заказы не перебиваем. Если я вижу, что кто-то сломался на дороге, могу остановиться помочь. Но перед этим обязательно узнаю, не вызывал ли он другой эвакуатор.
история вторая
Дмитрий Рудаков из тех эвакуаторщиков, кто забирает автомобили, припаркованные в неположенном месте.
- Я попал в профессию случайно. До этого работал на грузовой «Газели». Как-то я отдыхал с друзьями на озере, прыгнул с тарзанки и сломал шею. Долго лежал в больнице. Мой начальник не захотел меня ждать и уволил.
А потом знакомые предложили на эвакуаторе поработать. Первый раз, когда грузил машину в одиночку, у меня руки-ноги тряслись от страха! А потом всё завертелось. Работаю эвакуаторщиком больше 2 лет. Сейчас вообще спокоен. Главное мое правило — не спешить.
Дмитрий выезжает по адресам после сигнала из ГИБДД.
- На полпути к месту встречаемся с инспекторами ДПС, дальше едем вместе. Если есть нарушение, пытаемся забрать автомобиль. Почему пытаемся, а не забираем?
В половине случаев машины возвращаем хозяевам! Многие приходят на место до того, как я тронулся с места. А это значит, автомобиль нужно сгружать обратно.
С одной стороны жалко своего труда, но что поделать, такая работа. Я к этому привык.
Как реагируют водители, когда видят, что их транспортное средство увозят?
- Кто-то смеется, с самоиронией воспринимает, мол, вот я лопух, проехал, знак не увидел. А кто-то начинает матом крыть. Самая распространенная «отмазка» у водителей — «Да я вообще на пять минут тут припарковался!» Но, конечно, в большинстве случаев это неправда.
Частенько бывает, что водители бегут за эвакуатором.
Однажды был случай на перекрестке Тургеневской и Менделеевской. Мы там погрузили машину и поехали до Советской, 110. И всё это время хозяин авто бежал за нами! В какой-то момент он понял, что не успевает, срезал путь и на светофоре догнал, кричал еще вслед. Конечно, отдать машину мы в этом случае не можем. Везем на штрафстоянку. Нарушителю придется 3500 руб. заплатить за услуги эвакуатора и плюс штраф за парковку в неположенном месте.
У Дмитрия сердце, конечно, не каменное. Бывает, жалко водителей. Но не всех.
- Однажды забрал машину возле ТЦ «Утюгъ». Успел немного проехать, смотрю, бежит за мной девушка. Я ее посадил рядом с собой, рассказывал, как теперь ей машину свою забрать. Она так рыдала, я думал, она мне весь салон затопит. Но работа такая — приходится быть кремнем.
В пятницу, субботу, воскресенье и понедельник по сигналу из ГИБДД выезжаю за пьяными водителями. Тех, кого поймали гаишники за рулем. Однажды был случай, когда машиной управлял мужчина лет 50. Он был вообще не в адеквате. Я долго его уговаривал вылезти из авто, а он не понимал ничего. Как он вообще за руль в таком состоянии сел?!
А еще бывает, когда автомобилисты начинают трясти перед лицом «корочками».
- Один водитель показывал мне свое удостоверение, правда, я даже не разглядел, что в нем написано. Начал орать: «Да ты знаешь, кто я такой? Да я тебя посажу!» Но я на негатив стараюсь не реагировать. Мне всё равно. У меня такая работа.
Оказывается, не все автовладельцы впоследствии забирают машины со штрафстоянки.
- Во время новогодних праздников из Скуратово летел «Шевроле Лачетти» на приличной скорости и опрокинулся на крышу. Спасателям пришлось разрезать машину. До сих пор она на штрафстоянке стоит.
Бывает и такое, когда водитель не замечает, что его машину эвакуировали. Приходят через сутки. Некоторые думают, что его автомобиль угнали и обращаются в полицию.
– Есть ли какие-то нормативы по времени у эвакуаторщиков? За сколько нужно загрузить и увезти автомобиль?
- Нет такого. А вообще среднее время погрузки – три минуты.
– Работа нервная. Не жалеете о выборе? Что в работе не нравится, а в чем находите отдушину?
- О выборе не жалею. Это моё. С детства мечтал, что буду дальнобойщиком, но тогда мама не разрешила. До сих пор хочется, но теперь у меня жена, ребенок маленький. Не до дальних поездок.
Я не люблю заполнять документы, носить кому-то отчеты. Мне нравятся гайки, железки… Люблю ли я работу? Да в каждой сфере есть что-то положительное и отрицательное. Но в целом я доволен!
16 июля, в 16:00, 33 7963 15
29 июня, в 08:59, 76 9538 15
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