Медсестра: о московской денежке, арбузах и отсутствии выбора

Автор Таня Савенкова, иллюстрации pixabay.com.

«После суток в автобус садишься, и одна мысль греет — домой! А там любимые люди, телевизор, кот и уютные домашние хлопоты».

…Светлане 49, она из Щекино. Она работает медсестрой в Москве. Сутки там, двое или трое — дома.

В столицу Света уехала, понятное дело, из-за денег, как говорят, за длинным рублем. В Москве зарплата медсестры в три раза больше, чем в Щекино (сейчас — 60 тысяч), в «травме» щекинской больницы была 18 тысяч.

Светлана проработала в травматологическом отделении 19 лет. Пришла сразу после медучилища. Всё было ново, интересно. Коллектив — как семья, только зарплата не радовала.

– Медсестрой я хотела быть всегда. Мама работала фармацевтом, и я после школы пропадала у нее в аптеке. Пробирочки, пузыречки, весы, как-то всё это близко к медицине. К выпускному классу нужно было что-то выбирать, а родители не хотели отпускать совсем юную девочку далеко от себя. Я подала документы в ближайшее медучилище – Тульское – и сразу же закрепилась за нашей районной Щекинской больницей. Сначала практиканткой, потом подрабатывала летом. В 19 лет закончила училище. Выбора особого не было, я осталась работать в травматологическом отделении.

Работать в Москве Светлана решила в 2007-м. Как раз грянул кризис.

– Сначала пугало всё: график, чужое место, автобусы эти, переезды. Но мы поехали с подругой, вдвоем казалось не так страшно.

В каком отделении работаете?

– Я устроилась в отделение реанимации неврологического отделения. Больные с инсультами, гипертоническими кризами, инфарктами головного мозга... У нас – самые тяжелые. Обычно как – поступает больной, ему назначают анализы и обследование, человек сутки у нас. Если стабилен и ухудшения нет, его переводят в общее отделение.

– У Вас сложные пациенты?

– Разные. Бывают конфликтные, неадекватные. Иногда кого-то накрывает психоз или агрессия – вот тогда страшно. Но нам бояться нельзя, это наша зона ответственности. При этом проблемных бабушек и дедушек у нас полно, молодых почти нет. Но помню случай, когда к нам привезли парня. Отдыхал в компании на даче, напился, а у него кардиостимулятор стоял. Парень потерял сознание, друзья его в больницу и доставили. Когда очнулся, не мог понять, где находится, вёл себя неадекватно, носился по всему отделению, кричал, пытался сбежать. Мы за ним бегали, ловили... В итоге он всё же проспался, потом извинялся перед нами.

– Что скажете о подарках и «благодарностях»? Все же знают, что медсестрам обязательно надо «ручку позолотить», чтобы они хорошо ухаживали за больным...

– Деньгами? Нет, для меня это неприемлемо. А вот какая-то мелочь, когда видишь, что человек от души цветы принес или шоколадку, это приятно. И это нормально, я считаю. Однажды к нам привезли двух пациентов. Они ехали с юга, лежали у нас пару дней, а после выписки привезли нам кучу арбузов! Несколько десятков! Мы были в шоке. Ну как тут откажешься? В итоге две недели ели эти арбузы всем коллективом и пациентов еще угощали. Ну здорово же!

Ну а так, медсестры свою работу выполняют добросовестно, и, я считаю, поощрять их пациентам не нужно – может войти в привычку, а это неправильно.

– Москва и Щекино: где проще?

– Сравнивать нельзя. Это небо и земля. В столице оснащение лучше, о зарплате я уже говорила. Но Москва — это вынужденный выбор. Если бы в Щекино платили так же, разве б я ушла из своей любимой «травмы»? Я ее любила, мне нравилось там. Но жить же нужно на что-то...

– Какие мечты у медсестры?

– Простые человеческие (улыбается). О хорошем будущем своих близких, об их здоровье. О другой работе я не мечтаю: больше себя не вижу нигде.