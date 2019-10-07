Группа поддержки «Арсенала»: «Мы талисман для команды!»

По просьбам читателей Myslo рассказывает о талантливых и ярких девушках, которые поддерживают тульских оружейников на Центральном стадионе.

В России у многих футбольных клубов есть своя группа поддержки. Девчонки выступают на стадионе перед матчами и в перерыве, заряжая зрителей хорошим настроением и даря улыбки и позитивные эмоции.

Тульский «Арсенал» — не исключение. Выступление танцовщиц на поле — уже давно часть большого футбольного шоу и спортивного праздника. Красивые девчонки в эффектных костюмах делают сложные поддержки, ставят интересные номера.

Группа поддержки «Арсенала» Luxury существует с 2017 года. Так получилось, что тот сезон для тульских футболистов стал триумфальным — наша команда из ФНЛ вышла в Премьер-лигу.

– Мы такие талисманчики для «Арсенала», — смеется Ирина Лакша, руководитель группы.

Корреспонденты Myslo посетили тренировку девчонок на Центральном стадионе. Погода выдалась просто шикарной — было тепло и солнечно. Отличный день для репетиции! Какие требования к танцовщицам, как девчонки готовятся к выступлениям на матчах и действительно ли они футбольные болельщицы?

Ирина Лакша – Так сложились звезды, что мы сюда попали. Очень рады этому! Болеем за «Арсенал», мы — часть этого клуба. Переживаем за команду, следим за игрой. У нас в составе 20 человек, но на поле обычно выступают 12 девчонок, состав меняется. У нас все девочки — профессионалы с хореографическим образованием, есть мастера спорта по гимнастике, хореографы, танцоры. К ним всегда предъявляем серьезные требования. Так просто в состав не попадешь! Я не обучаю танцу, а ставлю номера. Девочки, приходя ко мне, уже должны уметь всё.

В первую очередь, задача группы поддержки — создать хорошее настроение у зрителей. Девчонки встречают туляков за несколько часов до матча — в фан-зоне.

– Как пройдет игра, зависит и от того, как люди будут поддерживать команду и реагировать на то, что происходит на поле. Мы дарим зрителям и футболистам энергию! Если вдруг «Арсенал» проигрывает, уходя на перерыв, мы эмоционально реагируем на это. Говорим друг другу: «Девчонки, давайте зажжем!» Первый танец исполняем до матча, затем — в перерыве. Наш танцевальный номер длится в среднем три минуты, — рассказывает Ирина.

Мало кто знает, что иногда девчонкам из группы поддержки приходится выступать в сложных условиях, особенно когда на поле во время номера включается полив! В первый раз это для танцовщиц стало неприятным сюрпризом, но теперь они относятся к этому с иронией.

– Мы здесь иногда и орем, и визжим, особенно когда включают полив во время танца. Льется вода, заливается в лицо, дует ветер. Со стороны этого, конечно, не видно. Выступаем в холод, мороз, когда на поле довольно скользко. Были случаи, когда девочки падали. Но мы вида не подаем — нам как будто всё легко и просто. На самом деле за красивым номером стоит огромный труд: постоянные репетиции, растяжки, прыжки, поддержки, — рассказывает Ирина.

По словам Ирины, они всегда открыты для предложений зрителей. Раньше девчонки выступали только для Западной трибуны, но по просьбам туляков теперь ставят номер и для Восточной трибуны.

Мария Степанова работает в группе поддержки с самого ее основания:

Мария Степанова – Это особенные эмоции, когда на стадионе собирается 20 тысяч человек. Уникальная энергетика! На выступление всегда выходишь, как в первый раз. Волнуемся, переживаем. А вокруг все начинают хлопать, бить в барабаны — вся эта футбольная атмосфера просто крутая! Конечно, особенное внимание заслуживают матчи с топовыми клубами, всегда много людей собирается. Наше выступление снимают на видео, мы потом смотрим, проводим работу над ошибками, если они есть. До прихода в «Арсенал» я футболом не интересовалась, многие вещи для меня новые. Только погружаемся и узнаем внутреннюю кухню.

Анна Константинова тоже была в группе поддержки с самого начала:

Анна Константинова – Есть матчи, когда я в роли зрителя, а когда выступаешь на поле — это совсем другие эмоции. Ты слышишь и видишь поддержку зрителей, это непередаваемые ощущения. Наши номера — это профессиональный уровень. Мне важно выступать здесь, чтобы поддержать наших футболистов, быть частью «Арсенала». Я потихоньку приобщаюсь к футболу.

Надежда Власова танцует в группе поддержки около года: