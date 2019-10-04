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Как юные туляки завоевали серебро на Президентских спортивных играх

Как юные туляки завоевали серебро на Президентских спортивных играх

Ребята вернулись в родную Тулу из Краснодарского края, где в течение почти месяца в детском центре «Орленок» школьники со всей страны определяли лучших. 

Тульскую область на Всероссийских соревнованиях «Президентские спортивные игры» представила команда учащихся лицея № 2 им. Б. А. Слободскова. Наши мальчишки и девчонки завоевали серебряную медаль престижного турнира.
 
В состязаниях приняли участие 1680 обучающихся в возрасте 12-13 лет из 84 субъектов РФ. По регламенту игр, соревновались команды, состоящие из 20 человек: 10 мальчиков и 10 девочек.
 

Финальный этап соревнований проходил в командном и общекомандном зачетах. Победителей определяли в четырех обязательных видах программы — баскетбол 3×3, настольный теннис, шашки, легкая атлетика –  и в шести дополнительных — лапта, гандбол, тэг-регби 5×5, плавание, городошный спорт и спортивный туризм.

В детском центре «Орленок» школьники провели полноценную смену, 21 день, и вернулись в Тулу только несколько дней назад. В родном городе их торжественно встретили и родители, и учителя. Корреспонденты Myslo пообщались с призерами Президентских игр.

Учитель физической культуры лицея № 2 Юрий Евгеньевич Митькин рассказал, как проходила подготовка ребят к Играм. Кстати, лицей участвует в этих соревнованиях с самого начала их существования — с 2011 года.

 

Юрий Митькин

– К этим состязаниям мы готовились весь год, набрали хорошую команду. Соревнования очень интересны тем, что это практически многоборье. Есть 6-7 видов спорта, в котором девчонки и мальчишки должны выступать. То есть одна девочка, например, должна играть и в шашки, и в теннис, и в баскетбол, и плавать хорошо… Это трудно, потому что все виды спорта разноплановые. Это большой труд, и наши ребята просто молодцы.

 
Для победы ребятам не хватило всего пол-очка — подвели шашки.
 
– После восьмого вида спорта мы шли на первом месте с хорошим отрывом. Нам оставались только шашки, – говорит Юрий Митькин. – А что такое шашки? Не туда посмотрел, отвлекся, зазевался, и всё! Проиграл. Наши девочки заняли третье место по дополнительным показателям, однако дальше прошли наши соперницы из Курганской области. И всё равно мы считаем, что второе место из 84 команд — это очень хорошо.
 
Помимо второго общекомандного места наши мальчишки завоевали золото по легкой атлетике — в эстафетном беге 4×100 м. А девочки стали вторыми в баскетболе 3×3 и третьими — в гандболе.
 
Иван Лаврущев, ученик 7-го класса:
 
 
– У нас один человек был задействован в нескольких видах спорта. Конечно, к этому тяжело было подготовиться. Легкой атлетикой мы занимались всё лето: готовились вплоть до соревнований. И даже уже в «Орленке» продолжали бегать по утрам. Соперники были очень сильные, особенно Белгород. Наша команда выложилась на полную, мы показали свои лучшие результаты. Считаю, что поработали на ура.
 
Анастасия Василенко, ученица 7-го класса:
 
 
– Думаю, что такого результата мы достигли благодаря нашим тренерам и упорным тренировкам. Для меня самым сложным стал бег на 600 метров. Мы боялись бежать эту дистанцию: она длинная, надо было выложиться в полную силу. Но всё прошло хорошо, мы показали очень достойный результат. Я собой довольна, потому что улучшила свои собственные показатели.
 
За ребят переживали не только тренеры, но и их родители, которые каждый день созванивались с детьми, вместе радовались успехам и огорчались поражениям.
 
Мама Ивана Антонина Лаврущева:
 

Антонина Лаврущева

– Ребята проделали большую работу, много тренировались. Юрий Евгеньевич Митькин и Наталья Валерьевна Шелухина подобрали сильный состав. Они увидели в детях потенциал. За лето каждый раскрылся. Мой ребенок намного улучшил свои результаты. Конечно, мы, родители, переживали. У нас с ребятами были общие чаты, переписывались, поддерживали друг друга. Я горжусь своим сыном и всей командой!

Воспоминания об этих соревнованиях навсегда останутся в памяти ребят, а кубок призеров займет достойное место на доске почета лицея.

 

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Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 1
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 2
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 3
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 4
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 5
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 6
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 7
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 8
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 9
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 10
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 11
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 12
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 13
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 14
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 15
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 16
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 17
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 18
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 19
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 20
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 21
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 22
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 23
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 24
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 25
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 26
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 27
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 28
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 29
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 30
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 31
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 32
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 33
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 34
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 35
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 36
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 37
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 38
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 39
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 40
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 41
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 42
Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 43
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Школьники стали вторыми на Всероссийских президентских играх, Фото: 45
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
вчера, в 15:49 +3
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