Как юные туляки завоевали серебро на Президентских спортивных играх

Ребята вернулись в родную Тулу из Краснодарского края, где в течение почти месяца в детском центре «Орленок» школьники со всей страны определяли лучших.

Б. А. Слободскова . Наши мальчишки и девчонки завоевали серебряную медаль престижного турнира. Тульскую область на Всероссийских соревнованиях «Президентские спортивные игры» представила команда учащихся лицея № 2 им.. Наши мальчишки и девчонки завоевали серебряную медаль престижного турнира.

В состязаниях приняли участие 1680 обучающихся в возрасте 12-13 лет из 84 субъектов РФ. По регламенту игр, соревновались команды, состоящие из 20 человек: 10 мальчиков и 10 девочек.

Финальный этап соревнований проходил в командном и общекомандном зачетах. Победителей определяли в четырех обязательных видах программы — баскетбол 3×3, настольный теннис, шашки, легкая атлетика – и в шести дополнительных — лапта, гандбол, тэг-регби 5×5, плавание, городошный спорт и спортивный туризм. В детском центре «Орленок» школьники провели полноценную смену, 21 день, и вернулись в Тулу только несколько дней назад. В родном городе их торжественно встретили и родители, и учителя. Корреспонденты Myslo пообщались с призерами Президентских игр. Учитель физической культуры лицея № 2 Юрий Евгеньевич Митькин рассказал, как проходила подготовка ребят к Играм. Кстати, лицей участвует в этих соревнованиях с самого начала их существования — с 2011 года.

Юрий Митькин – К этим состязаниям мы готовились весь год, набрали хорошую команду. Соревнования очень интересны тем, что это практически многоборье. Есть 6-7 видов спорта, в котором девчонки и мальчишки должны выступать. То есть одна девочка, например, должна играть и в шашки, и в теннис, и в баскетбол, и плавать хорошо… Это трудно, потому что все виды спорта разноплановые. Это большой труд, и наши ребята просто молодцы.

Для победы ребятам не хватило всего пол-очка — подвели шашки. – После восьмого вида спорта мы шли на первом месте с хорошим отрывом. Нам оставались только шашки, – говорит Юрий Митькин. – А что такое шашки? Не туда посмотрел, отвлекся, зазевался, и всё! Проиграл. Наши девочки заняли третье место по дополнительным показателям, однако дальше прошли наши соперницы из Курганской области. И всё равно мы считаем, что второе место из 84 команд — это очень хорошо.

Помимо второго общекомандного места наши мальчишки завоевали золото по легкой атлетике — в эстафетном беге 4×100 м. А девочки стали вторыми в баскетболе 3×3 и третьими — в гандболе.

Иван Лаврущев, ученик 7-го класса:

– У нас один человек был задействован в нескольких видах спорта. Конечно, к этому тяжело было подготовиться. Легкой атлетикой мы занимались всё лето: готовились вплоть до соревнований. И даже уже в «Орленке» продолжали бегать по утрам. Соперники были очень сильные, особенно Белгород. Наша команда выложилась на полную, мы показали свои лучшие результаты. Считаю, что поработали на ура.

Анастасия Василенко, ученица 7-го класса:

– Думаю, что такого результата мы достигли благодаря нашим тренерам и упорным тренировкам. Для меня самым сложным стал бег на 600 метров. Мы боялись бежать эту дистанцию: она длинная, надо было выложиться в полную силу. Но всё прошло хорошо, мы показали очень достойный результат. Я собой довольна, потому что улучшила свои собственные показатели.