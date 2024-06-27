Инновации в ортопедии: безоперационное лечение грыжи позвоночника и боли в спине уже в Туле

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Решение найдено, и скоро оно будет применяться везде. А пока передовой метод успешно применяют в Центре лечения боли «Клиники Эксперт». Успехами поделились с Myslo.

Пациент 30 января 2024 года впервые оказался на приеме у врача в «Клинике Эксперт». Мужчина практически не ходил, любое движение ему давалось с большим трудом — мешала грыжа в позвоночнике. Ее размер составлял 9,1 мм.

Она сочеталась с абсолютным стенозом позвоночного канала.

Для лечения болевого синдрома была выполнена блокада, после которой начат курс программной декомпрессии. Реабилитация проводилась на специальном аппарате Robospine — инновационной ортопедической системе, которая позволяет безопасно и быстро избавиться от различных заболеваний позвоночника.

Спустя чуть более четырех месяцев, 14 июня, пациент пришел на контрольный осмотр. Итог: свобода движения и отсутствие болевых ощущений.

Да, лечение не еще завершено: после полугодового перерыва надо будет повторить курс реабилитации. Но прогресс налицо: грыжа уменьшилась практически в два раза без операции.

И это далеко не единственная история в практике нейрохирурга Сергея Попова, руководителя Центра лечения боли «Клиники Эксперт», кандидата медицинских наук.

— Межпозвонковая грыжа есть почти у каждого, но болит она далеко не у всех. Мы провели эксперимент и пригласили 40 случайных людей на МРТ. В итоге у 38 из них была выявлена грыжа, а вот боль ощущали единицы. Грыжа — в первую очередь наша плата за прямохождение. Боль же возникает, когда грыжа начинает давить на корешок нерва. Сама же по себе она не ощущается. Но даже если она ощущается, то это не обязательно показание для операции.

Да, если удалить часть грыжи, пациенту сразу же станет легче: объем уходит и ничего не давит. Но через некоторое время, в среднем через пять лет, почти у 100% пациентов случается рецидив. Это происходит из-за того, что при отсутствии адекватного мышечного каркаса оставшуюся жидкость диск продолжит выдавливать наружу. То есть в моноварианте такой метод лечения неэффективен.

Сейчас научное сообщество сходится во мнении: наличие боли не является абсолютным показанием к операции. Она необходима при грыже только в отдельных случаях.

Например, если у пациента выраженный неврологический дефицит — нарушения силы в стопе. Либо если не достигнута положительная динамика в течение 6 недель адекватной терапии. Но последние случаи — это редкость.

В остальных же случаях необходима лишь грамотная реабилитация: провести блокаду, убрать воспаление, а затем заняться декомпрессией положения позвоночника, создать мышечный каркас, перенеся на него нагрузку с межпозвоночных дисков. В итоге грыжа сама по себе уменьшится.

Это не чудо, а результат современных научных исследований. Таких успехов позволяет достичь инновационная ортопедическая система Robospine.

Аппарат позволяет безопасно и быстро восстановить подвижность позвоночника и избавить от боли.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Сама идея вытяжения при боли в позвоночнике не нова и насчитывает несколько веков. Однако этот аппарат позволяет индивидуально подходить к каждому пациенту. Чтобы вытяжение достигло желаемого эффекта, оно должно быть длительным и иметь возможность преодолеть сопротивление мышечного каркаса. Если этого не будет, тот и эффекта не случится. Подводное или сухое движение однонаправленное, и работа ведется только с собственным весом. Да, возможно увеличить нагрузку на одну сторону, но точно контролировать ее уровень сложно. Да и после сеанса пациенту требуется еще два часа провести в вертикальном положении в корсете, а это существенно снижает качество жизни.

Robospine же многофункционален. На данном комплексе вытяжение выполняется на трех площадках: шейной, грудной и поясничной. На каждой из них выполняется мультипланарное движение. То есть помимо движения вперед-назад есть скручивание и ротация. Каждое движение задается доктором вручную: прописывается, насколько повернуть в ту или иную сторону, какое сделать скручивание, с какой силой и длительностью. Все это определяется на основании МРТ. Аппарат имеет сенсорные датчики и тонко чувствует реальные возможности мышц пациента:

при сильном сопротивлении мышц пациента он остановится, не причинив ненужного дискомфорта. Задача — вернуть человека к нормальной жизни плавно и постепенно.

Каждый сеанс длится порядка 30 минут. После его окончания требуется 10 минут походить, затем можно садиться в машину и вести обычный образ жизни.

При сочетании тренировочного процесса по формированию мышечного каркаса и правильной схемы движения, положения сидя и стоя, болевой рецидив будет исключен.

— Сейчас постепенно в медицинскую практику вводится новая врачебная специальность — врач-эрготерапевт. Их будут обучать на базе Сеченовского университета. У нас уже есть такой специалист. Именно он обучает пациентов правильному движению, сидению, нахождению вертикально, исключая боль. Когда мы организовывали Центр боли, то собирали все самые передовые практики и технологии, чтобы пациент «под ключ» мог быть на виду у одного специалиста.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Роботизированная мультипланарная система декомпрессии позвоночника применяется, если есть:

Грыжа межпозвонкового диска;

Пояснично-крестцовый радикулит;

Протрузия межпозвонкового диска;

Дегенерация межпозвонкового диска;

Онемение конечностей;

Жжение и покалывание в конечностях и позвоночнике;

Защемление нерва;

Боль в тазобедренном суставе и ноге;

Стеноз спинномозгового канала;

Сколиоз;

Необходимость разгрузки позвоночника;

Лечение болевых симптомов.

— Детский сколиоз в подростковом возрасте также эффективно корректируется на Robospine. У них все это также совмещено с выработкой правильного движения и сидения. Отдельный контингент, который ходит на сеансы на Robospine, — это спортсмены и офисные работники. Здесь задача не лечить, а снять мышечной спазм и разгрузить мышцы. В этом случае задаются более мягкие параметры скручиваний и поворотов.

Записаться на прием к специалисту можно по телефону 8 (4872) 33-79-61 и на сайте tul.mrtexpert.ru.

Тула, ул. Болдина, 76.

Тел.: 8 (4872) 33-79-61.

tul.mrtexpert.ru

Режим работы: ежедневно с 7.00 до 23.00.

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