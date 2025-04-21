Люди в городе. Дмитрий Барсенков, директор творческого кластера «Октава»

Поговорили с Дмитрием Барсенковым о Туле и туляках, творчестве и бизнесе, а еще о музыке, самоцензуре и саморазвитии.

Повод приятный — совсем скоро «Октава» отметит свой седьмой день рождения. Из них четыре года кластером руководит Дмитрий.

Творческий индустриальный кластер «Октава» открылся в центре Тулы 22 апреля 2018 года в здании и на территории бывшего одноименного завода. Это совместный проект частного инвестора Михаила Шелкова и госкорпорации «Ростех».

Туляки называют его просто «Октава». Это место слияния искусства, культуры, музыки, технологий и саморазвития. И просто приятное пространство для отдыха.

С Дмитрием Барсенковым мы беседовали в уютной библиотеке «Октавы». Тихо, высокие потолки, полки с книгами, можно расположиться на диванчике или за большим столом. Дмитрий оказался очень пунктуальным человеком, улыбчивым и доброжелательным. Правда, предпочел сохранить приватность своей личной жизни, сосредоточившись на профессиональной деятельности. Но все по порядку.

— Семь лет «Октаве»! Многие уже и забыли, как все начиналось. А некоторые в силу возраста и не знают. Давайте вспомним?

— Вообще, с момента принятия решения о создании кластера прошло уже девять лет. В 2016 году наш учредитель Михаил Шелков, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава «Ростеха» Сергей Чемезов подписали соглашение о создании этого пространства. Через два года проектирования и стройки кластер открыл свои ворота. И слово «ворота» в этом контексте имеет особое значение.

Туляки увидели, что кирпично-бетонные здания завода в центре города, традиционные для промышленной архитектуры, можно не сносить, как обычно у нас делают, а использовать. Просторные и функциональные, с высокими потолками бывшие цеха превратились в креативное пространство. К промышленному наследию туляки отнеслись бережно.

Для создания кластера привлекли лучших архитекторов и урбанистов, специализирующихся на ревитализации таких пространств. Это пространство вернулось городу, стало неотъемлемой частью Тулы.

Креативный кластер — это явление. Сейчас в России таких площадок около 300. И «Октава» среди них — наиболее заметная и крупная. Это заслуга нашей команды, тех, кто нас поддерживает и посещает. Столько мероприятий, сколько делаем мы, не делает ни один кластер в стране.

Более 1500 мероприятий и около 120 тысяч посетителей в год — показатели кластера «Октава» 2024 года.

— Вы в «Октаве» с 2021-го? Бросили столицу, переехали в Тулу — ради чего? В чем был ваш вызов?

— Да, я приехал в Тулу в феврале 2021 года, сразу после ковида. И можно сказать, моя биография выбивается из общей тенденции. Люди стремятся в столицу, а я наоборот. За несколько лет до «Октавы» у меня был двухлетний проект в Сочи.

Чувствую ли я себя туляком? Нет. Это было бы несправедливо по отношению к коренным тулякам. Я родился в Москве и люблю этот город. Но при этом и Тулу люблю. Город есть за что любить: за его компактность и насыщенность, за его прекрасные парки и богатую культуру, за отличную гастрономию. И самое главное — за людей, которые меня невероятно вдохновляют.

В Туле мое любимое место — парк Белоусова, там великолепные велодорожки. Я катаюсь на лонгборде и роликах.

Когда я пришел в «Октаву», увидел небольшую команду, небольшое количество посетителей, но большой потенциал! Это пространство наполнено смыслом. Тула — промышленный город, где производилось и до сих пор производится что-то существенное, важное, чем все мы пользуемся: от книг и одежды, до микрофонов и мебели. «Октава» и Музей станка показывают это через искусство.

— У вас экономическое образование, вы занимались проектами в сфере автобизнеса, в том числе Гран-при Формулы-1 в Сочи. Как получилось, что сейчас вы занимаетесь продвижением «культуры в массы»?

— Из бизнеса в культуру — не очень типичный путь, обычно бывает наоборот. Для меня случилось совпадение по ценностям. Ценность культуры — это доносить смыслы и развивать людей. Для меня это ценность высокого порядка. Мне нравится быть сопричастным этому процессу, нравится видеть, как люди меняются при погружении в культуру и искусство.

А второй аспект — неочевидный. В автоспорте и культуре много общего. Когда я переходил работать в Музей русского импрессионизма после Формулы-1, я осознал, что, по сути, блоки работы примерно те же, например подготовка и проведение мероприятий.

Автобизнес и культура закрывают потребности не первого — более высокого — порядка. Это не еда и безопасность, а развитие. Только в первом случае ты следишь за развитием спортивных команд, а во втором — за художниками и музыкантами.

Ну и в обеих сферах нужно продвижение, реклама, обеспечение безопасности, операционное управление инфраструктурой объекта — чтобы было чисто, тепло, красиво и комфортно.

— Расскажите про свою команду. Где вы находите креативных людей?

— Тула, безусловно, город талантливых людей, многие хотят проявлять себя в творчестве. Чтобы работать у нас, люди осваивают что-то новое. И поэтому естественная часть работы нашей команды — обучение, знакомство с лучшими практиками в России.

У меня есть цель — сделать «Октаву» лучшим кластером в стране и заметным в мире. Да-да, амбиции должны быть именно такими! Поэтому мы ищем людей с горящими глазами, которым созвучны наши ценности, которые готовы работать много и интенсивно. Ритм жизни в кластере почти столичный, у всех сотрудников много задач, и решаем мы их с высокой скоростью. Для них это драйв и удовольствие.

Честно скажу, если человек привык работать от звонка до звонка и выполнять свои задачи, не выходя за их рамки, к сожалению, это не наш человек.

— На вашем сайте barsenkov.ru есть девиз: «Развиваю и продвигаю проекты, которые дарят впечатления». Какие впечатления дарит «Октава»?

— «Октава» — это креативная инфраструктура, это не то место, которое должно впечатлять само по себе. Оно должно давать почву, чтобы на ней развивались творческие проекты. Поэтому здесь посетителю должно быть интересно, безопасно и удобно заниматься тем, чем он хочет заниматься. Чтобы у него рождались идеи и проекты, которые тут же и можно воплотить. Музыка? У нас есть студия звукозаписи. Изобразительное искусство? У нас есть художественные мастер-классы. И есть программы в Высшей технической школе для развития предпринимательских навыков, потому что не всегда творцы знают, как монетизировать плоды своего творчества.

По сути, «Октава» должна быть третьим местом, после дома и работы, где человеку удобно и комфортно самореализовываться.

— Музей станка и выставочное пространство, Высшая техническая школа, лаборатория Pro.Парк, студия звукозаписи Oktava.Lab, проект «Книги на Октаве», а еще концерты, дискотеки и фестивали, собирающие большое число туляков и гостей города разных возрастов. Ваш самый любимый проект из этого многообразия?

— Отказываюсь выделить какой-то один проект, потому что в каждый вложено очень много души.

Например, проект «Книги на Октаве». Я сам люблю бумажные книги, мне нравится их запах, тактильные ощущения, когда держишь книгу в руках. А сама библиотека — очень уютное место: высокие потолки, тишина, большое количество интересной литературы. И прийти сюда можно совершенно бесплатно.

Если вы спросите меня: «Кто целевая аудитория „Октавы“?» — я отвечу: «Они разные». У нас есть программы для детей по празднованию их дней рождения. Это развивающая программа, которую проводит наш Музей станка. Она включает экскурсию, мастер-класс, вкусное угощение, торт. И аудитория этого проекта — родители, которые хотят развивать своих детей.

Вообще, дети, подростки — важная часть наших гостей. Зачастую это застенчивые люди. Им комфортно сбиваться стайками, посидеть где-нибудь в уголочке с телефоном. И мы специально сделали такие уютные стеклянные домики на первом этаже — одновременно и безопасно, и комфортно, и уединенно. Все мероприятия и проекты для них мы объединили под зонтиком «Октава-Ю».

Мы рады классам, которые приходят на мультимедийные экскурсии в Музей станка (вход в музей для детей до 18 лет бесплатный, оплачивается только экскурсия) или на выставки современного искусства.

«Октава» открыта и для коммерческого сотрудничества. Например, есть школы, которые проводят здесь свои выпускные. Мы открыты тому, чтобы сделать выпускной креативным, творческим.

Или, к примеру, музыкальные фестивали электронной музыки. Очевидно, что это для аудитории 18-25+. Мы привозим на фестивали лучших диджеев страны, в Туле есть прекрасное диджейское комьюнити. Кто-то может сказать, что это дискотека, на самом деле это мероприятие, расширяющее мировоззрение людей.

— Как отбираете резидентов для фестивалей? Можете кого-то «завернуть» или, наоборот, «заманивать пряниками»?

— Для меня важно, чтобы «Октава» была критерием качества. Чтобы посетители были уверены, что здесь они не попадут на низкопробные мероприятия, не услышат плохую музыку или стихи, не увидят плохой спектакль.

За качество мероприятий и проектов отвечает наша команда — мы совместно вырабатывали критерии. Я доверяю команде и руководителям по направлениям. Если говорить про музыку, то, во-первых, музыканты, которых приглашает «Октава», должны делать авторскую музыку. Мы не приветствуем кавер-группы.

Во-вторых, насмотренность. Мы ездим по стране, посещаем разные фестивали, слушаем разные группы. У команды «Октавы» высокий уровень насмотренности. И она может отсеять тех, кто не соответствует критериям качества.

Конечно, бывают обиды и претензии от исполнителей. Мне бы хотелось, чтобы авторы плохих стихов/музыки без глубокого смысла, со скрытой агрессией не использовали площадки «Октавы».

— Музыкальные фесты, наверное, самые многочисленные. Расскажите поподробнее о них. У нас в Туле так мало мест, где можно послушать музыку и потанцевать.

— Попали в больную точку — я очень хочу научиться танцевать в стиле хаус и шаффл, но пока не нашел где. Вообще, мы уже организовали танцевальные мероприятия. По вечерам в «Октаве» проходят занятия детской танцевальной школы. Думаем, может быть, будет проект и для взрослых.

Музыкальных фестивалей в «Октаве» несколько. Во-первых, летний «Стереоквартал», где выступают молодые тульские группы. Но в прошлом году мы расширили масштаб феста и рады группам из разных регионов ЦФО.

Традиционно будет фестиваль электронной музыки. Верне, два — летний и осенний. И каждый — это выступление большого пула диджеев из разных городов. Мероприятие ночное, фактически до утра.

В Туле много хороших групп, которые играют акустическую музыку. У нас были джазовые вечера на веранде. В этом году они возвращаются, причем теперь веранда имеет крышу, и вечера состоятся в любую погоду.

Будут музыкальные мероприятия и в нашем кафе, и в большом зале.

— А вам самому какая музыка нравится? Что слушаете в машине?

— Электронную. От The Prodigy до наших дней. Часто слушаю миксы от диджеев, вкус которых мне нравится. Ведь главное, что делает диджей, — он продает свой музыкальный вкус. У меня несколько любимых диджеев, в том числе тульский DJ DESH.

— Вы говорили в одном из интервью, что хотите делать проекты с ключевыми тульскими организациями, например с художественным музеем, историко-архитектурным… А если с идеей проекта придут обычные жители города, например молодая музыкальная группа или диджеи? Возьметесь или, как в кино, скажете: «Приходите завтра»?

— Мы будем невероятно рады. Нам всегда можно написать в наши соцсети, на имейл и мессенджеры и предложить свой проект.

Например, с диджейским сообществом BalСon мы сотрудничали целое лето на веранде «Октавы». Было душевно.

Мы работаем с тульскими художниками. У нас есть гастропроекты с тульскими кафе и ресторанами.

Но тут есть одно условие: проекты должны отвечать критериям качества. Мы не можем предоставлять нашу площадку группам и объединениям, создающим некачественный продукт.

— Ваше мнение: надо ли заниматься контролем над музыкальным контентом или пусть всё идет как идет?

— Недавно этот вопрос встал остро в связи с объявленными концертами одной исполнительницы в Туле. Ее песня про деньги и про согласие делать за них все что угодно, завирусилась в Сети. Думаю, те, кто хочет слушать такое, могут найти все в интернете. Но мне кажется странным добровольно предоставлять площадку для выступления низкопробным исполнителям. Мы не будем проводить такие концерты не потому, что нам кто-то запрещает, а исходя из наших критериев качества.

Думаю, у всех площадок должна быть какая-то внутренняя цензура — отличить хорошее от дурного. В этом и есть проявление культуры.

— Как будете отмечать день рождения «Октавы»? Понятно, что уже есть программа, но хочется поподробнее и с рекомендациями из первых уст.

— День рождения «Октавы» мы будем отмечать 26 апреля. Программа на oktavaklaster.ru/Oktava7. Возрастной ценз — 12+.

Я всех приглашаю к открытию, к 12.00, потому что начнут работать все локации: от двора, где будет играть музыка и работать фуд-корт, до всех этажей самого кластера, где будут различные интеллектуальные мероприятия. Например, на третьем этаже кластера будет лекция, посвященная русскому культурному коду от автора телеграм-канала «Новый русский», одного из лучших российских специалистов по этой тематике.

На первом этаже в 12.40 будет мероприятие, посвященное гик-культуре от издательства BUBBLE. Оно выпускает популярные комиксы в России и снимает классные фильмы по ним, например «Чумной доктор».

На сцене в большом зале пройдет паблик-ток. Будут выступления и мастер-классы отраслевых специалистов, например главного редактора «ВКонтакте» Елены Колесник (Санкт-Петербург). Я тоже буду среди выступающих, расскажу о развитии креативных индустрий в России.

Хедлайнер большого зала — Антон Лаврентьев, прекрасный спикер, телеведущий, поэт, музыкант, известный благодаря проекту «Орёл и решка. Шопинг» и участию в шоу «Голос». Он поставит на нашей сцене часть своего моноспектакля.

Во дворе кластера туляков и гостей города ждут выступления энергичного рэпера из Уфы Thomas Mraz и талантливой исполнительницы осознанного инди-попа Mirèle.

— А танцевать можно будет?

— Нужно!

— Вход на фестиваль свободный?

— Да, но мы просим регистрироваться на сайте «Октавы» и оставить свои контактные данные. Мы хотим, чтобы всем было комфортно и безопасно, хотим узнать свою аудиторию поближе, чтобы выстраивать в дальнейшем диалог.

День рождения закончится в 22.00. Всего будет более 100 мероприятий. Скучать не придется.

— «Октава» и фестивали, можно сказать, синонимы. Что новенького приготовили в этом году?

— Лично для меня Тула — одна из кофейных столиц страны. Здесь работает несколько интересных обжарщиков кофе, кто из зеленого зерна делает вкусный, деликатно обжаренный кофе и подает свой кофе в своих же кофейнях. Мне кажется, эта тема недостаточно раскрыта даже на федеральном уровне. Хотим сделать большой фестиваль, посвященный этой культуре: поговорить о кофе, продегустировать, понять, с чем кофе сочетается. То есть мы проведем кофейный фестиваль.

В День города планируем сделать масштабный автомобильный фестиваль. В прошлом году это было самое популярное мероприятие в «Октаве» — за один день к нам пришло более 10 тысяч человек! В этом году автофест будет с другим наполнением и программой.

Осенью традиционно пройдет финал конкурса для тульских учителей «Призвание — учить!», который проводит Благотворительный фонд нашего учредителя Михаила Шелкова «Эмпатия».

— Ваша мечта?

— Я мечтаю, чтобы кластер «Октава» стал своим для каждого туляка.