Ровные стены и пол: когда быстро значит качественно

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Время решает, и ремонт – не исключение. Компания «Перестройка» знает, как в максимально сжатые сроки выполнить работы на высоком уровне и с гарантией.

В «Перестройке» работают профи своего дела, которые следят за новинками в сфере ремонта и успешно применяют их на практике.

Неважно, планируете красить стены, клеить обои или класть плитку, — предваряет эти работы штукатурка. Выполнять ее можно вручную или механизированным способом. Компания «Перестройка» отдает предпочтение последнему варианту. И вот почему.

Качество

Раствор наносится на стены под сильным давлением, что обеспечивает надежное сцепление с поверхностью, исключая впоследствии образование трещин. Также в арсенале компании есть технология, позволяющая оштукатурить дверные и оконные откосы, обычно выбивающиеся из общей отделки.

Время

Механизированная штукатурка — одна из самых передовых технологий отделки стен за минимальное время. Для больших площадей это просто находка! Скорость ремонта увеличивается в 4-5 раз. Например, на подготовку помещения в 100 м² для оклеивания обоями при механизированном выполнении работ потребуется всего 4-5 дней. Вручную на это же уйдет от 15 до 20 дней.

Экономия

Расход смеси при применении механизированной технологии значительно сокращается. При условии, что сами материалы для машинного нанесения дешевле, чем аналогичные составы для ручной шпаклевки, удастся сэкономить до 38% бюджета.

Надежность

Исключены ошибки в процессе приготовления смеси. Она делается по рецепту, заложенному программой.

Да, в некоторых случаях без ручной штукатурки не обойтись. Например, она незаменима при отделке сложных поверхностей, криволинейных участков или если требуется работать бесшумно, соблюдая режим тишины. Однако если нет никаких ограничений и требуется подготовить большую поверхность к последующему декору, то механизированная технология подойдет как нельзя лучше. И не нужно дожидаться, пока каждый слой высохнет, а после выполнять затирку и шпаклевание.

Механизированной штукатуркой «Перестройка» занимается уже много лет: накоплен огромный опыт, учтены все нюансы, чтобы клиенты всегда получали отличный результат.

Второй ответственный момент любого ремонта — ровный пол. Строительные компании пользуются разными технологиями: сухая, мокрая, полусухая стяжка или наливной пол. «Перестройка» выбирает полусухую стяжку пола. И для этого есть причины.

Надежность

Полусухая стяжка позволяет сразу добиться ровного и долговечного покрытия без трещин. Благодаря использованию минимального количества воды исключено неравномерное просыхание. Это же, кстати, гарантирует на 100% и отсутствие протечек на нижние этажи.

Скорость

За один день можно залить до 250 кв. м. Полусухой раствор сразу принимает необходимую форму, поэтому можно делать стяжку разных уровней непрерывно в одном помещении.

Цена

Доступная цена позволяет использовать метод для жилых и коммерческих помещений.

Полусухая стяжка подходит в качестве основания для любых напольных покрытий. Для каждого при этом выбирается индивидуальный подход. Он заключается не только в способе укладки, но и во времени высыхания стяжки. Например, укладывать линолеум можно через 12 дней, ламинат — через 20 дней, для плитки достаточно 7 дней. Применять полусухую стяжку пола можно в жилых помещениях, офисах, торговых центрах и отелях.

У «Перестройки» есть штат профессионалов для любых задач по ремонту: укладке плитки и напольных покрытий, электрике и сантехнике, монтажу натяжных потолков, отделке стен и т. д. Для вас бесплатно сделают замеры и составят смету, а затем согласуют стоимость, которая останется фиксированной. Если в процессе выполнения возникнет необходимость мелких доработок — они будут выполнены бесплатно. На все виды работ предоставляется гарантия один год.

Задумали ремонт? Обращайтесь в «Перестройку», здесь помогут воплотить ваши мечты в жизнь!

Телеграм: @perestroika71

+7 (906) 630-00-01

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