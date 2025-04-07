Люди в городе. Алексей Акимов, диджей Ким

Поговорили с Алексеем о том, как устроен бизнес развлекательных мероприятий, легкие ли деньги у диджеев. Ну и немного пофилософствовали.

Алексея знают как диджея и звукооператора многочисленных спортивно-массовых мероприятий, корпоративов и свадеб. Он начинал арт-директором в «Траттории папарацци», работал диджеем бара Mesto, ресторана «Огонек», ночных клубов «МЁД» и SQER, танцклуба «Казанова» и клуба «Траффик», был звукачом в «Мотокультуре». Еще он инженер, отвечающий за звук и свет в Ледовом дворце. А в андеграундной тусовке Алексей известен под псевдонимом Moon Kimmi.

— Расскажи, как инженер стал диджеем. Или все было наоборот?

— В детстве я мечтал стать профессором и изобретать всякие устройства. Любил собирать разные штуки из конструктора, приделывать к ним двигатели.

Музыкой увлекся в школе, лет в 14 — именно клубной музыкой. Для меня было удивительно, что один трек может звучать несколько часов. Само собой, вел школьные дискотеки.

После школы поступил в ТулГУ на робототехнику. Это был мой осознанный целенаправленный выбор. Правда, я не был отличником, единственный предмет, по которому было «отлично» — схемотехника и радиоэлектроника.

Куда пошел работать после вуза? В традиционном понимании — типа «по распределению на завод» — никуда. Мне нужны были технические знания, я их получил. А работать я начал фактически сразу после школы — в «Траттории Папарацци» на Красноармейском проспекте был арт-директором. Моя мама сохранила газету с моим первым и единственным интервью — про атмосферу в «Папарацци», музыку, которую там играли.

Параллельно был диджеем в «Казанове», играл на некоторых мероприятиях.

«Казанову» в 2001 году переделали в культурно-досуговый комплекс «999». В подвале комплекса был клуб «Траффик» — реальный подвал, с минимальным ремонтом, коммуникациями и трубами, которые создавали атмосферу андеграунда. Я участвовал в создании этого клуба.

Потом был свой бизнес. В 2010 году начал заниматься светодиодами, продажей и настройкой светового оборудования.

И уже пять лет работаю в Ледовом.

— Тебя можно назвать event-диджеем? Кстати, поясни, в чем отличие event-диджея от клубного диджея?

— Сейчас я больше работаю на мероприятиях, хотя в клубах и барах тоже играю, когда приглашают. Да, можно сказать, я — event-диджей (специалист, который отвечает за музыкальное сопровождение на мероприятиях. — Прим. авт.). Это ремесло, заработок денег. И раз так сложилось, судьба такая, я делаю свою работу с вдохновением, с душой. Знаю, как сделать ее качественно.

Много от чего в этой работе можно поймать кайф, удовольствие. Хотя много и такого, от чего устаешь. Нужно привезти оборудование, установить и настроить, отработать само мероприятие — обычно 6 часов, потом собрать оборудование и увезти на базу. Если event («событие, мероприятие», англ. — Прим. авт.) в Москве, то еще и дорога туда-обратно за рулем, по пробкам, с неработающими навигаторами в центре. А прикинь, если такие заказы каждый день, например декабрьские корпораты?! Это физически тяжело. Да, денег можно заработать, но и восстанавливаться потом придется долго.

А самое неприятное в работе — неадекватные люди. И это я сейчас не про веселых нетрезвых гостей праздника, с ними как раз можно общаться без проблем.

Event-диждей создает атмосферу праздника. Помимо музыки — подбора треков, аппаратуры, еще есть свет, лазер, дым, разные спецэффекты… Мне нравится это. Но я сам при этом от музыки, вайба не кайфую. Кайф в том, что я могу дать людям то, что им нужно. От сердца, от души.

А вообще я андеграунд-диджей. Но на этом на хлеб с маслом не заработаешь.

В Туле, можно сказать, event и клубы перемешались. В них работают одни и те же диджеи. Приходят со своими ноутами и контроллерами, играют одну и ту же музыку сначала на свадьбе, а после нее — в клубе. Разница только в том, что на корпоративе или на свадьбе есть еще перебивки типа «свадьба пела и плясала», отбивки для ведущего, на конкурсы для гостей, а в клубе — музыка нон-стопом.

В основном event-диджеи играют с контроллерами, я редко его использую — на свадьбах и корпоративах можно, конечно, свести треки, но я считаю, что людям нужна максимально узнаваемая аранжировка.

Неважно сколько на мероприятии собирается народу, главное — подобрать музыку, чтобы создать настроение и вайб. Иногда я подбираю треки на свой вкус, а на некоторых event все четко регламентировано под вкус заказчика, нужно согласовывать каждый трек. Некоторые заказчики обозначают, что не должно звучать на их мероприятии.

— Насколько работа диджея денежная? Это легкие доступные деньги?

— Если сравнивать работу диджея с работой в горячих цехах КМЗ, то, думаю, это очень легкая работа. Немного поработал — получил приличные деньги. Важный момент — если есть заказы. Из-за этого для большинства диджейство — подработка.

Отработать 6 часов на мероприятии в Туле стоит в среднем 30 тысяч. В Москве то же самое — в два раза дороже. Хотя и у нас, бывает, ценник удваивают.

В работе есть сезонность. Бывают месяцы, например декабрь, когда работаю нон-стопом, корпоративами заняты все вечера и выходные. А летом больше заказов на свадьбы и юбилеи.

— Что главное в твоей работе?

— Держать волну. Понимать и чувствовать, что нужно собравшимся на танцполе, чтобы они погрузились в танец и почувствовали кайф. Настоящий диджей все время держит волну, руководит публикой, создает вибрации, вайб. Это больше даже про атмосферу, не про музыку.

Парадокс: в Туле диджеев очень много. Но с чувством стиля и музыкальным вкусом — по пальцам пересчитать. Лично я ценю Дмитрия Шевякова (про Dj DESH мы писали тут). С удовольствием работаю с Андреем Безгубовым (Андрей BASSBAKER). Оба сейчас ведут курсы диджеев в «Октаве».

— А ты где учился всему?

— Я всему учился сам.

— А вложения с твоей стороны какие? Аппаратура, транспорт… Что еще нужно? Или можно с одним ноутом отработать корпоратив?

— Я работаю уже двадцать лет. И собрал неплохой комплект звукового и светового оборудования.

Если вдруг чего-то не хватает, обращаюсь к друзьям. У нас в диджейском сообществе так принято — выручать друг друга.

— У тебя есть любимые треки?

— Да, но они меняются. Могу две недели слушать один трек, а потом закинуть его на год-два. Могу слушать песни и треки 10-летней давности. Музыка должна быть актуальна настроению.

Я делю музыку на честную и нечестную. Это очень важный для меня момент. Очень тонкий. Допускаю, что мое понятие честной музыки не каждому зайдет. Но попробую объяснить.

Честная — это творчество, порыв души, откровение, искренность, эмоции, глубина. Она идет из сердца, и пишет ее профессионал, мастер своего дела.

Глубина и искренность могут быть не только лирическими. Это может быть и разъ**… (ненормативное слово очень точно определяет суть, но напечатать его нельзя по закону. — Прим. авт.). Вот играет Rammstein. Это разъ** и есть. Говорю это, а у самого мурашки по коже. У Rammstein есть глубина!

Коммерческая музыка (читай нечестная. — Прим. авт.) — та, что написана ради денег. Чтобы на эмоциях и чувствах людей заработать бабла. Для этого есть определенные приемы, аккорды, темы, слова, которые в треках надо использовать, чтобы получился хит. У меня не поворачивается язык назвать такую музыку творчеством.

— И все-таки исполнители-легенды для тебя кто?

— Кипелов и Расторгуев.

— Dj DESH сказал как-то, что клубная культура умерла. Твое мнение?

— Согласен, в Туле клубная культура умерла в 2012 году, когда закрыли «Мяту», «Премьер» и «Казанову». Вместо них стали появляться бары. Первые — хипстерские — открылись в «Ликерке»: ROB ROY BAR и OLD BOY.

Самая клубная культура была в «Мяте», а до этого в «Сигме» и COSMOZ-ONE. «Премьер» и «Казанова» — коммерческие клубы, где играли попсу в клубной аранжировке.

В Рязани, Калуге, Орле, других областных городах клубы живут и сейчас. У каждого свой движ, своя музыка, своя тусовка. А в Туле — только бары. И везде одно и то же играют! Почему? На мой взгляд, лидеры клубной культуры не имели возможности реализации последние лет 10. Все-таки клубную культуру нужно поддерживать, самотеком ничего дельного не получится.

Чтобы возродить клубы, нужно время. Пару лет минимум. Нужны медийные персоны, кто возглавит это движение. Наверное, когда-нибудь такие личности появятся. Те, кто есть сейчас, с этой миссией, увы, не справляются.

Вообще, клуб, если у него есть атмосфера и душа, вполне жизнеспособная бизнес-модель. Хороший клуб может работать два раза в месяц и приносить очень приличные деньги. В Москве такие есть.

— Как ты относишься к ARMA? (ARMA — скандально известный арт-центр и ночной клуб в Москве на территории шарикоподшипникового завода. — Прим. авт.)

— Карма — дело такое (смеется). Для начала назовем заведение так, как его привыкли называть, — Mutabor. Это площадка, а не клуб. И мероприятия там разные. Там же проходило одно мероприятие, когда артисты сумели «войти не в ту дверь». ARMA — это постоянные облавы, большое количество наркоманов, жесткие рейвы, очень громкая музыка, везде красный агрессивный свет, мрачная атмосфера. Нормальному человеку там сложно находиться. Многие идут на модное имя и на модную негативно-агрессивную атмосферу. Тем, кто хочет атмосферы ада, я бы посоветовал отправиться на СВО.

— А сам ты ходишь в клубы и бары?

— Как обычный посетитель? Редко. Во-первых, сам в это время работаю. А во-вторых, нужно чтобы сошлись и другие факторы: настроение, желание, музыка должна быть нормальная в клубе. У нас фактически нет мест, где играют настоящую клубную музыку.

— Есть шаблон: клуб — место, где можно найти доступную любовь. Девушки идут туда «снять» мужчин, а мужчины — девушек?

— Но так можно про любое место сказать — кафе, ресторан… Про любое место, где можно познакомиться. Точно могу сказать, что в баре «Место» на проспекте собирались самые красивые девушки Тулы. Топовое место было после закрытия «Премьера» и «Казановы», все тусили там. Мы работали фактически до утра. И да, там я познакомился со своей будущей женой, мамой моих троих детей.

— А к диджеям в клубах клеятся?

— Да. К красивым.

— Почему у тебя такой ник — Moon Kimmi?

— На майянском языке моё имя звучит Ка Кимми, что переводится как «лунный Кимми», лунный посланник, соединитель миров. В одной из прошлых жизней я был шаманом майя.

Если я играю где-то на андеграундной тусовке, то я Moon Kimmi. А для event-мероприятий — диджей Ким.

— Ты верующий?

— Да. И когда есть сомнения или страх, пытаюсь вспомнить дорогу к богу и взять его за руку. В виде отца его представляю. Бог дает энергию, которую я отдаю доброй волной людям на мероприятиях.

— А могут ли сочетаться в одном человеке вера в бога и шаманизм?

— Да, могут. У нас принято считать, что это разные области веры, разная религия. Такое восприятие — шаблон. Устоявшийся набор нейронов в мозге, несущий за собой определенный алгоритм восприятия.

В современной жизни важно понимать, через что, через какие шаблоны мы смотрим на мир. Да, мы не можем без шаблонов. Это неотъемлемая часть нашей жизни. Шаблоны можно разрывать, чтобы сформировать новые связи, которые будут глубже отражать окружающий мир, точнее объяснять его закономерности.

А те шаблоны, что в нас уже заложены, скорее всего, шаблоны информационной войны. Они работают на расстоянии вытянутой руки. В будущем, в новом времени, куда мы стремительно движемся, нужны другие, более полно описывающие суть природы, мира, отношений.

Я для себя определил, что мир, в котором мы живем, который называем «реальность», на самом деле зазеркалье, то, что вывернуто наизнанку. Как в моей любимой сказке «Алиса в Стране чудес». А тот мир, куда мы идем — это «альность», настоящий мир. Для многих сейчас это звучит странно, просто нас всех учили, что реальность — настоящее. А парадокс в том, что все наоборот. Даже само слово РЕальность об этом.

В зазеркалье мало кто знает, что такое любовь. В настоящем мире это глагол, действие. В нем есть амплитуда и направление. Нельзя любить, сидя на попе. Любить — это совершать поступки и говорить слова, которые не расходятся с этими поступками. И неважно, любишь ты музыку, родину или человека.

— Ты умеешь любить?

— Ответить самому за себя не получится — только другой человек может сказать, умею ли я любить.

В нашем обществе нет понимания природы социальных отношений. Женщина не понимает, что если она на пустом месте вынесет мозг мужчине, то через определенное время у него пропадет желание что-либо делать для нее. Но женщине важно донести свою правду до мужчины!

Начало процесса разрушения отношений — в руках, ну или на языке, женщины. А окончание — у мужчины. Когда женщина в семье «звенит яйцами», любовь умирает.

— Выглядит как обвинение женщин в развале семьи. А мужчины что, дети малые?

— Очередной шаблон.

У каждого процесса есть начало и конец. Моя позиция — «каждый сверчок знай свой шесток». Каждый человек должен осознавать свое предназначение в семье. Нужно защищать и женщин, и мужчин. Причем как только все встанет на свои места, женщины поднимутся на защиту мужчин. А мужчинам не останется ничего, кроме как встать на защиту женщин.

— Говорят, музыка — это атрибут любви…

— Да. Она со мной фактически 24/7. Я ее слушаю, обслуживаю, создаю — это все проявления моей любви к музыке. Я ее несу в этот мир, я и есть музыка. В детстве, когда узнал, что есть звуки высокой частоты, средней и низкой, ходил и слушал — как троллейбус едет и какой высоты издает звуки, как птицы поют. Прислушивался ко всему.

— А свет?

— Что свет, что музыка — это же одно и то же. Это волны, которые распространяются в пространстве и имеют частоту колебаний, амплитуду и длину.

Кроме музыки в этом мире ничего не существует. И ученые рано или поздно это докажут. Законы физики, химии, да все законы этого мира, в том числе социальное взаимодействие между людьми, находятся в музыкальной гармонии. Вот такая моя философия.

- У тебя есть мечта?

У меня есть понимание, куда я двигаюсь в своей профессии. И мечта есть. Я хочу создать музыкальное приложение, которое позволит музыкальным коллективам, артистам репетировать и совместно выступать. Работаю над ним и скоро будет готова презентация этого приложения. Те, кого это заинтересует, могут поучаствовать в доработке приложения и его продвижении. Но это уже будет другая история.