Лев Толстой — пчеловод, тонна меда и гармония: как живет и чем радует пасека в Ясной Поляне

Фото Алексея Пирязева и из архива музея-усадьбы «Ясная Поляна».

Во времена писателя на яснополянской пасеке было 60 ульев, каждое лето здесь выкачивали более тонны меда.

Ели сами, добавляли в варенье, дарили, продавали… Пасека сохранилась до сих пор. В ней практически все так, как было при Льве Николаевиче. И даже вкус меда — тот же!

«Я сделался страстным пчеловодом…»



О мемориальной пасеке мы поговорили с Владиславом Воронцовым, заведующим мемориально-природным комплексом музея-усадьбы Л. Н. Тол-стого «Ясная Поляна».

Пасека в Ясной Поляне появилась в 1863 году, когда Лев Николаевич, по свидетельству своей жены Софьи Андреевны, купил пчелиные ульи у ее деда Александра Исленьева. Пасека была устроена за рекой Воронкой на поляне в лесу, довольно далеко от дома Толстых — за полторы версты. Рядом рос молодой яблоневый сад. Устраивая пасеку рядом с ним, Толстой хотел убить двух зайцев: пчелы как отличные опылители должны были увеличить урожай яблок и приносить много меда.

Лев Николаевич был «ученым» пчеловодом. Писатель сам выполнял все пасечные работы, осматривал пчелиные семьи, делал рамочные ульи — кстати, достаточно передовые для того времени; выписывал профессиональную литературу по пчеловодству, переводил зарубежные статьи, общался с учеными-пчеловодами. Он, натура очень увлекающаяся всем новым и интересным, писал: «Я сделался страстным пчеловодом…» И очень этим гордился. Толстой был мощным идейным вдохновителем, и многие его друзья, ученики под его влиянием меняли городскую жизнь на сельскую, становились пчеловодами и тоже занимались пасекой.



Чаепитие Льва Николаевича и Софьи Андреевны Толстых в кругу семьи. 1892 г.

Из дневника Толстого, 24 мая 1883 г.: «Рано. Голова болит. И не пытался писать. Покосил. Пошел на пчельник. День прелестный…»

Толстой пропадал на пасеке, принимал там друзей и гостей. Любил угощать всех свежими огурцами с медом.

Софья Андреевна писала: «Жизнь пчел… так заинтересовала его, что одно время, летом, он только о них и говорил, читал книги о пчелах, заказывал особенные рамочные ульи и забывал весь мир».

Кстати, в таких произведениях, как «Анна Каренина», «Война и мир», «Хаджи-Мурат», есть сцены с пасекой. В романе «Война и мир» Толстой сравнивает опустевшую Москву с пчелиным ульем, который умирает без матки. Он вообще считал, что устройство пчелиной семьи — образец для человеческого общества.

Толстой мог угадывать, какая пчела летит: полная или пустая, злая она или добрая. Знал, сколько цветков пчеле нужно облететь, чтобы она собрала нектар.

У Толстых была большая пасека, которую можно назвать полупромышленной. Софья Андреевна писала своей сестре Татьяне: «Меду — ешь не хочу». Дела пасеки шли хорошо, но через два года из-за грызунов погиб яблоневый сад, и Толстой задумался о переносе пасеки в центральную часть усадьбы. Через 30 лет после этого, в 1890-х годах, сын писателя Лев Львович устроил новую пасеку в Красном саду за Флигелем Кузминских. Именно она дей-ствует в усадьбе и сейчас.

Через несколько лет страсть Толстого к пчелам улеглась. Он сохранял к ним интерес, но уже не так, как раньше, когда пасека для него была — весь мир.



Варка варенья. 1900 г., июнь–июль.

Среднерусская и карпатка

Современная пасека занимает 0,7 га, в ней 40 ульев. Один улей — одна семья! Количество ульев, кстати, планируют увеличить до тех самых 60, что были при Толстом.



Ульи яснополянской пасеки.

Пчелиная матка выделяет секрет — маточное вещество, объединяющее пчелиную семью. В теплые месяцы она откладывает яйца. За сутки в июне матка способна отложить 1500-2000 яиц. Ко времени цветения медоносов в семьях накапливается 60-80 тысяч пчел. Зимой количество рабочих сокращается, а после зимовки их остается в среднем 15 000 особей. В пчелиной семье в весенне-летний период — несколько сотен трутней: мужских особей, не собирающих мед и не имеющих жала. Их назначение — спаривание с маткой.



Пчела за работой.

Сейчас на яснополянской пасеке живут пчелы двух пород: среднерусской (они жили на пасеке и в XIX веке), традиционной для Центрального региона России, и карпатской.



Электрическая медогонка.

Среднерусские пчелы крупные, выносливые и продуктивные. Пчелы карпатской породы, или карпатки, тоже выносливы и трудолюбивы, но еще они отличаются миролюбивостью характера, совсем не агрессивны, за что их особо ценят пчеловоды. Карпатки неприхотливы, могут приспособиться к особенностям климатических условий.

В Ясной Поляне уже прошла первая качка — накачали 60 кг меда. Мы и сейчас можем почувствовать аромат, вкус и сладость меда, которым наслаждался Толстой.

Яснополянский мед — цветочно-луговой и лесной, пчелы собирают нектар со всех растений, которые растут в усадьбе: липа, луговые травы, лекарственные и декоративные растения, яблони.



Мед — янтарный, тягучий, душистый.

Дополнительно весной в усадьбе сеют на Пашне исторические медоносные растения — фацелию, белый клевер и гречиху. Так что мед на пасеке тоже мемориальный. Это наш традиционный региональный бренд.



Сотрудники музея-усадьбы «Ясная Поляна» за выкачкой меда.

Мед в Ясной Поляне любили во все времена. Софья Андреевна Толстая добавляла мед в выпечку, с ним варили варенье, используя вместо сахара. Любили устраивать чаепития с медом.

Писатель Владимир Солоухин в своей книге «Мед на хлебе» писал: «Мед — категория нравственная, но в ряду других вечных ценностей вместе с золотом, серебром, алмазами, янтарем, розовым маслом, мед тоже есть эталон вечной и незыблемой ценности. Более того, он так же исключителен и уникален на Земле, как исключительна и уникальна сама пчела».

Яснополянская пасека приносит от 900 до 1600 кг меда в год, мед можно пробовать уже в конце июля — августе. Больше всего меда выкачивают в июле. Пчела заполняет все рамки, которые находятся в ульях. В среднем откачка длится до полутора месяцев. Это ручная работа, которую в усадьбе частично механизировали благодаря электрической медогонке и новому столу для распечатки сотовых рамок.

Пчеловод работает на пасеке круглый год. Летом, когда идет качка и много работы, ему помогают сотрудники мемориальной теплицы.

Отмечают, что чем добрее, мягче и спокойнее человек, работающий на пасеке, тем больше вкусного меда приносят пчелы. Эти насекомые любят мир и гармонию.

Не суетись, не имей злобы в душе, трудись

Мед может храниться годами, сохраняя все свои полезные свойства. Главное — соблюдать правила хранения: хранить в темном, сухом, прохладном месте в плотно закрытой посуде. Если говорить о показателях ГОСТа, то это 1 год. Но ГОСТ также разрешает хранить мед до 2 лет, если он герметично упакован.

Кстати, современные археологи, вскрывая древнеегипетские гробницы, часто находят в них полностью сохранившиеся горшки с медом. По словам археологов, за века этот мед не портится, и это означает, что речь идет о пище, которая способна храниться вечно. Все дело в химическом составе меда, его физических, противогрибковых и бактерицидных свойствах.

По своему химическому составу мед очень похож на плазму человеческой крови и усваивается нашим организмом на все 100%.



Сито и дымарь с ивовым трутом — необходимый инвентарь пчеловода.

Пчелы на яснополянской пасеке всегда кормятся собственным медом, сахар им в подкормку не вводят. Пчеловоды оставляют с осени пчелам для зимовки их собственный мед, это полезно для пчел, повышается их иммунитет. Так рекомендовал поступать еще Анатолий Степанович Буткевич (1859 — 1942) — выдающийся пчеловод-практик, наш земляк, знавший Льва Толстого и гостивший у него. «Какой хороший», — писал о нем Лев Николаевич. А на Софью Андреевну Толстую Анатолий Степанович произвел иное впечатление: «Неподвижное лицо, очень черный брюнет, синие очки и кривой глаз», — отметила она в своем дневнике.

Пасека — удивительное место, где всегда царит особенная тишина и покой, гудят пчелы, пахнет цветами, травами и медом. Здесь начинаешь чувствовать умиротворение, забываешь о треволнениях и суете внешнего мира. Это целый мир, сложный и удивительный, со своими непреложными правилами и законами. Не суетись, не имей злобы в душе, трудись — и тогда пчелы не только не обидят, но и поделятся целебным медом.