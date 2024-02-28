Лимоны, кофе, инжир, гранаты: чем удивляет и радует теплица в Ясной Поляне

Фото автора и пресс-службы музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

Лев Толстой был не только гениальным писателем, но и прекрасным садоводом, агрономом, пчеловодом. В усадьбе он выращивал все необходимые для семьи овощи, ягоды и даже экзотические растения.

О мемориальной теплице в усадьбе «Ясная Поляна» рассказывает Анна Кузнецова, заведующая отделом мемориальной пасеки и тепличного хозяйства.



У теплицы полутораскатная остекленная крыша — снег быстро скатывается, и в теплице светло. Внутри же теплица разделена перегородкой, просторная и высокая, хотя внешне кажется небольшой. На фото Анна Кузнецова.

— В XVII–XVIII веках в усадьбах было модно и популярно иметь оранжерею. В Ясной Поляне такая, конечно же, была — ее построил еще дед Льва Толстого, Николай Сергеевич Волконский. В ней выращивали дыни, персики, абрикосы, ананасы, клубнику и землянику, цветы. Мать писателя, Мария Николаевна, знала все растения, которые на тот момент росли в усадьбе, описывала их, вела тетради, которые были посвящены ботанике. Все это передалось и Льву Николаевичу, он говорил, что оранжерея — одно из его любимейших мест в Ясной Поляне.

Он продолжил выращивать лимоны, померанцы (также известные как севильский апельсин), каламондины (гибрид мандарина и кумквата), гранаты, инжир, бананы. Комнатные растения: пеларгонию, фикусы, традесканцию. Выращивали и огородные растения — рассаду для дальнейшего возделывания на огороде. Оранжереей занимался сам Лев Николаевич, его садовник, и конечно же, помогали крестьяне.



Померанец.

Летом кадочные растения выносили на улицу. Зимой какие-то оставались в оранжерее, для них создавали комфортные условия. Какие-то приносили в дом для украшения комнат.

— Как в усадьбе появилась теплица?

— 15 марта 1867 года оранжерея сгорела. Для всех яснополянцев это была большая трагедия. Софья Андреевна писала: «Вчера ночью, часов в 10, загорелись наши оранжереи и сгорели все дотла. Я уже спала, Лева разбудил меня, в окно я увидала яркое пламя. Левочка вытащил детей садовника и их имущество, я бегала на деревню за мужиками. Ничего не помогло, все эти растения, заведенные еще дедом и которые росли и радовали три поколенья, — все сгорело, осталось очень мало и то, вероятно, промерзшее и обгорелое. Ночью не было так жалко, а сегодня целый день у меня одна забота, чтоб не выдать себя и не допустить слезам капать из глаз.

Тоска такая, а главное, ужасно Левочку жалко, он так на вид огорчен и так всякое малейшее его огорчение мне близко и тяжело.

Он так любил и занимался последнее время растениями и цветами и радовался, что все растет заведенное им вновь…»

На восстановление точно такой же оранжереи не было средств. И поэтому в 1870-х годах Лев Николаевич спроектировал, построил и собственноручно обустроил теплицу. Внешне она казалась небольшой, но на самом деле внутри она была вместительной, высокой и просторной.

Теплица почти на два метра углублена в землю, вниз ведут несколько ступенек. У нее стеклянная крыша, чтобы растениям было много света. Отапливалась теплица печкой, воду для полива приносили из ближайших прудов. На данный момент теплица отапливается электрическими обогревателями и проведен водопровод, что значительно упрощает уход за растениями и рассадой. Печка в теплице осталась как экспозиционный объект.



В теплице и сейчас растут в кадках лимоны, померанцы, каламандины, ананасы, гранаты, бананы, инжир и кофе. И конечно же, цветы!

Чтобы цитрусовым растениям было комфортно, зимой температура в теплице должна быть около плюс 15-17 градусов. Во второй части, где стоят посевы, нужны тепло и влажность, там уже плюс 22-25. Летом температура в теплице достигает 50 градусов, там очень жарко.

Теплица несколько раз перестраивалась, но сейчас мы наблюдаем тот самый облик, который был еще при Толстом.

Но теплица в усадьбе — это не только одно строение. Площадь территории мемориальной теплицы — один гектар. Здесь несколько участков: пряно-зеленый огород, овощной огород, русские парники, сама теплица, розарий, большой участок с пионами, цветочно-декоративный участок, аптекарский огород, по периметру располагается плодово-ягодный сад: сливы, вишни, много черной и красной смородины, крыжовник, алыча. Выращиваются арбузы и дыни.



Русские парники.

Русские парники — это уникальное сооружение, которым очень гордился Толстой. Парники использовались для доращивания ранней рассады, в том числе цветов: пеларгонии, бегонии, хризантем, анютиных глазок. Их главная особенность в том, что парники углублены в землю на 70 см и обогреваются натуральным биотопливом — конским навозом.

Его укладывают в парники весной, сверху — сено, солома, все закрывается стеклянными рамами. Через несколько дней благодаря биоразложению парники начинают сами себя обогревать. Для растений создается комфортная температура.

— Русские парники позволяют выращивать несколько урожаев за сезон, — говорит Анна Кузнецова. — В одном парнике помещается 50-70 ящиков с рассадой. В одном ящике — 50 растений. Мы можем выращивать очень большое количество рассады — 35-40 тысяч цветов каждый сезон — для украшения Ясной Поляны и Кочаковского некрополя.

— Чем Лев Толстой, новатор во всем, больше всего гордился в своей теплице?

— Экзотическими растениями. Лимоны, померанцы, каламондины, гранаты, инжир, бананы. Персики и вишню он выращивал и продавал в большом количестве в Москву — по двести кадок. И конечно же, своими уникальными русскими парниками.

А еще Толстой гордился своим аптекарским огородом, где росло много лекарственных растений. Софья Андреевна использовала эти травы для лечения своих домашних, слуг и крестьян. Было красиво, практично и полезно иметь такой огородик.

Мята, бадан, тысячелистник, полынь, рута, календула, черный паслен, буквица лекарственная, мелисса, лаванда, пижма бальзамическая…

Растений было очень много.



Гибискус или суданская роза. Из его цветков делают чай каркаде.

— Какое участие принимала Софья Андреевна?

— Софья Андреевна приехала в Ясную Поляну в 1862 году, выйдя замуж за Льва Николаевича. Увидев двор, свой дом, она отметила для себя некую неухоженность и принялась наводить порядок и красоту. Первым делом она убрала все заросшие участки, все прополола, разбила цветники, посыпала дорожки песком. Ее любимый цветник был с южной стороны дома — там она высаживала луковичные культуры: гиацинты, пролеску сибирскую, тюльпаны, нарциссы. Летом туда высаживали анютины глазки, резеду, душистый горошек, гелиотроп. Мы каждый год восстанавливаем ту самую картину, которая была тогда.



Гелиотроп.

К графскому столу подавали все, что выращивали: капусту, морковь, тыкву, огурцы, помидоры, лук, чеснок. Экзотические растения тоже использовали в кулинарии.

Померанец добавляли в варенье, лимоны использовали для приготовления всеми любимого анковского пирога, рецепт которого достался Софье Андреевне по наследству.



Лимон сорта «пандероза».

Лев Николаевич также любил пить лимонную воду. Травы с аптекарского огорода — мелисса, мята, чабрец, душица — шли для заваривания чая. Листья пижмы бальзамической Софья Андреевна использовала для засолки, а сухие измельченные листья — как приправу для мясных и рыбных блюд. Из паслена варили джем. Из мясистых черешков ревеня — кисель, компот, ревень еще использовали как начинку для пирогов. Толстые выращивали кофе, смешивали с высушенными корнями цикория и даже возили в Москву на продажу.

Сейчас на территории мемориальной теплицы трудится 10 человек, которые сохраняют видовой ассортимент исторических усадебных растений и способы их возделывания, которые были тогда, при Толстом.



Прямо сейчас в теплице наливаются соком гранаты.

— В теплице сейчас растут те же лимоны, померанцы, гранаты, ананасы, бананы, инжир, из растений — пеларгонии, фикусы, традисканции, — рассказывает Анна Кузнецова. — Сейчас там стоят ящики и с овощной рассадой. Уже начали посев цветов. В теплице вовсю зреют лимоны, гранаты, каламандин, померанцы уже отплодоносили.

В прошлом году нам удалось вырастить лимон сорта «пандероза» в 15 см и весом почти в килограмм!

У него толстая кожура и большое количество косточек. А вообще мы выращиваем три сорта лимонов: «пандероза», «новогрузинский» и «павловский».

Очень часто посетители говорят, что у нас «невзрачные клумбы». Наш нынешний взгляд привык к ярким расцветкам, многие хотят, чтобы мы добавили новые современные сорта. Например, посадили бы орхидеи. Но мы сохраняем мемориальность на 1910 год. Мы хотим показать гостям усадьбы те цветы, которые видел Толстой, которые радовали его и всю его семью. Знаете ли вы, что любимым растением Льва Николаевича был душистый горошек? У него потрясающий аромат! Мы погружаем в начало ХХ века.

В розарии высаживаем исторические сорта. Розарий помогли восстановить партнеры, закупившие саженцы сортов, которые росли при Толстом. Коллекционеры приезжают и делятся с нами саженцами. Неравнодушных людей много!

По осени мы высадили около восьми тысяч тюльпанов по всей территории усадьбы. В мае можно будет увидеть эту красоту. Как только отцветут луковичные культуры, мы сразу высадим однолетники. С мая по октябрь в усадьбе все цветет и пахнет. У нас большой участок с пионами, некоторые приезжают смотреть именно на пионы.

Два года назад посадили сирень, которую привезли из московского дома писателя в Хамовниках.

Теплицу откроют для посещения туристами на майские праздники, есть и специальная экскурсия, которая называется «Сто первых растений».

— Аня, какой сезон для Вас как агронома самый волнительный?

— Сейчас! Когда мы всё посеяли и ждем: только бы все взошло! Я разговариваю с растениями, здороваюсь, спрашиваю, как дела. Они же живые! Я мечтаю, чтобы у нас в теплице все всегда цвело и пахло.