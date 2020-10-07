Русский язык для иностранцев: секреты преподавания, обнимашки и «общага под носом»

Почему книга лежит на столе, а чашка стоит? Что значит «да нет, наверное»? Зачем вообще нужны твердый и мягкий знак? Как произнести звук «ы»? А отчество – откуда и зачем?

«Русский язык в умелых руках и опытных устах красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен», – говорил писатель Александр Куприн. И с ним невозможно не согласиться! Каждый год в Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого со всего мира съезжаются иностранцы – с желанием во что бы то ни стало выучить «великий и могучий».

Сейчас в вузе учатся 270 иностранных студентов из ближнего и дальнего зарубежья: Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Белоруссии, Мексики, Таиланда, Китая, Вьетнама, Афганистана, Ирака. Много студентов из Африки: Кот-д'Ивуар, Камерун, Чад…

Эвелин Кристина Лопес Рамирес приехала в Тулу два года назад из Мексики. Ей 35 лет, и на сегодняшний день она самая взрослая студентка университета. Эвелин — очаровательная хохотушка, для которой разговаривать на русском языке — чистое удовольствие. И это очень заметно.

Сейчас Эвелин учится на 2-м курсе магистратуры, где изучает русский язык как иностранный и готовится стать преподавателем. Она хочет остаться на 2-3 года поработать в России, а потом вернуться в Мексику.

– Я уже хорошо владею английским языком, и мне захотелось выучить еще один. Выбирала между русским языком и арабским, и выбрала русский. Сразу подумала — мне надо в Россию! Когда я приехала в Тулу, то знала всего несколько русских слов: здравствуйте, пожалуйста, зеленый чай (смеется). Год училась на подготовительном курсе и освоила язык. Преподаватели здесь очень хорошие, но и я много работала. Было очень сложно учиться: по 4-5 пар каждый день, много домашних заданий, чтение.

Самое сложное в русском языке — это падежи! В моем родном испанском языке нет падежей — у нас ставятся предлоги и существительное потом не меняется. Очень трудно было понять, почему отвечать — «кому?», говорить — «кому?», а просить — «кого?». До сих пор у меня есть проблема с произношением. Есть такие звуки, которых в испанском не существует: ж, ш, щ, ы. Но постепенно я к ним привыкла. А еще у меня была путаница, что у русского человека отчество, а что фамилия. Но потом я поняла, что отчество — это имя от папы.

Мое любимое русское слово — «обнимашки»! Так говорит моя русская подруга при встрече. Еще очень нравится слово «милый».

Я люблю смотреть советские фильмы и очень хочу читать художественные книги на русском языке. Но пока постоянно читаю учебники (смеется). Мечтаю начать читать Достоевского, мне он очень интересен. И конечно, Толстого! Но я знаю, что его произведения сложны даже для русских.

А вот стихи русских поэтов я уже читала. Мне очень нравятся Пушкин, Лермонтов и Фет. Я участвовала в конкурсе чтецов, читала наизусть стихотворение Фета «Я пришел к тебе с приветом».

Русский язык стал для меня любимым, он очень красиво звучит, такой мелодичный. Но и испанский язык очень красивый, и я его тоже люблю. В прошлом году с ребятами из Венесуэлы и Парагвая мы провели для русских ребят урок испанского языка.

24-летний Бегзодбек Муминов живет в Туле уже пять лет. В 2015 году молодой человек приехал из узбекского города Андижан. Два года работал, а потом поступил в университет — учиться.

– Мои родители очень давно живут и работают в Туле, папа на «Тропике», мама в магазине «Хороший». Я потянулся к родителям. В Узбекистане я пел русские песни, но на слух, — языка вообще не знал. В своей стране я учился в колледже на эстрадного певца, а когда приехал в Россию, даже не мог сказать, как меня зовут и сколько мне лет. Самых элементарных предложений не знал. Постепенно научился говорить, теперь русский язык для меня – второй родной. Я считаю, что русский язык по сложности третий в мире после арабского и китайского.

Сейчас я учусь в ТГПУ на учителя русского языка и в Узбекистане буду его преподавать.

Самое сложное в русском языке — употребление глаголов. Совершенный и несовершенный вид, глаголы движения со всеми приставками: прийти, уйти, войти, выйти, подойти (смеется). То, что носителям языка кажется элементарным, иностранцам очень сложно запомнить!

Очень люблю читать русскую классику: Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Толстого, Достоевского, Чехова, Гончарова. Мои самые любимые произведения — это «Герой нашего времени» и «Отцы и дети». Еще люблю Гоголя, особенно «Мертвые души».

Гульшат Сапаевой 23 года, она приехала учиться в тульский вуз из Туркменистана. Русский язык девушка знала очень плохо, а сейчас она уже учится в магистратуре на международном факультете и мечтает преподавать язык на своей родине.

– Сначала было очень и очень трудно, но помогали и учителя, и ребята. Например, в нашем языке есть только мужской род, а в русском — еще средний и женский. Есть буквы, которых у нас нет, например мягкий и твердый знак. Я уже хорошо говорю по-русски, но нет предела совершенству, — обязательно буду учить его и дальше. А еще мечтаю выучить английский и французский.

Русский язык очень красивый, нежный, на нем говорить – одно удовольствие. С интересом смотрю русские мелодрамы – нравятся истории про любовь!

Родители хотят, чтобы я вернулась, они очень соскучились. Когда вернусь на родину, то стану там работать в школе – преподавать русский язык как иностранный.

Раиса Лопухина, заведующая кафедрой РКИ (русский язык как иностранный), доктор филологических наук, работает здесь с момента основания международного факультета. Раиса Васильевна до сих пор с удовольствием вспоминает первый набор иностранцев — тогда в тульский вуз приехали учиться кубинские студенты.

– Меня пригласили работать на факультет как специалиста по испанскому языку. Представители Куба Либре – Свободной Кубы – были очень активные, темпераментные, живые… С ними было так интересно работать! И мне жаль, что сейчас в университете не учатся кубинцы.

Все наши студенты интересные, молодые, яркие. Мы, педагоги, представляем, насколько им трудно вдали от родины, родителей, родных. Студенчество – важный этап в жизни, и ребята должны чувствовать себя свободно в чужой стране, учиться, ходить, гулять, веселиться. Но всё равно кто-то грустит… У нас есть система кураторства, мы помогаем студентам не только в учебе, но и в организации жизни, знакомствах, чтобы ребята адаптировались и как можно больше узнавали о России, как можно сильнее прониклись русским духом.

По словам Раисы Лопухиной, иностранные студенты очень быстро налаживают общение с нашими студентами и набираются от них разной лексики, в том числе и сленговой.

– Иногда нас просят уточнить значение некоторых слов и оборотов, и когда мы их слышим, то предупреждаем – нужно быть осторожными, употребляя эти выражения. Бывает, путают, когда говорить ты, а когда вы. Могут легко спросить у преподавателя: «Как твои дела?»

Обожают учить фразеологию. «Где ваше общежитие? – Да вот же, под носом». Сначала удивляются, а потом, когда понимают смысл, приходят в восторг!

Татьяна Кашпирева, декан международного факультета, говорит, что все студенты независимо от национальности – молодые люди со своими достоинствами и недостатками:

– С сожалением констатирую, что иностранцы к учебе стали относиться с меньшей долей ответственности. Раньше все были более мотивированные, особенно представители Вьетнама, — они точно приезжали грызть гранит науки. Но сейчас даже они могут не прийти на занятие, просто потому, что проспали или вовсе не захотели (смеется). Возможно, это влияние и наших ребят. Да и родительского контроля им не хватает, несмотря на все видеозвонки.

Самым юным нашим студентам – 17 лет, самой взрослой Эвелин — 35. Но сейчас у нас появился студент из Египта, ему уже за 50. Из-за пандемии он еще не приехал в университет, но очень хочет это сделать как можно быстрее. Он учится в магистратуре, изучает лингвистику. Это состоявшийся писатель-переводчик, он знает русский язык, но хочет получить именно образование на русском языке! Пока он обучается в онлайн-формате.

На кафедре РКИ русский язык продвигают не только в России среди иностранных студентов, но и за рубежом. Преподаватели имеют возможность общаться с представителями разных культур, и это всегда захватывающе. Разные особенности, привычки, традиции… Всё это увлекает и расширяет горизонты собственной культуры.

По словам Белиты Черенковой, и. о. директора управления международного образования, старшего преподавателя кафедры РКИ с 30-летним стажем, преподавать русский язык иностранцам сложно, но очень интересно.

– Я всегда говорю, что мы здесь, как Пигмалион и Галатея. Человек приезжает в Тулу с нулевым знанием русского языка, не зная ни одного слова, а через год после подготовительного отделения уже практически свободно общается на русском языке. Ты видишь свое творение, знаешь, что это ты в него вкладывал знания, это твоя энергетика. И это наполняет чувством профессиональной радости.

На самом деле, можно и за полгода выучить язык. Всё зависит от желания человека. Методов и приемов обучения языку очень много. Мы пытаемся сразу вовлечь студентов в говорение, в общение. Арабы знают 3-5 слов, но тут же начинают общаться. Да, хромает грамматика, не всегда правильно употреблены падежи, но они общаются! Китайцы или вьетнамцы более закрыты, они дольше учат язык, но потом начинают говорить очень грамотно.

По словам Белиты Валентиновны, педагоги учат студентов базовой лексике. И уже со временем, на уровне практически свободного владения языком, их словарный запас расширяется и они уже способны понимать все языковые тонкости. И литературное «общежитие» легко превращается в «общагу».

Например, что «глубоко фиолетово» — это не оттенок цвета, а состояние, когда всё равно, а «руки не доходят» — это о том, что у человека не хватает времени. Ну или желания.

– Мы часто слышим слова благодарности от иностранных студентов, – говорит Белита Черенкова. – Некоторые из них остаются в России – за время учебы срастаются с нашей страной, и уехать им уже просто невозможно. Многие переходят на другой уровень, начинают мыслить по-русски. Учатся в аспирантурах, работают в вузах, на совместных предприятиях, за рубежом в школах, переводчиками, стюардессами, на телевидении, в правительстве… Пока русский язык востребован в мире, будет интерес и к его изучению. И мы не останемся без студентов-иностранцев.