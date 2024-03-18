Иностранные студенты стали участниками Масленицы в Центральном парке

От имени губернатора Алексея Дюмина он обратился к иностранным гостям.

— Наш регион — мастерская России и ее третья музейная столица, край с богатой историей и культурой. За прошедшие несколько дней вы уже успели познакомиться с Тульской областью. У вас была насыщенная культурная программа с посещением музеев, театров и предприятий. А сегодня я приглашаю вас приобщиться к еще одной старинной русской традиции — масленичным гуляньям.

Масленица — один из самых древних и самых любимых в нашем народе праздников. Он символизирует окончание зимы и долгожданный приход весны. Надеюсь, что Тульская область надолго останется в ваших сердцах и вы захотите сюда вернуться. Помните, что мы всегда будем вам рады!

Вместе с участниками региональной программы Всемирного фестиваля молодёжи он принял участие в состязаниях по перетягиванию каната и чаепитии. И по традиции — общее фото на память.

Иностранные студенты от России, Тулы и от веселого русского праздника остались в восторге.

Янник Матондо Кабвау приехал в Тулу из Нидерландов. В России молодой человек не впервые, а вот в нашем городе он в первый раз:

— Мне очень понравилось в Туле! Люди очень общительные, открытые, с удовольствием рассказывают о своих предках, об истории своей семьи, страны. Приятно, что люди гордятся своей страной и тем, кто они есть.

В вашем городе мне очень понравились пряники, какие же вкусные! А еще кремль — очень красивый.

Сегодня мы гуляем в парке на Масленице, но блины ели уже много раз — нас ими кормят. Я больше всего люблю со сгущенкой и с шоколадной пастой.

Малика Айдарбекова из Кыргызстана, город Бишкек. В нашем городе девушка тоже впервые.

— Туляки — народ очень гостеприимный. Нас встретили очень тепло и душевно. Немного грустно, что сегодня мы уже возвращаемся домой, но эти семь дней, что мы провели в Туле, запомнятся навсегда.

Мы посетили много музеев, больше всего мне понравился музей оружия. Там очень интересно рассказали про Великую Отечественную войну, мы увидели, каким оружием в то время пользовались бойцы.

С Масленицей я знакома, это праздник, когда люди провожают зиму и встречают весну. На своей родине мы тоже отмечаем Масленицу, но не так масштабно. Блины тоже печем, но у вас почему-то все вкуснее! Я люблю блинчики с творогом.

Флоран Фембель — гость из Франции. Он живет и работает в Париже, но родился в провинциальном Провансе. В России Флоран уже во второй раз, впервые в нашей стране молодой человек побывал в 2014 году на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Селигер».

— В России и в Туле мне больше всего нравятся люди — очень интересные и гостеприимные. У меня нет слов, какой прием они нам организовали. Вот сегодня мы на Масленице — такие праздники позволяют нам лучше понять русскую культуру. Этот праздник символизирует переход зимы к весне, я танцую, я радуюсь и скоро буду есть блины!

В России я был в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Туле. Но ваша страна такая огромная — понимаете, сколько еще мне осталось увидеть и узнать о России! Я с удовольствием сюда вернусь, чтобы узнать о вашей стране и культуре еще больше.

Праздничные масленичные гулянья прошли во всех парках Тулы. Для гостей работали интерактивные площадки «Масленичные потешки», «Призовой столб», были организованы концерты, ярмарки мастеров, анимационные игры.

