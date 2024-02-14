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Тулячка Нинико Рогава: «Кавказские танцы – страсть, нежность и глубокое уважение к женщине»
Фото Дмитрия Дзюбина и из архива Нинико Рогавы.

Тулячка Нинико Рогава: «Кавказские танцы – страсть, нежность и глубокое уважение к женщине»

Для кого-то танцы — всего лишь ритмичные движения под музыку, а для кого-то — целая история длиною в жизнь.

Нинико Рогава начала заниматься танцевальным искусством еще в детстве и сегодня уже не представляет свою жизнь без любимого дела. Несколько лет назад девушка открыла в Туле школу, где учит кавказским танцам всех желающих.

Кавказские танцы необычайно красивы! Здесь плавные красивые движения девушек, словно лебедушек, скользящих по водной глади, сочетаются с сильными и резкими движениями мужчин. Танцевать на пальцах, вращаться на коленях — большое искусство. Говорят, что по движениям, осанке, манерам танцующего кавказца родители могли судить — выдавать за него дочь или нет. 

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22-летняя тулячка Нинико Рогава по национальности грузинка. В ее школу учиться кавказ­ским танцам приходят люди разных национальностей. Сейчас там занимаются армяне, азербайджанцы, дагестанцы, таджики, немцы, русские, татары. 

— В кавказ­ских танцах отражается муж­ское начало партнера, нежность партнерши, экспрессия, глубокое уважение мужчины к женщине, — рассказывает Нинико Рогава. — Раньше в Туле не учили кавказским танцам, а мне так хотелось, чтобы о них узнало как можно больше людей. Да, приезжали тренеры из Москвы, но ненадолго, не было стабильности и регулярности. Я сама у них занималась: в старшей группе набиралась опыта, а в младшей — преподавала. И однажды мама меня подтолкнула к тому, чтобы открыть свою школу кавказских танцев. Она сказала: « У тебя есть для этого все: силы, профессионализм, опыт. Дерзай!» 

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Танец «Мтиулури». Костюм сочетает в себе черный и яркие цвета с обязательной вышивкой. 

Сейчас костяк коллектива — 15 человек, которые не представляют свою жизнь без танцев. Например, 18-летний азербайджанец Орхан Мусаев. Сначала он приводил на занятия свою сестру, а потом решил начать танцевать и сам.

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— Я сидел и ждал сестру, а Нинико стало жалко моего времени — что я просто так сижу? И она по­звала меня на занятия. Я сразу влился в коллектив, у меня все стало получаться, — говорит Орхан Мусаев. — Танцами я занимаюсь уже два года, получаю от этого огромное удовольствие. На репетициях колоссальные спортивные нагрузки, и это здорово. Я стал очень выносливым, жизнь изменилась в лучшую сторону! 

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15-летняя аварка Амина Абдулгапурова однажды летом увидела в Центральном парке на сцене, как Нинико проводит тренировку, и ее это впечатлило.

— Плюс моя сестра ходит на танцы к Нинико, и она тоже много раз звала меня с собой, — рассказывает Амина Абдулгапурова. — Так я попала в коллектив. Я очень сильно стеснялась, а танцы прибавили мне уверенности в себе, раскрепощенности. Раньше я вообще ничего не могла сделать на публику, а сейчас зажатость ушла, появилось желание выступать. А еще я стала женственнее.

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Танец «Картули». Женский костюм — это белоснежное свадебное платье и головной убор. 

— Для меня танцы — это жизнь, — улыбается Нинико. — Это 90, нет, сто процентов моего времени. Мне они дарят радость, чувство, что я нужна этому миру, этим людям, что я занимаюсь нужным делом. 

Есть три танца, которые нравятся Нинико больше других:

— Первый — яркий и зажигательный горский танец. Парни исполняют трюки, девушки делают быстрые движения — это очень красиво. Второй — дагестанский танец лезгинка. У девушек — плавные, нежные движения, они не поднимают глаза. У парней — быстрые, четкие, резкие движения. Третий — аджарский танец, он такой играющий, флиртующий. И парень, и девушка исполняют мягкие движения, это танец-игра. 

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Мужские горские танцы («Мтиулури», «Хевсурули», «Тушури», «Казбегури») исполняются в чохе с газырями.

Большую роль играют костюмы. Их очень много, для каждого региона каждой страны он свой. Но основной мужской костюм — это чоха, что-то типа плаща по колено, и на груди газыри — гнёзда для патронов, нашитые рядами справа и слева. Обычные рукава в мужском костюме означают, что мужчина военный. Если же рукава разрезаны до локтя — мужчина принадлежит к знати. У девушек это красивые длинные платья и головные уборы.

— Танцы — часть нашей культуры, — говорит Нинико. — Очень важно ценить свои корни, помнить, откуда ты, передавать культурные традиции из поколения в поколение. Мы живем в России, но не надо забывать, кто твои предки.

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Ребята знают свои родные языки, каждое лето обязательно ездят к родственникам. Нинико — в Грузию и Абхазию (оттуда родом папа), Амина — к родным в Махачкалу, Орхан — в Баку. Но всегда после отдыха они возвращаются в родную Тулу. 

Коллектив выступает на городских мероприятиях, в День города, в День народного единства, на фестивале «Страна в миниатюре». 

— Мечтаю вывести всё на более серьезный уровень, выступать на больших сценах, — улыбается Нинико. Уверены, у нее все получится! 

Сюжет: Мы разные, но мы вместе!
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Фотограф:
вчера, в 11:00 +6
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