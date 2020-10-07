Краски тульской осени: 160 атмосферных фото

Мягкий солнечный свет, багрянец деревьев и тишина, разбавляемая лишь шелестом листьев. Золотая осень – прекрасное время, чтобы остановиться и просто просто насладиться моментом.

Золотая осень – приятная пауза после наполненного смехом, искрами костра под звездным небом, жарким полуднем и мягким морским бризом лета.

Это время года предлагает нам окунуться в гору хрустящих листьев, поднять над головой любимый зонт или укутаться в огромный мягкий свитер – и все это запечатлеть. Только осенние фото излучают такую особенную атмосферу тепла и прохлады, легкой радости и нежной меланхолии.

Мы предлагаем вам вдохновиться атмосферными работами наших фотографов Дмитрия Дзюбина и Алексея Пирязева.