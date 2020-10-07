Как уйти на фриланс и выжить

После объявления пандемии фриланс стал еще более привлекательным. Пока большинство компаний не могут адаптироваться к новым условиям, специалисты, работающие на фрилансе, постоянно увеличивают свой доход.

Удаленка – тренд последних лет. Работа из любой точки мира и хорошая зарплата – это не мечта, а реальность, которую выбирают современные люди. Одни из самых успешных фриланс-специалистов – представители IT-профессий. Мы поговорили с директором и выпускницей Компьютерной Академии ШАГ и узнали, как успешно развиваться в новых условиях.

Вот пять правил успешного фриланса:

1. Ваша профессия должна быть востребованной. Мир меняется, и вы должны идти в ногу со временем. Пока одни говорят, что найти новую работу сложно, другие изучают рынок и овладевают специальностями, которые не только не потеряют актуальность в ближайшие десятилетия, но и будут развиваться. Одна из таких – IT-сфера.

Светлана Панфилова, директор тульского филиала Компьютерной Академии ШАГ:

– IT-компаний в Туле очень много, в том числе тех, кто работает с зарубежными клиентами. Поэтому, даже несмотря на то, что IT-курсов очень много, на рынке серьезный кадровый голод. Сейчас компании очень заинтересованы в грамотных специалистах, их переманивают, завлекают хорошей зарплатой и выбирают еще во время обучения. Компьютерная Академия ШАГ – полноценный участник тульского IT-кластера. Наших выпускников приглашают на работу не только в тульские IT-компании, но и в такие, как Microsoft, Skype, HP, Ebay, Amazone и др. Сфера развивается и стала едва ли не единственной, которую не пошатнули новые экономические реалии.

2. Ставьте на практику и современные тенденции. Дипломами и свидетельствами о прохождении курсов в современном мире никого не удивишь, работодателям сейчас нужны готовые специалисты. А значит, вы должны научиться решать реальные задачи, разрабатывать идеи, которые понравятся заказчикам, и уметь применять свои знания на практике.

– В IT-сфере есть два пути стать специалистом. Первый классический – пойти в университет и отучиться на программиста. Но нужно понимать, что IT-индустрия – живая сфера. Где бы вы ни учились, вам нужно отслеживать все последние тенденции и изменения IT-рынка. Актуальность образовательной программы является одним из ключевых факторов. Международная Компьютерная Академия ШАГ – это единый живой организм, мы развиваемся не только во многих городах России, но в других странах. Центральный офис Академии постоянно обновляет пакеты программ, актуализирует информацию, – говорит директор тульской Академии Светлана Панфилова.

Обучение в Компьютерной Академии ШАГ направлено на практические знания, которые точно пригодятся в будущей профессии.

И результат соответствующий – студенты выпускаются с уже готовыми проектами, умеют создавать сайты и т. д. То есть мы не просто читаем теорию и делаем тестовые упражнения, все наши задания – реальные кейсы. Например, мы учим дизайну и сразу же создаем визитки. Студенты понимают, как применять полученные знания на практике и где это может быть полезно.

Обучение в Академии ШАГ ведут только практикующие специалисты крупных компаний. Это выгодно с обеих сторон. Преподаватели дают практические знания, которые применяются в работе, а компании таким образом взращивают кадры из студентов.

3. Не бойтесь овладеть новой специальностью. Если ваша специальность перестала быть актуальной и приносить хороший доход, её нужно менять. Но знайте: чтобы стать хорошим специалистом, придется постараться.

– У многих складывается впечатление, что IT – это очень легко. Можно жить и работать в любой точке мира, достойно зарабатывать и самому выстраивать график работы. Но чтобы добиться этого, нужно приложить много усилий, изучить большой объем информации, узнать профессиональные лайфхаки. Изучить новую, тем более такую сложную профессию, за 2-3 месяца невозможно, – уверена Светлана Панфилова. – На краткосрочных курсах мы даем только азы и очень узконаправленные знания, например по интернет-маркетингу. А стать грамотным программистом, дизайнером или специалистом по кибербезопасности можно за 2,5 года.

Помните, что начинать новое никогда не поздно. Возраст студентов взрослой академии – от 15 до 55 лет. Всё зависит от желания, талантов и способностей учеников. Обучение начинается с тестирования, на котором определяется уровень подготовки студента. Даже если вы пока ничего не знаете, вас направят на подготовительные дистанционные курсы, после которых можно будет приступить к основному этапу обучения и в итоге стать первоклассным специалистом.

В Компьютерной Академии ШАГ есть также программа для школьников, она рассчитана на 3,5 года. Обучение адаптировано для подростков с учетом каникулярного времени. После выпуска из Академии ребята могут сразу же трудоустроиться. Академия Шаг имеет лицензию дополнительного профессионального образования, а также имеет статус Microsoft IT Imagine, является сетевой академией Сisco и авторизованным учебным центром Autodesk.

Выпускники могут помимо диплома международного образца Академии получить еще и номерные и именные дипломы этих компаний, подтвердив свои знания.

4. Изучите рынок. Когда вы выбираете обучающие курсы, смотрите на программы, преподавателей... и выпускников! У хороших обучающих организаций всегда есть отличные примеры студентов, которые получили хорошую работу и могут поделиться впечатлениями.

Татьяна Васильева, выпускница Компьютерной Академии ШАГ:

– Я пришла на обучение в Академию ШАГ в мае прошлого года, параллельно заканчивала магистратуру по специальности «Прикладная математика и информатика». В университете я большое внимание уделяла математике и экономике, но когда начала искать работу, поняла, что достойную зарплату найти почти невозможно.

Мои работодатели заметили меня еще во время обучения. На защите проекта меня пригласили на работу, сейчас я стажер-программист в крупной компании. Даже не ожидала, что всё получится так быстро. Моих знаний оказалось достаточно, я адаптировалась.

Плюс профессии программиста в том, что можно работать удаленно. Помимо этого всегда можно найти подработки, компании, с которыми можно сотрудничать на фрилансе.

Сейчас это очень важно, потому что даже во время пандемии без работы не останешься.

5. Соотнесите траты на обучение и будущую зарплату. Хорошее обучение не может стоить дешево. Квалифицированные преподаватели, постоянное обновление базы – это серьезные расходы. Но не забывайте: при грамотном подходе все затраты окупятся очень быстро.

– Самостоятельно обучаться профессии программиста сложно. Это только кажется, что вся информация есть в свободном доступе, но на самом деле сам не построишь четкий план, не узнаешь именно практические секреты. Поэтому я пришла в Академию, – рассказывает Татьяна Васильева. – Я создала здесь сайт для фирмы, занимающейся высотными работами. Конечно, за учебу в Академии пришлось платить. Но даже на старте профессионального пути мне уже предложили зарплату, которая за пару месяцев перекрыла все расходы за обучение. Это того стоило!

Сейчас в академии близиться к завершению осенний набор, группы стартуют уже в ноябре. Решайтесь на новую профессию уже сейчас! В Международной Компьютерной Академии ШАГ предусмотрено три направления профессионального компьютерного образования. Они гарантируют получение комплекса знаний, навыков и компетенций, которые не оставят вас без работы:

Разработка программного обеспечения,

Компьютерная графика и дизайн,

Сети и кибербезопасность. Выпускники курса могут работать сетевыми и системными администраторами, инженерами в IT-отделах крупных государственных и коммерческих компаний, банков, в учебных заведениях и в компаниях, специализирующихся на системной интеграции и анализе.

А также есть годовые курсы для тех, кто хочет получить только актуальные узкоспециализированные знания по направлениям:

Цель нашей Академии – трудоустройство каждого выпускника. У нас более 50 договоров о сотрудничестве с IT-компаниями Тулы и РФ и только практикующие педагоги. В Академии есть свой карьерный центр, который оказывает следующие услуги:

Только актуальные вакансии от наших IT-партнеров.

Стажировки в IT-компаниях.

Семинары и тренинги с IT-экспертами.

Темы курсовых и дипломных проектов от реальных заказчиков.

Помощь в создании резюме и портфолио.

Консультации и мастер-классы по вопросам карьеры и трудоустройства.

Подготовка к собеседованию.

Митапы с IT-компаниями – партнерами по трудоустройству.

Открытые защиты курсовых проектов с приглашением потенциальных работодателей.

Студенческие хакатоны и конкурсы совместно с IT-компаниями.

Студенческие, технологические комьюнити.

В октябре в Академии пройдет два крупных мероприятия для взрослых:

В программе:

5 советов для тех, кто хочет стать программистом с нуля.

Пошаговая инструкция – как стать программистом.

Как найти хорошую работу программисту.

10 секретов от профессионала о том, как правильно спланировать свое будущее в IT.

Как правильно выбрать учебное заведение в IT – семь советов эксперта.

Мастер-класс по программированию от практикующего эксперта и преподавателя академии.

Мероприятие состоится 15 октября в 18.30. Регистрация обязательна.

Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по телефону +7 (4872) 57-48-47, WhatsApp или

В программе:

8 убедительных причин стать дизайнером.

7 самых популярных сфер применения дизайнерских навыков.

5 шагов, которые приведут вас к цели — стать успешным и востребованным специалистом.

Как начать зарабатывать на дизайне.

Мастер-класс по графическому дизайну от практикующего эксперта и преподавателя академии.

Мероприятие состоится 22 октября в 18.30. Регистрация обязательна.

Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по телефону +7 (4872) 57-48-47, WhatsApp или

На мастер-классах будут разыграны фирменные рюкзаки Академии.

Компьютерная академия ШАГ

Тула, Центральный переулок, 18, кластер «Октава», 4-й этаж,

+7 (4872) 57-48-47.

tula.itstep.org