Хвостатый патруль: доберман Эльза и лабрадор Гром стали лучшими на соревнованиях «Кинолог XXI века»

Соревнования прошли в Москве. Свое мастерство продемонстрировали кинологи силовых структур из разных регионов страны, в том числе и из Тулы.

Тульскую область представили сотрудники Центра кинологической службы УМВД России капитан полиции Александр Черников и капитан полиции Ольга Рыжикова со своими питомцами – лабрадором Громом и доберманом Эльзой.

Собак проверяли в четырех ситуациях. Четвероногим нужно было отыскать взрывчатые вещества в открыто стоящих предметах, в багаже, помещении и припаркованных автомобилях.

Гром и Эльза отлично выполнили все задания. В итоге лабрадор занял второе место в двух номинациях, а доберман – третье.

Кинолог – профессия ответственная и опасная. От того, как ты натренировал собаку, порой зависит жизнь людей. В первую очередь, ты должен понимать своего воспитанника.

Myslo пообщался с кинологами и их подопечными. Собака для них – надежный напарник или верный друг? Отвечают герои статьи.

Александр Черников: «Доверяй своей собаке!»

Александр пришел в правоохранительные органы много лет назад – тогда еще была милиция. Работал в охране, затем перевелся в кинологический центр, стал работать водителем.

– Наблюдал за коллегами, было интересно, как они обучают собак. Помогал в некоторых моментах, потихоньку набирался опыта. Случились кадровые перестановки, и мне предложили стать кинологом. Не отказался – это сложная и кропотливая работа, было интересно научить собаку, да и проверить себя, сможешь ты это сделать или нет.

Гром – мой первый воспитанник, взял его трехмесячным щенком. Сейчас ему уже восьмой год. Опытный пес, стал более размеренным, спокойным. Вообще лабрадоры не агрессивные, укусить могут только в крайнем случае.

Александр проводит с подопечным всё время на работе. Домой его забрать не может – не позволяет жилплощадь, поэтому Гром живет в кинологическом центре.

– Иногда удается взять его с собой в деревню. Мои дети его любят, и Гром отвечает им взаимностью. Он ласковый, любит поиграть.

Такие крупные соревнования для лабрадора – первые. По словам кинолога, ехали не за призами, главной целью поездки было получение опыта.

– Хотелось посмотреть, как собака будет вести себя на новом месте. А оно было достаточно сложным. Соревнования проходили в кинологическом центре «Сокольники», где дрессируют собак. Там полно чужих запахов – столько питомцев тренируются! Это лишний раздражитель для работы.

Судьи молодцы, сделали всё по-хитрому. Прятали взрывчатку в одно место, а потом незаметно перекладывали. И никто не знал об этом. На задании с отдельно стоящими предметами моя собака ничего не показала. Я так расстроился. А оказалось, что там и не было закладки. Узнал об этом только на награждении. Это правильно: нельзя знать заранее, где спрятали, доверяй собаке!

Еще Гром отлично отработал на поиске взрывчатки в машине. На осмотр трех автомобилей дали три минуты – маловато времени. Мой пес молодец, быстро нашел закладку. Горжусь им!

На каждом этапе была контрольная закладка, чтобы собаку не сорвать. Это место, где стопроцентно есть взрывчатка. Пес обнюхает, обозначит (например, сядет или ляжет рядом с местом, где, по его мнению, есть взрывчатое вещество), ты его похвалишь, и всё хорошо. Собака всегда должна выходить победителем из игры.

Если какие-то неудачи, нельзя винить в этом пса. Это значит, что ты виноват – не доработал, не объяснил.



Гром довольно быстро отыскал закладку в машине.

У Александра сменилась должность, поэтому напарники сейчас больше занимаются профилактическими мероприятиями, по заданиям не выезжают. Ждут своего часа. Но кинолог с Громом тренируются каждую смену.

– Когда я на смене, сам занимаюсь собакой. Покормить его могут вольнонаемные. А вот ветеринарные процедуры посещаем только вместе. Так ему спокойнее. Не хочу, чтобы он думал, что я его бросил.

Собаки выходят на пенсию в 8 лет, но если они отвечают требованиям и допустит комиссия, могут продолжать нести службу.

– Несмотря на то, что Грому восьмой год, уверен, пару лет он еще стабильно отработает. Во многом всё зависит еще от здоровья.

Когда он выйдет на пенсию, останется со мной, будет жить у меня. Это мой друг и компаньон.

Как я его брошу? Собака – это как ребенок, нельзя его оставлять. Я очень привязался к Грому. У нас в кинологическом центре 90% таких людей, которые после пенсии заберут собаку. Кто без желания, любви к животным, долго здесь не задерживается. Если просто пришел получать зарплату, у тебя очень слабые результаты.

Александр уверен – обучить можно любую собаку:

– Это зависит от опыта и желания кинолога. Но ты обязательно должен стать псу другом. Со временем думаю взять еще одну собаку, тоже лабрадора. Но точно такой собаки больше не будет никогда! Да, в чем-то они будут похожи, но те способы, которыми я дрессировал Грома, вряд ли помогут в новом случае. Подойти могут лишь частично, под копирку собак не бывает.

Ольга Рыжикова: «Эльза – частичка, неотделимая от меня»

– Я не выбирала профессию, она выбрала меня сама. Моя первая собака – доберман Белла – появилась, когда мне было пять лет. Я в ней души не чаяла. С нее и началась любовь к этим животным, – рассказывает Ольга. – Потом судьба свела меня с девочкой, которая занималась конным спортом и собаками. Она предложила взять собаку из клуба служебного собаководства, который был на ул. Лейтейзена. Я согласилась.

Этой собакой была дворняжка по кличке Ада. Оля начала с ней заниматься, обучать разным командам.

– В 2003 году я посещала центр кинологической службы как юный кинолог. Мне дали собаку – Алису, старенькую немецкую овчарку. Я на нее тратила все карманные деньги, чтобы купить ей ошейник, поводок или какое-то лакомство. В итоге окончила школу и осталась тут работать.

Сейчас Ольга воспитывает добермана Эльзу. Говорит, собаку долго выбирала, ездила по разным питомникам. В итоге приглянулась эта малышка.

– У нас с ней, кстати, день рождения в один день. Считаю, это судьба. Доберман – сложная порода, да и у Эльзы характер непростой. С ней мы начали ходить на спортивную дрессировку, занимались поиском. Не так всё легко, как казалось изначально. Нынешние наши достижения – это вершина айсберга, вся суть внизу. Там остались обиды, разочарования, неудачи. Были моменты, когда Эльза отказывалась заходить в помещение или играть с мячиком. Каждый раз я задумывалась, где допустила ошибку, как еще к ней найти подход. Результат работы собаки – это то, чему ты ее научил. Нет смысла на нее злиться, можно только на себя.

Эльзе 2,5 года. Она молодая, вспыльчивая, эмоциональная. По словам Ольги, собаки считывают эмоциональное состояние хозяина, поэтому ей тоже пришлось пересмотреть свой характер.

– Иногда у человека есть суета. Я стала убирать это в себе, собака тоже стала более спокойной и сконцентрированной. У Эльзы есть такая черта, когда наступает ночь, она включает режим «Защита мамы». Сразу становится на мою охрану, и это иногда мешает работе.



Так Эльза обозначила место, где есть взрывчатка.

Ольга вместе со своей подопечной участвует в осмотре зданий перед массовыми мероприятиями – в цирке, Ледовом дворце. Выезжают на сообщения о минировании или когда обнаружили подозрительный предмет. Один из недавних выездов был связан с громким инцидентом – когда мужчина подложил своей даме в карман растяжку, в итоге девушка осталась без нескольких пальцев. Кинологическому расчету надо было проверить, нет ли там еще взрывных устройств.

– Я уверена в Эльзе, очень важно доверять собаке. Горжусь тем, как она выступила на соревнованиях. Изначально я ехала за опытом, хотела проверить, как собака поведет себя. В центре было очень много людей и собак. Мне стало интересно, насколько я смогу Эльзу включить в работу, сориентировать на поиск. Мне понравилось, как она отработала, не обращая внимания на других собак.





Кинолог должен обладать тремя качествами – терпение, терпение и еще раз терпение. Это трудоемкий и нескончаемый процесс. Я уверена в Эльзе, потому что занимаюсь с ней с детства, она живет у меня дома.

Она – частичка, неотделимая от меня. Вообще в полиции собаки – это спецсредства, но у меня нет такого. Я за нее отвечаю, волнуюсь.

Мне иногда говорят – как можно любить собаку больше, чем детей? Но это не так, я не могу разделить эту любовь, она разная.

Планирую брать еще одну собаку, морально настраиваюсь на это. Когда рождается второй ребенок, думаешь, наверное, что не сможешь его любить так, как первого. Но это же не так на самом деле. С собаками тоже так бывает. Я сильно их люблю, прямо горю этим!