КТ-диагностика поможет выявить пневмонию и избежать страшных последствий COVID-19

Myslo поговорил с экспертом о том, кому необходимо исследование и почему не стоит его бояться.

В Тульской области растет число случаев ОРВИ и COVID-19. Также на высоком уровне сохраняется внебольничная пневмония. Последствия этих заболеваний плачевны, и чтобы их не допустить, важно проводить диагностику вовремя.

Главный врач клиники «Семейная» в Туле Алексей Куктенко рассказал всё о самом главном методе диагностики при пневмонии – компьютерной томографии легких.

– ПЦР-тесты не всегда срабатывают. В этом случае вовремя выявить заболевание поможет КТ?

– Да. По разным данным ПЦР-тесты примерно в 50% случаев могут давать ложноположительный или ложноотрицательный результат. Это зависит от качества забора материала, стадии заболевания и от того, каким образом пациент готовился к исследованию. Внешние факторы не влияют на результаты компьютерной томографии, поэтому это один из самых точных и информативных методов определения пневмонии, в том числе вызванной COVID-19.

– Что дает КТ-диагностика?

– Компьютерная томография – один из самых объективных методов исследования. На томограмме отчетливо видны повреждения и изменения мягких тканей, органов, сосудов, костей. Исследование делается послойно шагом в несколько долей миллиметров, что позволяет увидеть нарушения даже на ранней стадии. Аппарат работает высокоточно и дает информацию о работе конкретных органов.

В клинике «Семейная» установлен современный томограф с низкодозовым режимом. Это позволяет снизить лучевую нагрузку, что актуально для пациентов, болеющих ковидом. В этом случае можно делать КТ несколько раз подряд и наблюдать изменения в динамике.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

– Кому КТ рекомендовано в первую очередь?

– Пациентам с подозрением на коронавирус и пневмонию, с проявлениями ОРВИ (кашель, повышенная температура и пр.). Также КТ-диагностика показана тем, кто перенес COVID-19, чтобы понимать, какие изменения произошли в легких, и правильно разработать программу реабилитации.

– Как часто нужно делать КТ тем, кто болеет ковидом или недавно его перенес?

– Пациентам с диагнозом пневмония, ассоциированная с COVID-19, делают исследование в острой стадии заболевания, а затем на 10-11-й день. Это нужно, чтобы оценить динамику развития и эффективность лечения. На этапе выздоровления КТ рекомендуется делать с 15-го дня заболевания по показаниям врача.

– Чем КТ отличается от рентгена?

– Рентгенография дает плоское двухмерное изображение, КТ – трехмерное, объемное. Врач видит четкое и точное изображение конкретного органа, устраняется эффект наложения теней от других органов и тканей.

Результаты КТ позволяют изучить строение органа по срезам толщиной 0,5-0,6 мм. Это недоступно рентген-аппаратам.

– От каких последствий может спасти вовремя проведенная КТ-диагностика легких?

– На этот вопрос можно ответить известной фразой о том, что чем раньше мы обнаружим заболевание, тем проще будет его лечить. Своевременная постановка диагноза позволит избежать осложнений и быстрее вернуться к нормальной жизни. Легкие – тот орган, который обеспечивает нас кислородом, и проблемы с ними могут быть очень печальными. При поражении легких возникает кислородное голодание, снижается сатурация. КТ легких – золотой стандарт в обследовании пациентов с COVID-19 и пневмонией, которая помогает избежать, в том числе, летального исхода.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

– Почему не стоит бояться КТ?

– КТ-диагностика в низкодозовом режиме позволяет снизить лучевую нагрузку в сравнении с рентгеном. Даже несколько проведенных исследований укладываются в пределы годовой нормы.

В соответствии с нормативами, установленными законодательством РФ и рекомендациям ВОЗ и Минздрава РФ, КТ-диагностику можно проводить как взрослым, так и детям.

– Нужно ли готовиться к КТ-диагностике легких?

– Никакой специальной подготовки к этому исследованию не нужно. Пациенту достаточно обратиться в клинику с направлением врача или просто по показаниям.

Мы понимаем, что важно получить результат как можно быстрее, поэтому в клинике «Семейная» КТ-диагностика проводится в день записи.

Записаться можно при личном посещении или по телефону 77-05-77.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

– В клинике принимают пациентов с острой формой COVID-19?

– Да. При этом заражение коронавирусом в клинике невозможно. Мы соблюдаем все необходимые меры безопасности – обрабатываем кабинеты и оборудование, а также разделяем потоки пациентов. Люди с подозрением на ковид заходят в клинику через отдельный вход и не пересекаются с основным потоком.

Весь октябрь в клинике «Семейная» проходит акция: любое КТ-исследование – всего за 2900 рублей*.

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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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