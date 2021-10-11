Ford Transit: работает на вас!

В Туле в дилерском центре Ford прошла презентация Ford Transit – автомобиля, который пользуется колоссальным спросом у представителей бизнеса.

Ford Transit – культовая модель на рынке коммерческого транспорта. Больше 60 лет она находится в числе лидеров по продажам в Европе, в России в последние годы Transit является самой продаваемой моделью среди иностранных брендов своего сегмента. «Спрос колоссальный», – говорит руководитель тульского ДЦ Ford «Автокласс Центр» Максим Новиков:

Максим Новиков, директор дилерского центра – Наш дилерский центр открылся в январе 2021 года, и сразу стало понятно: потребность представителей бизнеса в этих в автомобилях крайне велика. Мы стараемся максимально ее удовлетворить, и марка нам в этом способствует, предоставляя большее количество автомобилей. Сегодня за Ford Transit к нам едут из многих регионов России.

Антон Старостенко, представитель «Соллерс Форд» – Количество запросов на коммерческий транспорт и его обслуживание в Туле с каждым годом повышается, – говорит Антон Старостенко, представитель «Соллерс Форд», – люди ищут именно Ford Transit, абсолютного лидера по продажам. Мы рады, что именно Группа компаний «Автокласс» стала нашим партнером, открыла официальный дилерский центр Ford в Туле и уже сейчас показывает высокие результаты продаж.

Компания Ford всегда создавала автомобили для пользы. И это в сочетании с огромным накопленным опытом (а Transit выпускается с 1965 года, на сегодняшний день продано более 10 миллионов автомобилей!), тем вниманием, с которым компания относится к созданию коммерческого транспорта, и оптимальной ценой становится идеальным решением для бизнеса. Transit предлагает широчайшую гамму кузовов и возможности кастомизации, имеет три типа привода, адаптирован к российским условиям, предлагает высок уровень безопасности, надежности и конкурентные цены.

На презентации коммерческого транспорта в ДЦ Ford гостям было представлено несколько модификаций Transit – их можно было изучить в деталях и пройти тест-драйв.

Для гостей мероприятия были приготовлены приятные фирменные подарки от Ford, красивый и вкусный фуршет и музыкальный сюрприз – выступление группы «Пряник Бэнд».

А также – возможность купить Ford Transit с солидной выгодой, и это предложение до сих пор актуально. Как это сделать, расскажем чуть дальше.

Свобода выбора и адаптация для любого бизнеса

Ford Transit – это широчайший спектр модификаций. Базовых версий две – цельнометаллический фургон в разных вариантах высоты и длины с полезным объемом до 15,1 куб. м и грузовое шасси в трех вариантах длины: самое длинное позволяет установить надстройку длиной до 4,3 м высотой до 2,3 м.

Гамма насчитывает 155 версий, которые можно произвести на базе Ford Transit.

Это автомобиль с бортовой платформой, промтоварный и изотермический фургон, рефрижератор, грузопассажирский автомобиль, автобус малой вместимости для бизнес-поездок, туристические автобусы с разным количеством мест, пассажирское маршрутное такси, «скорая помощь», школьный автобус.

Также доступны разные варианты привода – передний, задний и полный для уверенной езды в сложных дорожных условиях.

Промтоварный и изотермический фургон – одни из самых востребованных модификаций Ford Transit.

Производитель предоставляет покупателям широкие возможности для кастомизации автомобиля под потребности бизнеса не только технически, но и внешне – Ford Transit можно брендировать под ваш фирменный стиль в заводских условиях.

Легковой комфорт, проверенная надежность

Для любого автомобиля, и особенно для коммерческого, важна надежность: он должен быть выносливым, не подводить даже при непрерывной эксплуатации. При создании нового поколения Ford Transit были проведены беспрецедентные испытания: автомобили проехали порядка 11 миллионов километров, были проверены в тяжелейших условиях, чтобы на рынок вышел продукт, который не подведет владельца.

Ford Transit – это эргономичный салон, современные системы безопасности, легкая управляемость. Всё это позволяет чувствовать себя в нем, как за рулем легкового автомобиля, и повышает комфорт вождения.

Салон Transit удобен и продуман до мелочей, а управление предсказуемое и комфортное, как в легковом автомобиле.

Автомобиль полностью адаптирован к российским условиям, к нашим холодным зимам: предпусковой топливный накопитель, система стартера, сдвоенный аккумулятор обеспечивают запуск двигателя даже при экстремальных температурах.

В этом автомобиле всё продумано до мелочей. Современный двигатель представлен в трех вариантах настроек в зависимости от модификации, его мощность подобрана оптимально – для уверенной езды с минимальным расходом топлива. Высокое расположение фонарей защищает их от повреждений и загрязнений. Вертикальные панели кузова позволяют эффективнее использовать погрузочный объем.

Ширина боковой сдвижной двери позволяет загружать в кузов стандартный европаллет.

Пластиковое покрытие пола облегчает уборку в салоне/грузовом отсеке и защищает лакокрасочное покрытие.

Ширина бокового проема обеспечивает легкую погрузку товаров, а в пассажирских версиях – комфортную посадку людей.

При покупке автомобиля важна не только его цена, но и стоимость владения. В этом плане покупка Ford Transit – очень умное решение: согласно независимому исследованию, он имеет самую низкую стоимость километра пробега среди российских и зарубежных аналогов. Еще одна интересная характеристика автомобиля – коэффициент технической готовности, он показывает, сколько автомобилей в автопарке технически готовы одновременно выйти на линию. У Ford Transit этот показатель беспрецедентно высок – 98,5%.

А что с сервисом?

Автомобиль недостаточно купить – его нужно обслуживать. Для коммерческого транспорта качественный и своевременный сервис особенно важен: автопарк должен быть «в строю» 24/7, а в дальних поездках нужна уверенность в том, что в случае необходимости вы сможете обратиться за помощью в любой точке России.

У Ford по всей стране работает 121 сервисный центр. В Туле обслуживание, ремонт коммерческого транспорта и легковых автомобилей Ford теперь проводится у официального дилера – компании «Автокласс». Здесь действуют все виды сервисных программ, которые делают эксплуатацию автомобиля комфортной и прогнозируемой, поддерживаются все акции производителя – например, сейчас это 4 года бесплатного технического обслуживания.*

– Крупным автопаркам мы предоставляем специальные условия, – говорит Максим Новиков, директор ДЦ. – Бизнес не может простаивать, поэтому ремонт автомобилей должен быть максимально быстрым. Мы подстраиваемся под наших клиентов и помогаем им с ремонтом «день в день».

Телематическая система, которая есть даже в базовой комплектации Transit, позволяет управлять автопарком от 1 до 1000 автомобилей.

Кстати, с Ford Transit покупателю доступна уникальная телематическая система C-Cars, которая есть даже в базовой версии. Она позволяет проводить удаленную диагностику автомобиля и вовремя обращаться в сервис, не допуская серьезных поломок. И это лишь одна из возможностей системы: с ней можно управлять автопарком, отслеживая геопозицию, стиль вождения, уровень топлива и многие другие параметры.

Как купить выгоднее?

Есть несколько способов для разных категорий покупателей:

Лизинг. Подходит для юридических и физических лиц, позволяет приобрести автомобиль с минимальными затратами в момент покупки и получить весомую выгоду. При покупке через компанию-партнера «ВТБ-лизинг» она составит до 220 000 рублей с одного автомобиля и до 290 000 руб. – при приобретении двух и более авто. Автокредит. Покупатели – физические лица могут воспользоваться специальными кредитными предложениями от «Солерс Форд» – с низкой процентной ставкой и дополнительной выгодой до 200 000 рублей. Трейд-ин. При сдаче автомобиля в трейд-ин дилерский центр Ford «Автокласс Центр» предоставляет скидку до 70 000 рублей.

Надежный транспорт – важная составляющая успешного бизнеса. Теперь купить коммерческий автомобиль можно в центре Тулы: в дилерском центре Ford «Автокласс» вам помогут подобрать оптимальные варианты для вашего бизнеса.

Тула, ул. Лейтейзена, 1-а.