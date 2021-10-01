Туляк установил растяжку в кармане возлюбленной. Ей оторвало два пальца

Странный случай произошел в одной из деревень бывшего Ленинского района.

43-летний туляк подкинул небольшую бомбу в карман своей возлюбленной. Таким нестандартным образом мужчина решил добиться внимания девушки, которая не ответила ему взаимностью.

Боеприпас он смастерил самостоятельно, выждал удобный момент и подбросил взрывчатку в карман девушки. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

В итоге бомба взорвалась в руке тулячки. По нашей информации, ей оторвало два пальца, также она получила несколько переломов.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ.