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Человек года-2017: Спорт

Человек года-2017: Спорт

Народным голосованием мы определим, кто достоин этого почетного звания.

Стартовал традиционный декабрьский проект Myslo «Выборы-2017». Туляки уже выбрали «Модника года», народное голосование определит самое-самое «Место года», человека года в номинации «Власть», «Народный герой», «Культура».

Настало время узнать победителя в номинации «Спорт». Победит сильнейший!

Сюжет: Выборы-2017
Человек года – 2017: Культура и искусство
Люди / Знай наших!
Человек года – 2017: Культура и искусство
вчера, в 17:25, 9 810 1
Главные тульские события 2017 года
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Главные тульские события 2017 года
26 декабря, в 11:09, 14 2152 2
Человек года-2017: Народный герой
Люди / Знай наших!
Человек года-2017: Народный герой
26 декабря, в 09:36, 63 4216 5
Человек года-2017: Власть
Люди / Знай наших!
Человек года-2017: Власть
22 декабря, в 10:58, 29 3667 -1
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:32 0
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Человек года – 2017: Культура и искусство
Человек года – 2017: Культура и искусство
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