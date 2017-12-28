Человек года-2017: Спорт

Народным голосованием мы определим, кто достоин этого почетного звания.

Стартовал традиционный декабрьский проект Myslo «Выборы-2017». Туляки уже выбрали «Модника года», народное голосование определит самое-самое «Место года», человека года в номинации «Власть», «Народный герой», «Культура».

Настало время узнать победителя в номинации «Спорт». Победит сильнейший!