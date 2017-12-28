Человек года-2017: Спорт
Народным голосованием мы определим, кто достоин этого почетного звания.
Стартовал традиционный декабрьский проект Myslo «Выборы-2017». Туляки уже выбрали «Модника года», народное голосование определит самое-самое «Место года», человека года в номинации «Власть», «Народный герой», «Культура».
Настало время узнать победителя в номинации «Спорт». Победит сильнейший!
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26 декабря, в 09:36, 63 4216 5
22 декабря, в 10:58, 29 3667 -1
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