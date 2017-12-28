В Туле открылась Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007

Фото Алексея Пирязева

В Туле открылась уникальная тренинговая школа IQ007 для детей с 4 лет и взрослых, помогающая приобрести навыки скорочтения, развить интеллект и улучшить все виды памяти.

В школе IQ007 используется своя авторская методика, позволяющая найти индивидуальный подход к каждому ученику независимо от его возраста и первоначальных способностей и полностью раскрыть его потенциал.

Теперь и жители нашего города могут оценить качество обучения и получить консультацию на бесплатном пробном занятии по направлениям: скорочтение и развитие интеллекта, ментальная арифметика и каллиграфия.

Программы по скорочтению помогут поставить или скорректировать технику чтения и увеличить скорость прочитываемого материала в 3−5 раз. При этом можно научиться увеличивать объем запоминаемой информации и лучше усваивать прочитанное, развить скорость мыслительных процессов и гибкость мышления. Для школьников эта методика — просто находка! Им больше не придется допоздна делать уроки — скорость их выполнения возрастет в разы. А главное дети на радость родителям смогут повысить свою успеваемость! Кроме того, для того чтобы научиться быстро читать с полным пониманием и запоминанием прочитанного (как это делают ученики Школы скорочтения и развития интеллекта IQ007), необходимо развить память, внимание, периферическое зрение, артикуляционный аппарат и многое другое.

Другой отличный способ тренировки мозга и развития интеллекта — ментальная арифметика. Этот курс направлен на развитие интеллектуальных способностей и создание твердой основы для дальнейших академических успехов и развития личности. В результате освоения курса ребенок, например, может решить любые арифметические задачи за несколько секунд в уме быстрее, чем с помощью калькулятора, но это не единственный результат. Левое полушарие отвечает за логику, последовательность, речь и анализ, а правое полушарие — за фантазию, воображение, креативность и целостность. Наукой доказано: способность к успеху зависит от гармоничного развития правого и левого полушарий мозга. На занятиях ментальной арифметики и скорочтения задействуются все возможности обоих полушарий и гармонизирует их развитие. А это первый шаг к гениальности!

А еще в «Школе скорочтения и развития интеллекта IQ007» детей и взрослых научат красиво писать на курсе каллиграфия всего за 7 недель!

Ольга Пономарчук, руководитель «Школы скорочтения и развития интеллекта IQ007» в Туле:

Ольга Пономарчук - В современном мире каждый из нас ежедневно сталкивается с большими объемами информации, современными технологиями и сложными задачами. При этом мы тренируем свое тело, ищем источники здорового питания, омолаживающие крема и другие «эликсиры долголетия». Однако мало кто из нас занимается регулярной тренировкой мозга и развитием своего интеллекта. А ведь именно уровень развития интеллекта определяет всю нашу повседневную жизнь с утра до вечера и учеными давно доказана прямая положительная связь между развитием мозга и, как следствие, уровнем интеллекта и состоянием здоровья человека.

Все занятия проходят в небольших группах — до 6 человек. Курс обучения состоит из 72 часов и в среднем длится от полугода до 9 месяцев. Все методические материалы и пособия включены в стоимость занятий. Также в школе действует инновационная программа по подготовке к школе!

«Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007» с зарегистрированной авторской методикой и сертифицированными педагогами. Методика обучения Школы IQ007 рекомендована как метод, благотворно влияющий на нервно-психическое развитие детей.

«Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007»: ул. Макаренко, 1 а, телефон: +7 (930) 073-00-07, e-mail: iq007-Tula@mail.ru

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