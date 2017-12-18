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Уличная мода
Кто стал главным тульским модником-2017?

Кто стал главным тульским модником-2017?

Модник года-2017 найден!

Целую неделю вы, дорогие читатели, голосовали за героев нашей «Уличной моды».

И вот долгожданные результаты голосования, где все участники «Уличной моды» боролись за звание «Модник года-2017». Борьба была напряженной. Но так или иначе, перед вами тройка победителей:

1 место – Ольга Морозова
2 место – Ульяна Семенова
3 место – Юния Сапронова

Напомним, что победителя ждёт преображение в студии «Магнолия» и фотосессия в студии Cherry Boom. Поздравляем Ольгу!

Итоги преображения будут опубликованы в ближайшее время в нашем блоге.

Автор: Мария Тикунова, вчера, в 15:43 +2

«Уличная мода»

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Уличная мода-2017: Выбираем главного модника года
Уличная мода-2017: Выбираем главного модника года
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