Кто стал главным тульским модником-2017?

Модник года-2017 найден!

Целую неделю вы, дорогие читатели, голосовали за героев нашей «Уличной моды».



И вот долгожданные результаты голосования, где все участники «Уличной моды» боролись за звание «Модник года-2017». Борьба была напряженной. Но так или иначе, перед вами тройка победителей:

1 место – Ольга Морозова

2 место – Ульяна Семенова

3 место – Юния Сапронова



Напомним, что победителя ждёт преображение в студии «Магнолия» и фотосессия в студии Cherry Boom. Поздравляем Ольгу!

Итоги преображения будут опубликованы в ближайшее время в нашем блоге.