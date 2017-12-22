город
город
Регистрация
Люди / Знай наших!

Человек года-2017: Власть

Человек года-2017: Власть

Кто достоин почетного звания? Это мы определим традиционным народным голосованием.

 

Myslo приступил к традиционному декабрьскому проекту «Выборы-2017». Туляки уже выбрали «Модника года», вовсю идет голосование за «Место года».

«Человека года-2017» по версии Myslo мы будем выбирать в пяти номинациях: власть, спорт, бизнес, искусство и, конечно, народные герои. В каждой номинации на звание «Человека года-2017» претендуют туляки, ярко проявившие себя в уходящем году.

Сегодня стартует первая номинация: «Власть».

Как голосовать?

Голосовать за номинантов можно один раз в сутки, при этом необязательно быть зарегистрированным пользователем Myslo. Каждый раз будут предлагаться разные «пары» – вам нужно будет выбрать из каждой человека, который, на ваш взгляд, заслуживает звания «Человек года». Под голосовалкой выводится рейтинг номинантов.

8 января 2018 года мы подведем итоги голосования и объявим, кто стал «Человеком года-2017» в каждой из номинаций по версии Myslo.

 

Сюжет: Выборы-2017
Место года-2017
Обзоры / Места
Место года-2017
21 декабря, в 16:49, 35 2251 0
вчера, в 10:58 +1
Другие статьи по темам
Событие
Человек года-2017власть
Люди
Алексей ДюминЕвгений АвиловВадим ЖерздевСергей БалтабаевОксана ОсташкоМаксим ЩербаковТатьяна РыбкинаАндрей Третьяков
Место
Тула
Все о лазерной коррекции зрения в Туле
Все о лазерной коррекции зрения в Туле
Создаем уют в доме к Новому году!
Создаем уют в доме к Новому году!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.