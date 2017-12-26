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Человек года-2017: Народный герой

Человек года-2017: Народный герой

Кто достоин почетного звания? Это мы определим традиционным народным голосованием.

 

Myslo приступил к традиционному декабрьскому проекту «Выборы-2017». Туляки уже выбрали «Модника года», вовсю идет голосование в номинации «Место года» и «Власть».

«Человека года-2017» по версии Myslo мы будем выбирать в пяти номинациях: власть, спорт, бизнес, искусство и, конечно, народные герои. В каждой номинации на звание «Человека года-2017» претендуют туляки, ярко проявившие себя в уходящем году.

Сегодня стартует новая номинация: «Народный герой».

Как голосовать

Голосовать за номинантов можно один раз в сутки, при этом необязательно быть зарегистрированным пользователем Myslo. Каждый раз будут предлагаться разные «пары» – вам нужно будет выбрать из каждой человека, который, на ваш взгляд, заслуживает звания «Человек года». Под голосовалкой выводится рейтинг номинантов.

8 января 2018 года мы подведем итоги голосования и объявим, кто стал «Человеком года-2017» в каждой из номинаций по версии Myslo.

Сюжет: Выборы-2017
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