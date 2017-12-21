Место года-2017

У каждого из нас есть в городе любимое местечко, куда всегда приятно зайти с друзьями или семьей, потусить, покушать и просто расслабиться.

В этом году какие-то бары/пабы/рестораны закрылись, а на их месте появились новые.

Перед вами — 58 тульских заведений, которые мы отобрали для голосования. Ваша задача — выбрать «Место года». Поехали!

Как голосовать? Для того, чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале. В день вы можете пройти голосовалку только по одному «кругу».

Вам предлагается каждый раз по паре заведений. Они тасуются в произвольном порядке, и если попадется пара «Аида» и «Стечкин» - не перегружайте страницу. Голосуйте за наиболее приятное место лично для вас. Кликайте на фото заведения или на название. Внизу вы увидите рейтинг.

8 января мы подведем итоги голосования и назовем самое «народное» заведение Тулы.