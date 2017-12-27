Народным голосованием мы определим, кто же достоин этого почетного звания.

Старотовал традиционный декабрьский проект Myslo «Выборы-2017». Туляки уже выбрали «Модника года», народное голосование определит самое-самое «Место года», человека года в номинации «Власть» и «Народный герой».

Сегодня мы запускаем голосование в новой номинации: «Человек года – 2017: Культура и искусство». Итак, поехали!