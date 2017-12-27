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Человек года – 2017: Культура и искусство

Человек года – 2017: Культура и искусство

Народным голосованием мы определим, кто же достоин этого почетного звания.

Старотовал традиционный декабрьский проект Myslo «Выборы-2017». Туляки уже выбрали «Модника года», народное голосование определит самое-самое «Место года», человека года в номинации «Власть» и «Народный герой».

Сегодня мы запускаем голосование в новой номинации: «Человек года – 2017: Культура и искусство». Итак, поехали!

 

Сюжет: Выборы-2017
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Главные тульские события 2017 года
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Человек года-2017: Народный герой
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Человек года-2017: Народный герой
вчера, в 09:36, 63 2145 5
Человек года-2017: Власть
Люди / Знай наших!
Человек года-2017: Власть
22 декабря, в 10:58, 29 3160 -1
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