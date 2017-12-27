Человек года – 2017: Культура и искусство
Народным голосованием мы определим, кто же достоин этого почетного звания.
Старотовал традиционный декабрьский проект Myslo «Выборы-2017». Туляки уже выбрали «Модника года», народное голосование определит самое-самое «Место года», человека года в номинации «Власть» и «Народный герой».
Сегодня мы запускаем голосование в новой номинации: «Человек года – 2017: Культура и искусство». Итак, поехали!
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