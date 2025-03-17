Люди в городе. Максим Ильяхов, автор книг, самый известный главред страны

О том, почему автор известных книг переехал в маленькую Тулу, за что ненавидит федеральные СМИ и как писать, чтобы твои тексты читали.

Максим Ильяхов известен всей России. Издание «Пиши, сокращай» стало настольной книгой всех, кто так или иначе связан с текстами. На лекции Максима хотят попасть даже продвинутые авторы, а сам он пару лет назад перебрался из шумной Москвы в Тулу. Поговорили о жизни, современных СМИ и текстах.

Пересидели ковид и остались

— Из Тулы едут в Москву, а вы — наоборот. Как так получилось?

— Я родом из Краснодара. В 2005 году приехал учиться в Москву, окончил там университет, снимал квартиру — все по стандарту. В 2018-м у меня начались отношения с будущей женой Ириной, тулячкой. Я предложил ей съехаться. Мы год прожили вместе в Москве, она тогда ходила на работу в «Тинькофф», но часто ездила в Тулу.

Потом начался ковид. Мы поняли, что Москву сейчас жестко закроют, придется сидеть дома в нашей «двушке». Четвертый этаж, серый двор — нас это не прельщало.

У жены была квартира на Зеленстрое. 17-й этаж, вид на просторы и Косую Гору. До этого мы в Тулу приезжали пару раз на выходные, и город был для нас местом отдыха. Пересидеть ковид решили здесь.

Недели через три стало понятно, что «однушка» жены тесновата. Мне нужно было вести занятия, вебинары — на кухне все время не просидишь. Плюс хотелось еще и видео снимать. Купил квартиру в том же доме несколькими этажами ниже, в сравнении с Москвой — прямо очень недорого. Там я сделал небольшой ремонт, звукоизоляцию, поставил оборудование.

Я не вылезал из студии, у меня был суперспрос на тренинги и мастер-классы в онлайне, потому что все разошлись на удаленку и мне нужно было срочно всех обучить за хорошие деньги. Я врос корнями в эту студию.

Ира забеременела, мы стали готовиться к рождению ребенка и поняли, что в Москве нам вообще больше нечего ловить. Квартира там не своя, студию в ней не сделаешь. Территориально находиться в столице необходимости нет: я работаю из дома.

Тула оказалась для нас идеальным городом. Здесь удобно жить, любая точка — в 20 минутах езды, в городе красиво и вкусно.

Ни одной причины, чтобы возвращаться в Москву, не нашлось.

Я получил права, мы купили другую квартиру недалеко от парка. Каждый день ходим туда гулять с ребенком.

В Туле я вожу ребенка в бассейн в Пролетарский район, и на это требуется 20 минут. В Москве за это время можно пересечь только Ленинский проспект.

Такой образ жизни нам понравился. Когда ковид закончился и начались офлайн-тренинги, я стал выбираться в Москву на машине или «Ласточке». Но это работа, дней пять в месяц, все остальное время — жизнь, и она в Туле.

Если ты сам движ, то Москва едет к тебе

— Нет дискомфорта из-за того, что сменили бурную насыщенную жизнь в столице на провинцию?

— Нет, потому что, видимо, я неправильно пользовался Москвой. Четыре месяца мог не выезжать за пределы района: сидел в трусах за столом и встречал курьеров, максимум — ходил в магазин через дорогу.

В Москве затруднены любые передвижения, а я это не люблю. Время на дорогу отнимает очень многое в жизни. Есть люди, которые формально живут в Москве и добираются до работы два часа. Здесь в Туле у меня на это уходит 15 минут, а в субботу, когда нет пробок, — пять.

Когда тебе 20 лет, у тебя нет денег, но есть много времени, двух часов на дорогу не жалко. Мне скоро 40, я не хочу и не могу тратить четыре часа в день на перемещение тушки в машине, даже в такси бизнес-класса. Было время, когда я пытался работать на заднем сиденье в такси, но меня стало укачивать.

По поводу движа… Да, в Туле меньше культурных мероприятий. Но если ты сам движ, то Москва приезжает к тебе. Я провожу в офисе в «Октаве» консультации, на которые приезжает, например, креативная команда из топ-5 рекламных агентств в стране.

Не хочу себя сравнивать с Толстым, но мне нравится, как вел себя Лев Николаевич. Он ходил с бородой, жил в Ясной Поляне и там принимал гостей.

Он не гонял в Петербург из-за своих дел — люди сами приезжали, если он был им нужен.

— Удаленка сейчас в тренде. У вас в этом большой опыт, поделитесь секретом: как не выгореть и заставить себя постоянно развиваться?

— Главная причина выгорания — бессмысленная деятельность, в которой ты сам не видишь смысла. Если смысл есть, то формат не так уж важен.

Дальше — технические вопросы. Нужно отгородить место для работы, чтобы не сидеть «в позе креветки», чтобы экран был большой и клавиатура удобная. Есть гигиенические вещи, про которые написано миллион книг и статей. Понятно, что в «однушке» это сделать практически невозможно, но выход тогда — коворкинг.

Удобство в работе очень важно. В офисе это менее заметно, потому что там можно много на что отвлечься: чужие люди, своя коллективная жизнь. Там вы можете заниматься бессмысленной деятельностью, но находить смысл во взаимоотношениях.

На удаленке слишком очевидно, что ты занимаешься ерундой.

Особенно когда день наполнен параллельными задачами — созвонами, переписками с коллегами. Если вы работаете по найму, то вряд ли сможете это изменить, но вы точно всегда можете наполнить свою работу смыслом.

Как отношение к работе влияет на результат

— В «Октаве» внизу находится кофейня «Волна», там есть разные бариста. Мы понимаем, что это не профессия на всю жизнь, а подработка. Но некоторые бариста выходят на смену, видя смысл сегодняшнего дня в том, чтобы сделать жизнь как можно большего числа людей лучше. Поверьте, у такого человека нет недостатка в деньгах, потому что ему оставляют хорошие чаевые. Люди любят хороший сервис и готовы за него платить.

Те же, кто воспринимает такую работу как что-то неважное и временное, не отдаются ей и мечтают побыстрее, например, стать блогером, менее успешны. С таким подходом и в дальнейшем с этим будут проблемы.

Это хороший пример. Работа одна и та же, а результат разный.

Наше отношение к работе транслируется в каждой детали, и это влияет на результат.

— Сейчас есть четкая ассоциация: Максим Ильяхов — «Пиши, сокращай». А с чего всё началось?

— Я учился на инязе, курса с третьего занимался репетиторством. У меня было много клиентов, к которым я ездил в разные части Москвы — в офисы и квартиры. Но меня всегда тянуло заниматься дизайном, диджиталом. Ближе к пятому курсу я написал в Бюро Горбунова, предложил делать для них тексты. Первое время тексты мне не доверяли, отдавали всю тяжелую работу, которой сейчас занимаются нейросети, — классифицировать данные, собирать черновую информацию.

Я это делал с азартом. Моя работа оплачивалась поединично, и я старался быть ударником труда. Это заметил Артем Горбунов, и мы стали работать более осмысленно. Лет 15 назад я уже стал писать советы для авторов и редакторов. Тогда в интернете не было хорошего, качественного и, главное, бесплатного контента. Мы стали востребованы.

Я вел курсы, стал вести соцсети на разных платформах, чтобы про них рассказывать. Кто-то начал говорить, что мои труды должны стать книгой, кто-то — что автоматическим сервисом в интернете. Мы предпочли второе, так в декабре 2014 года появился сервис для проверки текстов «Главред».

Были люди, которые не умели им пользоваться. Для них мы сделали рассылку «Главред». И она так хорошо пошла, что за первые пару лет собрала 20 тысяч подписчиков. Я платил за рассылку, а она все росла и росла, и я понял, что отдаю за сервис все больше и больше денег.

Так мы стали одними из первых в стране, кто стал делать платные рассылки.

Мы брали деньги за то, что отправляли людям письма про контент. Это был хороший продвинутый курс от «Главреда». И что удивительно, люди до сих пор им пользуются, иногда пишут мне: «А вот в 12-м уроке от 2015 года есть опечатка…»

В итоге мы решили сделать мерч этого курса. У нас было где-то 50 тысяч подписчиков, и мы хотели, чтобы у них осталось что-то памятное. Так появилась книга «Пиши, сокращай». Первую версию мы выпустили только в бумажном варианте, потому что в интернете и так уже можно было найти всю информацию. Это был успех.

Я хочу, чтобы все понимали. Это была случайность — просто совпало время, место, люди и общественный запрос. Людям тогда была нужна «Пиши, сокращай», она резонировала с частотой, на которой вибрировало общество.

Потом мы сделали книгу снова, были разные попытки написать другие книги — удачные и не очень. «Пиши, сокращай» ничего не переплюнуло, хотя, например, «Новые правила деловой переписки» — более полезный инструмент для многих, но она сильно хуже продается.

«Взлетал, как тяжелый бомбардировщик»

— Вы помните, когда впервые почувствовали себя знаменитым?

— Так не работает, люди очень редко становятся популярными за секунды. Я шел ко всему постепенно. Было время, когда у меня было 500 подписчиков в Твиттере, потом 700, а первую тысячу мы отмечали с коллегами! Для того времени это было много. Потом стало две тысячи, и я бросил вести Твиттер.

Завел телеграм-канал. Там тоже было сначала 500 человек, тысяча, две, десять, одиннадцать… Если посмотреть на историю моего канала, там нет пиков, он растет очень медленно. Кто-то скажет: «А, ну Ильяхов взлетел!»

А я взлетал, как тяжелый бомбардировщик с километровым разгоном и ревущими на всю двигателями.

Были эпизоды, когда вообще ничего не росло. Кварталами! Я бросил вести Instagram (запрещенная соцсеть в РФ) в марте–апреле 2022 года. Было слишком много ботов и тех, кто присылал в личку фотографии мертвых парней. Я решил, что нужно защитить психику.

Там осталось 95 тысяч подписчиков, которые тоже собирались тяжелым трудом. Сейчас я вернулся в эту соцсеть, ботов стало меньше, решил не бросать базу. Я работаю с профессионалами, которые помогают мне делать контент для Instagram, но он тоже не взлетает.

То, что люди вмиг становятся известными — иллюзия. Люди замечают человека, когда он уже сделал 99,9% работы. Для всего нужно время.

С тех пор, как я переехал в Тулу, я ждал, чтобы Myslo позвали меня на интервью, потому что читаю вас. А случилось это спустя четыре года.

Сейчас, например, я мечтаю, чтобы меня на интервью позвала Юлия Меньшова. Сколько еще пройдет времени? Лет 5?.. Успех всегда медленный, он «выгрызается», но чаще всего это того стоит.

Как не испортить хорошую тему плохим текстом

— Сейчас очень многие телеграм-каналы, которые пишут про контент, стали критиковать «Пиши, сокращай». Якобы если писать по всем правилам, текст будет сухим. Как вы относитесь к такой критике? Как дозировать советы, чтобы текст получился идеальным?

— Во-первых, люди, которые критикуют «Пиши, сокращай», дальше первой главы не прочитали или читали только старую версию. Если после издания 2025 года вы сделали вывод, что писать нужно сухо, можно обратиться в службу психологической поддержки. Там вообще о другом, если читать дальше обложки. Кстати, на то, что все прочтут книгу целиком, я не рассчитываю, это нормально.

Во-вторых, читателю на самом деле вообще не важно, какой текст. Это авторы думают, что он должен быть «влажным», интересным, но всех остальных волнует только тема. Люди хотят, чтобы текст ответил на их чаяния и боли, интересы, а написан он должен быть так, чтобы это не мешало читать.

К сожалению, у многих авторов в силу разных комплексов есть ощущение, что можно взять любую скучную тему и так упаковать ее словами, что она станет интересной. Это иллюзия, которая дорого стоит.

Все профессионалы, журналисты, редакторы, пиарщики, те, кто зарабатывает на текстах, знают: нужно найти хорошую тему, инфоповод, историю и не испортить ее текстом. То же самое и с блогерами: если у тебя есть харизма, интересные мысли, просто не порть это своей сложносочиненной подачей. И в этом «Пиши, сокращай» как раз помогает.

Есть еще один взгляд на проблему. «Пиши, сокращай» не рассказывает ничего нового. Если прочитать письма Марка Аврелия, тезисы будут примерно те же. Он пишет, что настоящий мужчина должен излагать свои мысли четко, кратко, сухо, по делу и не растекаться мыслью по древу. Так что идея неновая, и пытаться с ней спорить бесполезно. Контекст, в котором развивается эта идея, действительно меняется. Поэтому книгу мы переиздаем.

Про новояз и ужасные тексты нулевых

— Тексты за 10 лет изменились?

— У меня в курсе есть задание: «Найдите в интернете текст по словам „молодая, динамично развивающаяся компания“ и отредактируйте его». Десять лет это был расхожий штамп: «Мы — молодая и замечательная компания, команда профессионалов, добро пожаловать в мир чего-то там». Сейчас эти тексты пропали. Это не значит, что они стали хорошими, просто появились другие штампы. Мы готовим обновление «Главреда» и нашли уже больше 50 фраз, которые отравляют тексты сейчас, например «уметь в»: «Мы умеем в дизайне» — новояз, который лучше не применять.

В текстах есть сдвиг в сторону большей сухости. Это хорошо, стало понятнее, чем занимаются компании, что происходит. Но появился Instagram (запрещен на территории РФ), там люди общаются наполовину пиктограммами. Пишут: «Вы дебилы» — и подмигивающий смайлик. Или: «Готов вас задушить» — и три сердечка.

Сейчас в текстах другой дух, и это нормально. Ушли ужасные витиеватые тексты нулевых.

— А что думаете по поводу видео? Они вытеснят тексты?

— Опять же скажу, что работает не формат, а тема. Зависит от платформы и скорости интернета. Люди хотят смотреть и читать интересные истории. Раньше скорость интернета не позволяла смотреть много видео, сейчас это доступно, поэтому их смотрят больше.

Мне понравилась мысль Сергея Минаева, которую он озвучил на интервью Юлии Меньшовой. Он сказал, что вот мы, старшее поколение, говорим, что читали только книжки. Но давайте представим, что нам в молодом возрасте дали интернет. Мы бы не вылезали оттуда!

Читали много книг не потому, что были очень умными, — просто не было альтернативы.

Противиться этому бессмысленно. Нужно радоваться, что есть разные форматы подачи контента. Используйте все возможности. Сняли подкаст? Нарежьте на короткие видео, сделайте аудиоверсию, выложите текстовую версию на сайт, а в Telegram запостите карточки. Задача автора — разлить контент по всем возможным «бутылочкам». Текст — одна из них, так что всё с ним будет в порядке.

«Подписаться на всё — рецепт личной катастрофы»

— Какие СМИ и телеграм-каналы вы читаете?

— Начну с плохого. Я ненавижу федеральные СМИ. Это то, что засоряет мозг. Тебе, сидя в Туле, не нужно знать, что происходит в Херсонской области. Не нужно видеть картинки с полей сражений и видеозаписи с дронов. Это расшатывает психику. Мы видели это на примерах тысяч людей, которые из-за паники бросили всё — страну, хозяйства, животных, имущество, продали машины на переправе, купили самокаты и эмигрировали в Тбилиси.

Мы видели, как у взрослых людей с зарплатами и состояниями психика расшаталась, потому что они читали российские федеральные СМИ.

Мозг не отличает картинку с проспекта Ленина в Туле или с проспекта Ленина в Донецке. То же самое — с непроверенными источниками, которые работают на наших противников. Подписаться на все СМИ — рецепт личной катастрофы, но мы видим, что миллионы людей каждый день совершают это насилие над мозгом.

Я отписался от всего. Читаю только Myslo, телеграм-канал «Тульская область», «Первомайку» и «Станок». Потому что я живу в Туле, мне важно читать о том, что происходит здесь. Если будет атака беспилотников, мне сообщит об этом МЧС, сообщения от них доходят. Это не значит, что мне плевать. Но моя позиция помогает сохранить здравый рассудок, работать и помогать фронту, заниматься гуманитарной помощью.

То же касается и других новостей. Нужно ли мне знать про все преступления в стране? Мне хватает истории про маньяка, который 20 лет назад убил, изнасиловал женщину, и его наконец-то поймали. Хватает местных уголовников.

К региональным СМИ, наоборот, отношусь с любовью и заботой. Вы все делаете очень важное дело — помогаете сонастроиться с регионом. Когда я приехал в Тулу, был чужаком. Для меня Мясново и Пролетарский район были одинаковыми. Но новости интегрируют меня в среду, делают своим.

Местная журналистика очень полезна. Другое дело, что ей тяжелее зарабатывать. У местных компаний маленькие бюджеты, так что это сложное уравнение.

— Сейчас все считают, что могут сами вести соцсети. Как вы к этому относитесь? Может ли, например, человек, который делает трубы, сам успешно вести блог компании?

— Мне кажется, да. «ВК» появился в моей жизни в 2006 году, изначально он был соцсетью, куда мы выкладывали фоточки. Мы потом обсуждали, кто кому лайк поставил.

Соцсети были продолжением нашей жизни, тем же университетским коридором, в котором интересно, кто кого за коленку потрогал.

А потом соцсети превратились из прекрасного места, где люди общались, в персональные медиа, где журналисты, редакторы и корректоры производят развлекательный контент.

Наших друзей вытеснили. Хорошо хоть в Telegram появились stories (от англ. — «истории». — Прим. ред.), можно увидеть что-то от знакомых, а не только новостные каналы и рабочие чаты.

У людей есть потребность проявляться, общаться, в офлайне нам этого не хватает. Так что любая попытка построить ниточки связей между людьми — это хорошо.

Больше скажу: профессионалы в текстах сделают хуже владельца бизнеса, потому что они не так хорошо разбираются в теме. Главный их плюс — то, что они могут высвободить ваше время и сделать контент от вашего имени.

— Сейчас многие заводят телеграм-каналы, блоги в соцсетях. Дайте совет, что нужно делать, чтобы они «выстрелили».

— Советы будут разными. Если вы собираетесь продвигать компанию, заведите каналы и страницы во всех соцсетях. Там должен работать администратор или community-менеджер — кто-то, кто отвечает на вопросы, чтобы можно было написать в личку и быстро получить ответ; дежурный, который получает уведомления и реагирует, а не эсэмэмщик, который заходит раз в неделю. Это важно.

Следите за тем, чтобы были указаны правильные контакты и размещались они на видном месте.

Постить в такие каналы нужно раз в неделю, или даже две, чтобы было видно, что вы живы. 99% компаний этого хватит с головой. Пусть страницы будут вашими ресепшенами, представительствами, не устраивайте там вечеринку. Лайки и подписчики — это атрибуты медиа. Это краткое содержание моей новой «Большой книги о соцсетях».

Что касается личных блогов, первое, что нужно запомнить, — не ждите быстрого взлета. Я недавно общался с Тёмой Лебедевым на записи, и на вопрос: «Как стать таким же большим, как Тёма Лебедев?» — ответ был простой: «Занимайся 30 лет блогом». Именно столько он ведет соцсети.

Поверьте, если вы будете заниматься чем-то 30 лет, скорее всего, всё получится.

Второе. Делайте то, что вам органично. Долго изображать кого-то из себя все равно не получится. Если вы делаете то, что вам нравится, даже невербалика будет кричать об этом, вы будете говорить об интересном с полной грудью, мимика и жесты будут такими, что вас приятно будет смотреть.

Ориентируйтесь не на тренды, а на то, от чего «прёт» именно вас. Я так познакомился со своей женой. У нее был маленький блог, она в нем была собой, и в какой-то момент я сказал, что женюсь на ней.

В чужих форматах вы будете неубедительны, ищите свое. Рассказывайте о работе и жизни, делитесь энергией, будьте харизматичны. Даже малозначительные вещи могут привлечь аудиторию, если говорить о них искренне. Это приведет к вам лучших читателей. Соцсети созданы, чтобы находить близких по духу людей, свою «стаю».