новости
новости
Регистрация
26 туляков устроили флешмоб в халатах у Казанского собора и получили штраф
Скрин с видео «Пятого канала».

26 туляков устроили флешмоб в халатах у Казанского собора и получили штраф

В Санкт-Петербурге полиция задержала сотрудников тульской компании, которые в ходе корпоратива вышли к стенам собора в банных халатах – сфотографироваться.

Каждый из участников флешмоба получил в суде штраф за мелкое хулиганство в размере 500 рублей, а в качестве бонуса — известность на всю страну.
 
Накануне, 3 августа компания из 26 туляков устроила в центре Санкт-Петербурга корпоративную вечеринку. Они решили сфотографироваться в белых банных халатах у стен собора, прямо как в фильме «Приключения итальянцев в России».
 
 
Однако полиция сочла идею не такой уж замечательной. Участников задержали, заподозрив в несогласнованной массовой акции и задержали. В тот же день их оштрафовали на 500 рублей каждого. Об этом сообщает «Пятый канал» и портал 78.ru.
 
Участники корпоратива выразили негодование и посетовали, что полиция могла бы просто сказать, что так поступать нельзя, и люди в халатах мгновенно бы разошлись.

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 12:05 0
Другие статьи по темам
Событие
халатыфлешмоб
Место
ТулаСанкт-Петербург
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На трассе «двенашка» опрокинула УАЗ: момент ДТП попал на видео
На трассе «двенашка» опрокинула УАЗ: момент ДТП попал на видео
Как будут организованы выборы в Тульской области?
Как будут организованы выборы в Тульской области?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.