26 туляков устроили флешмоб в халатах у Казанского собора и получили штраф

Каждый из участников флешмоба получил в суде штраф за мелкое хулиганство в размере 500 рублей, а в качестве бонуса — известность на всю страну.

Накануне, 3 августа компания из 26 туляков устроила в центре Санкт-Петербурга корпоративную вечеринку. Они решили сфотографироваться в белых банных халатах у стен собора, прямо как в фильме «Приключения итальянцев в России».

Однако полиция сочла идею не такой уж замечательной. Участников задержали, заподозрив в несогласнованной массовой акции и задержали. В тот же день их оштрафовали на 500 рублей каждого. Об этом сообщает «Пятый канал» и портал 78.ru.

Участники корпоратива выразили негодование и посетовали, что полиция могла бы просто сказать, что так поступать нельзя, и люди в халатах мгновенно бы разошлись.