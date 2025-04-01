Арт-студия «Палитра»: Отдых как искусство

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О том, как из детской изостудии «Палитра» превратилась в многопрофильную арт-студию, где творцом красоты может стать каждый, рассказала ее руководитель Ксения Бондаренко.

— Я твердо убеждена, что рисовать может каждый. Важно не наличие врожденного таланта, а практика, настойчивость и желание учиться. За 8 лет работы я не раз видела, как ученики, пришедшие с убеждением «я ничего не умею», постепенно раскрывали свои способности и достигали впечатляющих результатов. Конечно, кому-то процесс дается быстрее, кому-то сложнее, но трудолюбие всегда приносит плоды. Именно поэтому я верю в усердие и развитие, а не в миф о «талантливых избранных».

— Расскажите историю создания студии.

— Арт-студия «Палитра» работает с 2017 года. Ее создание началось с идеи и желания привнести в мир творчества нечто новое. На тот момент направление художественных мастер-классов для взрослых и корпоративных мероприятий было развито слабо, особенно в нашем регионе. Мы стремились показать, что искусство — это не только обучение, но и способ расслабления, отдыха, самовыражения.

«Палитра» стала первой студией в Туле, которая начала проводить арт-вечеринки и корпоративные мастер-классы. Тогда этот формат досуга был в новинку, и нам пришлось проделать большую работу, чтобы завоевать доверие аудитории.

— Насколько корпоративные мастер-классы сегодня востребованы и почему?

— Еще недавно корпоративные развлечения сводились к активным играм и соревнованиям, но сейчас все больше компаний ищут мероприятия, которые помогают расслабиться и восстановить ресурсное состояние. Художественные мастер-классы идеально подходят для этого. Рисование — это не просто креативный процесс, но и мощный инструмент арт-терапии. Оно помогает замедлиться, отвлечься от рабочих задач, снизить стресс и наладить коммуникацию в коллективе. Поэтому сейчас корпоративные арт-мероприятия становятся все более востребованными.

Мы также начали предлагать парфюмерные мастер-классы для корпоративных мероприятий — это не только необычный формат тимбилдинга, но и возможность создать уникальные ароматы, которые останутся приятным воспоминанием о событии.

— Какие обучающие курсы вы предлагаете? Какие из них пользуются особой популярностью?

— Наши курсы охватывают широкий спектр направлений: от академической живописи до современных техник. Спрос на них меняется с течением времени. Несколько лет назад были популярны натюрморты, затем — пейзажи. Последние полтора года особым вниманием пользуется портретная живопись и анатомический рисунок. Мы всегда следим за интересами наших учеников, адаптируем программы и добавляем новые направления, чтобы каждый мог найти что-то для себя.

— В эпоху компьютерной графики и цифровой фотографии насколько востребовано рисование?

— Несмотря на развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта, интерес к живописи только растет. Технологии забирают на себя рутинные задачи, а у людей появляется больше возможностей для духовного и творческого развития — будь то музыка, литература или изобразительное искусство.

Современный мир очень динамичен, он наполнен стрессом и тревогой. Рисование помогает замедлиться, погрузиться в процесс, отключиться от внешних волнений и сосредоточиться на моменте «здесь и сейчас». Это своеобразная медитация, которая приносит удовольствие, гармонию и внутренний баланс. То же самое можно сказать о работе с ароматами: парфюмерное искусство — это еще один способ самовыражения и осознанного творчества, который мы рады предложить нашим гостям.

Арт-студия «Палитра»

Советская улица, 9/3, Тула

+7 950 915-00-54

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