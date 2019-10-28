Тульские бабушки и дедушки о воспитании, любви и современных внуках

28 октября в России отмечается День бабушек и дедушек. Они — наш залог уюта и тепла. Даже само слово, кажется, пахнет яблочным пирогом и ватрушками.

Накануне праздника мы поделились историями туляков, которые души не чают в своих внуках.

Тамара Павлова: «Молодежь сейчас самая замечательная»



Тамара Павлова: «Мы с внуками на одной волне!».На фото с внучкой Дашей.

– У меня двое сыновей и пятеро внуков. Старшему внуку Павлу 24 года, он футболист и играет за «Бородинский шахтер», второй внук Даниил, ему 17 лет, и он тоже выбрал спорт – играл в дубле «Арсенала» и сейчас строит футбольную карьеру на просмотрах в команде в другом городе. А мои внучки (8, 6 лет и 3 года) – моя отрада. Я мечтала о девочке, а теперь у меня их три! Я самая счастливая бабушка!

Провожу выходные с внуками, но в будни не забываю про себя. Состою в обществе инвалидов, мы собираемся вместе, ездим в путешествия, работаем на выборах. Уверена: когда ты сам увлечен, тогда интересен и своим внукам.

Главное, что пытаюсь привить, – любовь к людям и труду. Это им пригодится в жизни! Современные дети более развитые, грамотные, раскрепощенные и целеустремленные. Внучке три года, она разбирается в телефоне лучше меня. Молодежь необыкновенная, с ней просто нужно уметь общаться. Во все времена молодые люди пытались выделяться, поэтому я не осуждаю современные прически и одежду.

Сейчас все по-другому. Младшие внуки зовут меня Томой, а не бабушкой. Сначала жутко сердилась, а потом поняла: так они показывают, что мы с ними очень близки. Это же замечательно!

Зоя Грубиянова: «Хочу чаще встречаться с внуками за большим столом»



Зоя Грубиянова: «Сердце радуется, когда вижу, какими прекрасными людьми выросли мои внуки».

- У меня три внука и две внучки, они уже все взрослые. Когда были маленькие, часто приезжали ко мне в деревню на каникулах. Чем мы здесь только не занимались: и в лес ходили, и на рыбалку. Ребята хоть и озорные были, но всегда помогали мне по хозяйству. А вечером мы играли в лото.

Смотрю на своих внуков и горжусь ими. Рада, что поучаствовала в их воспитании. Мне важно, что они выросли воспитанными, толковыми, уважают старших. Хоть мы и живем в разных городах, регулярно созваниваемся. Хотелось бы почаще встречаться за большим круглым столом! Желаю своим внукам здоровья, чтобы у каждого всё в жизни сложилось, чтобы у них появились свои семьи и мы все вместе собирались не только по праздникам, но и в обычные дни.

Виталий и Светлана Старухины: «У нас шесть внуков, и это главное счастье!»



Виталий и Светлана Старухины: «Внуков любишь больше, чем воспитываешь. Мы своих обожаем!» На фото с внуком Николаем.

– Мы – семья военнослужащих, у нас трое детей и шесть внуков. За свою жизнь мы сменили не один город, жили под Киевом, в Луганске, во Владикавказе, в Германии, но везде и всегда были вместе. Двое наших детей сейчас живут в разных городах, но несмотря на это мы постоянно на связи. Главный секрет нашей семьи – любовь. С мужем мы вместе 46 лет, друг за друга горой, и наши дети и внуки перенимают это от нас. Раньше могла ругать себя за то, что много работала и не так много времени уделяла воспитанию детей, но сейчас вижу: главное, что мы дали – хороший пример. Если вы сами уважаете старших, если вы отзывчивы, любознательны, готовы помогать ближним, то и ваши внуки будут такими же!



Любовь Митракова: «Внуки – мой источник сил и вдохновения»

У меня два внука: старший Кирилл, ему 20 лет, он учится в Бауманском университете, а младший Артемка учится в первом классе. С Артемом мы видимся каждый день, я забираю его из школы, мы прогуливаемся и делаем уроки, пока не придут родители.

Вырастила двух дочерей, но с внуками все иначе. Я же привыкла воспитывать девчонок, покладистых и прилежных, а у мальчишек бывают конфликты, они и подраться могут. Как тут реагировать? Бывает, что и сама теряюсь. Иногда говорю: «Ну почему ты так себя ведешь?» А Артем напоминает: «Бабушка, ты забываешь, что я мальчик!». Ну ведь и правда же, совсем другое воспитание.

Я проработала на железной дороге 36 лет, и младший внук отчасти разделяет мое очарование поездами. Мы с ним любим ездить в Москву, а иногда просто приходим постоять на мосту на железнодорожном вокзале. Ему интересно наблюдать за происходящим. А еще стараюсь привить внуку любовь к чтению. И, кажется, это у меня получается.

Люблю общаться с молодежью, так что хлопоты с внуками меня не утомляют. Даже наоборот, именно от них я заряжаюсь силами и вдохновением. Вместе с ними всегда чувствую себя молодой!

