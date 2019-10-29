Медицинский центр «Статус»: 7 причин обратиться к пульмонологу

Органы дыхания чаще прочих органов человека сталкиваются с различными повреждающими факторами. Это холодный и загрязненный воздух, различные инфекции, курение, вредные производственные факторы.

Самые частые проявления поражения дыхательной системы это кашель, одышка, затрудненное дыхание. Но не все серьезно подходят к вопросам лечения, а порой не знают к какому врачу обратиться с данной проблемой.

Между тем, согласно статистике, уровень заболеваний органов дыхания неуклонно растет. Это связано с ухудшением экологии, курением, вирусными болезнями, распространением туберкулеза. Диагностировать и лечить болезни легких, бронхов, трахеи – задача врача-пульмонолога. Пульмонология дословно переводится с греческого языка, как учение о легких. Это наука (раздел медицины), изучающая заболевания органов дыхания и дыхательных путей. Пульмонолог наблюдает за динамикой больных с хронической обструкцией, эмфиземой и пневмосклерозом. Нередко именно пульмонолог диагностирует туберкулез и онкопроцесс легких.

Врач-пульмонолог проводит диагностику и лечение таких болезней, как:

- пневмония

- бронхит (острый и хронический)

- бронхиальная астма

- плеврит

- саркоидоз легких ( образованиеи в легких плотных узелков- гранулем)

- хроническая обструктивная болезнь легких ( ХОБЛ)

Поводом для обращения к пульмонологу являются заболевания, сопровождающиеся следующими симптомами:

- кашель (сухой или влажный)

- одышка в состоянии покоя или при физической нагрузке. Одышка с затрудненным выдохом- признак развития обструктивного процесса в бронхах, такая одышка возможна при бронхиальной астме, ХОБЛ

- частые ОРВИ. Если ОРВИ повторяется чаще 3 раз в год — весомая причина обращения к пульмонологу.

- боли в грудной клетке могут быть при пневмотораксе, плеврите и др.

- свистящие хрипы, чувство сдавления в грудной клетке

- повышенная температура

- выделение мокроты, кровохарканье

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Лечение большинства хронических заболеваний требует постоянного наблюдения врача — пульмонолога, применение курсов поддерживающей терапии для профилактики обострений. Оставлять без внимания тревожные симптомы со стороны дыхательной системы нельзя.

В Туле проверить здоровье органов дыхательной системы можно в медиинском центре «Статус».

Опытный квалифицированный врач проведет осмотр и при необходимости диагностику.

Врач-пульмонолог высшей категории Моргунова Ирина Николаевна.

Не будьте равнодушны к своему здоровью – для профилактики и лечения регулярно посещайте врача!

Записаться к специалисту можно по тел. 8 (4872) 25-99-12 или на сайте klinikastatus.ru

Тула, ул. Советская, 67, офис 2.1,

тел. 8 (4872) 25-99-12.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом