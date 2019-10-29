Медицинский центр «Статус»: 7 причин обратиться к пульмонологу
Органы дыхания чаще прочих органов человека сталкиваются с различными повреждающими факторами. Это холодный и загрязненный воздух, различные инфекции, курение, вредные производственные факторы.
Самые частые проявления поражения дыхательной системы это кашель, одышка, затрудненное дыхание. Но не все серьезно подходят к вопросам лечения, а порой не знают к какому врачу обратиться с данной проблемой.
Между тем, согласно статистике, уровень заболеваний органов дыхания неуклонно растет. Это связано с ухудшением экологии, курением, вирусными болезнями, распространением туберкулеза. Диагностировать и лечить болезни легких, бронхов, трахеи – задача врача-пульмонолога. Пульмонология дословно переводится с греческого языка, как учение о легких. Это наука (раздел медицины), изучающая заболевания органов дыхания и дыхательных путей. Пульмонолог наблюдает за динамикой больных с хронической обструкцией, эмфиземой и пневмосклерозом. Нередко именно пульмонолог диагностирует туберкулез и онкопроцесс легких.
Врач-пульмонолог проводит диагностику и лечение таких болезней, как:
- пневмония
- бронхит (острый и хронический)
- бронхиальная астма
- плеврит
- саркоидоз легких ( образованиеи в легких плотных узелков- гранулем)
- хроническая обструктивная болезнь легких ( ХОБЛ)
Поводом для обращения к пульмонологу являются заболевания, сопровождающиеся следующими симптомами:
- кашель (сухой или влажный)
- одышка в состоянии покоя или при физической нагрузке. Одышка с затрудненным выдохом- признак развития обструктивного процесса в бронхах, такая одышка возможна при бронхиальной астме, ХОБЛ
- частые ОРВИ. Если ОРВИ повторяется чаще 3 раз в год — весомая причина обращения к пульмонологу.
- боли в грудной клетке могут быть при пневмотораксе, плеврите и др.
- свистящие хрипы, чувство сдавления в грудной клетке
- повышенная температура
- выделение мокроты, кровохарканье
Лечение большинства хронических заболеваний требует постоянного наблюдения врача — пульмонолога, применение курсов поддерживающей терапии для профилактики обострений. Оставлять без внимания тревожные симптомы со стороны дыхательной системы нельзя.
В Туле проверить здоровье органов дыхательной системы можно в медиинском центре «Статус».
Опытный квалифицированный врач проведет осмотр и при необходимости диагностику.
Врач-пульмонолог высшей категории Моргунова Ирина Николаевна.
Не будьте равнодушны к своему здоровью – для профилактики и лечения регулярно посещайте врача!
Записаться к специалисту можно по тел. 8 (4872) 25-99-12 или на сайте klinikastatus.ru
Тула, ул. Советская, 67, офис 2.1,
тел. 8 (4872) 25-99-12.