Виктор Альварес: о системе ВАР, тульских маршрутках и матче «Арсенал» – «Эспаньол»

Испанец Виктор Альварес стал футболистом «Арсенала» в июле 2017 года. Быстрый и трудолюбивый игрок, надежный защитник, он сразу закрепился в основе команды, став практически незаменимым.

С Виктором мы встретились перед матчем с «Ахматом». Футболист давал интервью на своем родном языке — испанском, а помогал ему клубный переводчик. Многое из наших вопросов Виктор понимал и сам.

— Виктор, как считаете, почему «Арсеналу» не удалось победить в матче с «Сочи»?

- Во время игры у нас было много эпизодов, когда мы могли забить гол, но, к сожалению, не реализовали моменты. Считаю, что мы должны были победить, ведь заслуживали этого.

— Как считаете, система ВАР помешала в этом матче или наоборот — помогла арбитру разобраться в эпизодах?

- ВАР не для того, чтобы помочь одной из команд победить, а чтобы создать равные условия игры для всех. Те два момента в матче с пенальти, которые арбитр увидел после просмотра видеоповторов, были честные.

— Как сами относитесь к ВАР?

- Это хорошая вещь, единственное, что нам всем нужно сделать, как-то регламентировать его использование. В матче с «Сочи» из-за просмотра повторов игра была остановлена больше пяти минут. Конечно, ВАР помогает арбитру принимать правильные решения.

— Последний раз «Арсенал» побеждал в августе 2019 года. Не довлеет ли результат над командой? Какая вообще сейчас атмосфера внутри коллектива?

- Да, тяжело, что мы так долго не выигрывали. Пытаемся стойко перенести этот момент. Ошибки в матчах, которые мы совершали, были в определенных игровых эпизодах, а не потому, что команда соперника была сильнее нас. Сейчас мы работаем над тем, чтобы убрать эти недочеты из нашей игры и не допустить их в последующих матчах. Тогда ситуация изменится.

— Как готовитесь к матчу с «Ахматом»?

- У нас одинаковая подготовка к любому матчу. Игра с «Ахматом» очень важна для «Арсенала». Мы знаем, что в Грозном для любой команды достаточно сложно набрать очки.

— «Ахмат» достаточно много пропускает голов. Сыграет ли это на руку «Арсеналу»?

- Это всего лишь цифра, на нее не нужно обращать особого внимания. «Ахмат» — серьезная команда, с которой тяжело играть.

— Виктор, первый гол за «Арсенал» Вы забили в матче с «Уфой». Как-то праздновали это?

- Всегда очень приятно и здорово забивать гол, такие эмоции испытывает любой игрок. Да я никак не праздновал. Надеюсь, что это не последний мой гол за «Арсенал». В том матче был игровой момент, я тогда просто решил пробить и забил! Это дает мне больше уверенности в дальнейших играх.

— В том матче Вы стали лучшим игроком. Личные достижения Вам важны?

- Мне было приятно получить эту награду. Ведь это показывает тот результат, которого ты достиг во время игры. Это значит, что тебя оценили по заслугам. Наверное, любой игрок мечтает получать такой приз в каждом матче.

— В июле 2019 года у Вас закончился контракт с «Арсеналом». Почему решили продлить соглашение с клубом?

- Я решил остаться в «Арсенале», потому что мне здесь нравится. Уже привык к тому, что живу не в Испании. Честно говоря, я ждал, что будет предложение поближе к дому, но решил остаться в Туле. Сейчас комфортно себя чувствую в команде, хорошие отношения у меня и с болельщиками. Рад, что остался. Посмотрим, что будет следующим летом, но на текущий момент мне всё нравится.

— Уже считаете себя туляком?

- Почти (смеется). Сейчас я начал изучать русский, чтобы лучше общаться с командой, лучше интегрироваться в общество.

— Где бываете в Туле?

- Был в Ясной Поляне, очень красивая набережная около кремля. Нравится Центральный парк. Раза три-четыре я был в Музее оружия, потому что когда ко мне приезжают друзья и родственники из Испании, мне хочется показать им это место. Могу уже и сам для них провести экскурсию по музею (смеется).

— Что Вас удивило в Туле, что по-другому в Барселоне?

- Тула намного меньше Барселоны, здания более консервативные. Меня, конечно, удивила разница в архитектуре, в дорогах, но в остальном все как у нас.

Кстати, у нас нет ни маршруток, ни троллейбусов. Здесь их увидел впервые. Успел покататься по Туле на трамвае, только у нас, в Барселоне, они более современные. Был очень забавный случай. Когда я ехал в трамвае, женщина-водитель вышла, чтобы вручную сменить путь, по которому должен ехать вагон. Такого я нигде никогда не видел и очень удивился.

— А знаете, что в Туле маршрутки называют автолайнами? Это чисто тульское слово.

- Autoline? — говорит Виктор. — Да! У меня папа ездил на автолайне из Тулы в Москву! Он совершенно не говорит ни по-русски, ни по-английски, но каким-то образом сел на нужную маршрутку и доехал до столицы. Я был немного в шоке.

— Привыкли ли к русской кухне? В Инстаграме вы часто выкладываете фотографии борща:).

- Да, мне нравится борщ, я хотел бы научиться его готовить. Так, в основном, я готовлю пасту, рыбу либо какой-нибудь салат. Очень хочу научиться делать нашу традиционную испанскую паэлью. Попросил друга, чтобы он меня научил.

— Я знаю, что Вы участвуете в развитии детского футбола в Барселоне. В чем это заключается?

- У нас есть футбольная школа, куда мы приглашаем детей со всего мира, чтобы там они занимались футболом. С нами сотрудничают тренеры «Барселоны», «Эспаньола». Помимо тренировок у них есть возможность погрузиться в жизнь города, для ребят организовывают экскурсии. Минимальное время пребывания мальчишек в школе — восемь дней.

— Уже думали, чем будете заниматься после завершения карьеры футболиста?

- Когда начинал играть в футбол, не задумывался о том, что буду тренером. Сейчас меня посещают такие мысли. Но я пока футболист и четко не готов сказать, что буду делать после завершения карьеры.

— Спрашивали ли Ваши друзья из «Эспаньола» что-нибудь об игре ЦСКА, с которым они встретились в Лиге Европы?

- Я общаюсь с футболистами, поддерживаю с ними связь. Но про ЦСКА они у меня не спрашивали. Я съездил на этот матч в Москву, а после футбола у меня была возможность пообщаться с друзьями. Здорово, что удается сохранить такую связь, несмотря на то, что я нахожусь так далеко.

— Недавно объявили претендентов на «Золотой мяч». Как думаете, кто станет лучшим игроком?

- Я видел список кандидатов. Наверно, Месси и Роналду снова войдут в тройку. Но всегда может случиться какой-то сюрприз. Не могу предположить, кто получит «Золотой мяч», но слежу за этим.

— Лука Модрич заслуженно победил в прошлом году?

- Он провел отличный сезон, даже выдающийся. Но для меня в тот момент он не был лучшим игроком. Для меня два лучших — это Месси и Роналду.

— За кого болеете в Лиге чемпионов?

- «Эспаньол» играет в Лиге Европы, так что ни за кого не болею. Смотрю матчи, но не являюсь чьим-то болельщиком. Мне приятно, что российские клубы хорошо играют в еврокубках, потому что это улучшает репутацию нашей российской лиги.

— Давайте немного пофантазируем. Если когда-нибудь тульский «Арсенал» и «Эспаньол» встретятся в Лиге Европы, кто победит?

- Наверное, будет ничья, посмотрим (улыбается). «Эспаньол» сейчас не очень хорошо выступает на чемпионате Испании, но в Лиге Европы они хорошо играют. Тяжело предположить, кто выиграет в этом матче, думаю, силы у команд примерно одинаковые.

— Если забьете гол в ворота бывшей команды, будете ли праздновать?

- В тот момент сделаю то, что чувствую. Может, спокойно отреагирую, а может, буду праздновать так, как будто это мой последний гол в жизни.

— Как Вам тульские болельщики?

- Это еще одно, чем меня удивила Тула. Болельщики всегда приходят на стадион, не важно, хорошо мы играем или проигрываем. За это им большое спасибо! После игры не уходят, даже если результат не очень хорош. Мы приглашаем болельщиков на все игры, всегда рады их видеть!

— Вопрос от тульских болельщиц. Чем можно покорить сердце Виктора Альвареса?

- В первую очередь, я должен выучить русский, чтобы мы могли с девушкой найти общий язык, а уж потом я расскажу ей, как можно украсть мое сердце (смеется)!

дрим-тим виктора альвареса

Вратарь: Буффон

Защитники: Дани Алвес, Серхио Рамос, Вирджил ван Дейк, Роберто Карлос

Полузащитники: Хави, Иньеста, Пирло.

Нападающие: Месси, Кристиано, Роналдо

Тренер: Маурисио Почеттино (нынешний тренер «Тотенхема») — «Может, он не самый лучший в мире, но он этого заслуживает», — говорит Виктор Альварес.

из досье myslo

Виктор Гильермо Альварес Дельгадо

Родился 14 марта 1993 года в Барселоне (Испания).

Начал заниматься футболом в детской команде «Сантвисенти», в 2001 году перешел в молодежную команду «Барселоны».

Любимые сериалы: «Во все тяжкие», «Побег».

Любимая музыка: рок, слушает русскую музыку: «То, что включают ребята в раздевалке».

Любимая еда: очень вкусная паста или суши.

Хобби: играть в PlayStation.

Футбольная цель: поиграть в групповом этапе Лиги чемпионов либо Лиги Европы.

Воспитанник школы «Барселоны», выпускник школы «Эспаньола». Играл в молодежных командах этих клубов. В чемпионате Испании выступал за «Эспаньол». Выступал в юношеской и молодежной сборных Испании, а также в сборной Каталонии.

В тульском «Арсенале» с июля 2017 года.