Творчество Flesh и Lizer — это два новых и крайне незаурядных взгляда на жизнь и жанр, имеющие много точек соприкосновения, опираясь на которые артистам удаётся создавать органичные коллаборации.

Два флагмена молодой и амбициозной формации «Закат 99.1» представят на суд публике свой совместный проект, который станет точкой отсчета для полностью перегрузившейся коалиции и ознаменует кардинальную смену вектора развития их творчества. Дабы отпраздновать такое событие, тандем отправится в масштабный тур, в рамках которого и будет презентован новый материал дуэта.