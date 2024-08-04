Скорпионов ждет неделя радости и любви, а Девам не стоит делать спонтанных покупок

Овен (21.03−20.04): Неделя полна новых встреч, неожиданных знакомств, в связи с чем звезды предупреждают о непредвиденных расходах. Период может быть связан с ослаблением здоровья. Для пожилых мужчин и подростков-Овнов физические перегрузки или нервное напряжение могут стать причиной стрессов и заболеваний.

Про деньги. В некотором смысле ваши финансовые возможности будут ограничены, поэтому не стоит транжирить деньги, чтобы не оказаться с пустым кошельком. Правда, в понедельник или вторник вполне вероятны новые поступления средств на ваш счет.

Про любовь. Ваши отношения в некотором смысле могут напоминать пороховую бочку. Извлекайте из ситуации положительные моменты. Ведь есть упоение в бою и во взрыве эмоций.

Про интим. Овнам захочется уткнуться в любимое плечо. Вам до ужаса захочется покусать вашего ненаглядного/ненаглядную, причем далеко не понарошку. Интересно, что чем более обнаженным окажется ваш возлюбленный/возлюбленная, тем сильнее может быть желание вонзить в плечо зубки.

Благоприятные дни: 8; неблагоприятные: 5.

Телец (21.04−21.05): Некоторая рассеянность, излишняя доверчивость или ошибочное представление о партнере может привести Тельцов к финансовым потерям. Начало недели может быть не из легких. Вероятны непонимание со стороны окружающих, неприятные стечения обстоятельств. Неделя серьезных провокаций и конфликтов.

Про деньги. На этой неделе в финансовой сфере вам стоит проявить чудеса терпения, так как неожиданные известия могут вывести вас из равновесия. В пятницу можно рассчитывать на денежные поступления, которые несколько развеют ваше унылое настроение.

Про любовь. Похоже, внутри у вас все кипит и бурлит, но это ваши субъективные ощущения. Вовсе вы не забыты и уж тем более не брошены. Просто любимый человек по объективным причинам не может уделить вам столько внимания, сколько вы требуете у него.

Про интим. Не откладывайте на завтра то, в чем вы нуждаетесь сегодня! Пусть это станет вашим интимным девизом на эту неделю. Вполне может быть, что вместо телевизора/компьютера на ночь вам лучше тесно пообщаться с одним из ваших поклонников, который давно и безуспешно добивается вашего расположения. А вот мужчинам звезды сулят интересное интимное предложение от коллеги или иного рода «соратницы».

Благоприятные дни: 9, 11; неблагоприятные: 7.

Близнецы (22.05−21.06): Вероятно ухудшение самочувствия Близнецов: головная боль, вялость, обострение хронических заболеваний. Эти недомогания могут нарушить нормальный ритм жизни Близнецов. Болезнь в эту неделю может приобрести затяжной характер. Но Близнецам может повезти в бизнесе. Многие из них преодолеют козни противников и врагов, улучшат свое материальное положение в результате поездок или дел, связанных с расширением бизнеса либо с новыми контактами, особенно с иностранными деловыми партнерами.

Про деньги. Ваша профессиональная жизнь вас порадует. А творчество принесет дополнительный доход, так что экономить вам не придется. Можете отправиться в отпуск или купить дорогой тур на осень.

Про любовь. В любовных отношениях наступает обновление, чувства выйдут на новый уровень. Вы можете получить предложение руки и сердца. Любовные свидания оставят неизгладимые впечатления.

Про интим. Близнецов лучше всего расположит к сексу правильная одежда: открытые сарафану у дам, расстегнутые сверху рубашки у мужчин. Не забудьте, что все вышеперечисленное, к тому же, должно быть ярких жизнеутверждающих цветов!

Благоприятные дни: 5, 10; неблагоприятные: 9.

Рак (22.06−22.07): Неделя пройдет достаточно напряженно. Усталость прошедшей недели может осложниться проблемами семьи или ссорами с любимым человеком. Ракам будет трудно сохранять спокойствие, следовать своим установкам, сохранять верность убеждениям. А это может привести к конфликтам и ухудшению самочувствия. Вторая половина недели будет благоприятней. Ее события на некоторое время могут восстановить утраченную веру Раков в будущее. Возможны приятные неожиданности, пополнение семейства, приемы родственников, маленькие семейные праздники.

Про деньги. На этой неделе, если у вас возникнет нужда в деньгах, вам быстро и легко удастся заработать. Ваши таланты будут востребованы. Ваши знания и опыт ценят. Только не стоит жить на работе.

Про любовь. В начале недели вас может ожидать романтическое знакомство, покажите себя с лучшей стороны Проявите снисходительность к недостаткам любимого человека. И в выходные вас будут носить на руках.

Про интим. Звезды советуют поиграть в секс-парикмахеров! Это весьма увлекательное занятие не только позволит взглянуть на вашего спутника/спутницу жизни новыми глазами (надеюсь, вы помните, что клиент всегда прав и что он должен остаться доволен?), но и вдвойне выплеснуть накопленное либидо в мир. В сексуальном подтексте и в творческом.

Благоприятные дни: 8; неблагоприятные: 7.

Лев (23.07−23.08): Положение Львов в эту неделю будет трудным, но не безнадежным, хотя ничто из того, что они предпримут, не приведет к успеху. Вероятны крупные финансовые траты. Вы должны будете проявить дипломатические способности. Не исключено, что начало недели потребует принятия важных решений в личной жизни. Благоприятны помолвка, зачатие.

Про деньги. Используйте шанс продвинуться по карьерной лестнице, ведь он вам окажется предоставлен. Во вторник неожиданная поездка может весьма кстати открыть перед вами новые и удивительные перспективы. Финансовое положение стабильно и позволяет реализовать задуманные планы.

Про любовь. В начале недели ваши планы могут реализоваться с точностью до наоборот, и увы, не в вашу пользу. В пятницу возможны определенные разногласия во взаимоотношениях с любимым человеком, однако не исключено, что именно в этом споре родится важная для вас обоих истина.

Про интим. По утверждению звезд, всю неделю вы будете пытаться спрятаться от чужих людей. И даже не совсем от чужих, а вовсе даже от любимой половинки тоже. Но что делать, если вы сейчас нуждаетесь в одиночестве куда больше, чем в любом, даже самом жарком сексе? Следуйте своим желаниям — и пусть весь мир подождет!

Благоприятные дни: 6, 10; неблагоприятные: 5.

Дева (24.08−23.09): Во второй половине недели вероятны неприятности из-за сплетен и наговоров тайных недоброжелателей. Ваши силы уйдут на выяснение отношений. Неделя может принести непонимание и неурядицы дома, в учебном заведении и на работе. Вам не избежать ненужных разговоров и утомительной работы с документами.

Про деньги. Во вторник и четверг особенно осторожно обращайтесь со своими и чужими деньгами, не стоит делать спонтанных покупок, повремените с посещением магазинов. Не нужно сейчас соблазняться и ставками на спорт и игрой в лотерею.

Про любовь. Вы будете склонны отступать перед самыми ничтожными проблемами в личной жизни, что, в свою очередь, породит новые проблемы. Вам необходимо успокоиться и подумать, стоит ли опасаться того, чего вы боитесь. Будьте увереннее в себе и в чувствах к вам.

Про интим. Перестановка мебели, особенно в обнаженном виде, сподвигнет вас на безумства в совершенно неожиданных местах и позах. Забираться на шкаф, а тем более, вдвоем, — задумка, конечно, рискованная. Но вы запомните эти эмоции на всю жизнь и будете с гордостью рассказывать о них друзьям.

Благоприятные дни: 8; неблагоприятные: 11.

Весы (24.09−23.10): Неделя характеризуется кознями, агрессией, ложью, предательством. Вероятно, что тайный недруг попробует подставить вам подножку, но в результате сам предстанет в невыгодном свете. Вы безосновательно остынете к работе и почувствуете разочарование буквально во всем. Такое состояние может значительно осложнить дела.

Про деньги. Ваше финансовое положение достаточно стабильно, и не вызывает особенного беспокойства. Постарайтесь придерживаться чувства меры и анализировать ситуацию. Пятница — удачный день для покупок.

Про любовь. На этой неделе личная жизнь будет насыщеннее у тех, кто будет находиться в удалении от дома. Отправившись в путешествие, вы можете встретить человека, который вскружит вам голову и превратит вашу поездку в увлекательнейшее романтическое приключение. Не бойтесь курортных романов.

Про интим. Вас на этой неделе ожидает сильнейший эротический подъем, что не замедлит сказаться на всем, что вы будете делать. Скорее всего, серьезные трудоемкие дела вы предпочтете откладывать на весьма отдаленное «потом», а в реальном времени станете беззаботно отдаваться соблазну и предаваться наслаждению. И только к выходным вы почувствуете некоторое удовлетворение, а вместе с ним, возможно, и вину за такой внеплановый эротический «отпуск».

Благоприятные дни: 9; неблагоприятные: 6.

Скорпион (24.10−22.11): Неделя обретения сокровенных знаний, молитв, очищения и покаяния. Многие Скорпионы почувствуют руку помощи, поддержку и покровительство высших сил. У некоторых это ощущение может вызвать уверенность в своей правоте и силах. Возможно, что эта неделя будет наполнена противоречивыми событиями, одна часть которых будет связана с активной деятельностью Скорпионов, а другая — с их пассивным созерцанием деятельности ближайшего окружения.

Про деньги. На этой неделе вы можете выиграть в лотерею и совершенно неожиданно получить крупный заказ. Ваш авторитет на работе растет. Начальство осознает, что вы делаете работу качественно и улучшаете показатели.

Про любовь. Обиды, ссоры и разногласия остались позади, это придаст вам сил и заряд оптимизма, неделя полна радости и любви. Вы можете откровенно признаться в своих чувствах.

Про интим. Для вас беспроигрышным вариантом окажется использование в качестве соблазняющего средства всего, что связано с движением. Это означает, что у вас на этой неделе отличные эротические отношения с автомобильными сиденьями, вагонами поездов и прочими прекрасными поверхностями в различном транспорте.

Благоприятные дни: 7, 11; неблагоприятные: нет.

Стрелец (23.11−21.12): Неделя предполагает обольщения, обманы, пустые иллюзии. Воспаленное воображение может подтолкнуть Стрельцов к непродуманным поступкам, пустым финансовым тратам, авантюрным мероприятиям. Возрастает агрессивность Стрельцов. Они могут принимать жесткие решения. Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Возможны искушения или любовная встреча, которая принесет много неприятностей.

Про деньги. Вас ждет благоприятное решение финансовых проблем. Четверг — один из самых удачных дней недели. В воскресенье вы неожиданно получите солидную прибыль, возможно, выиграете в лотерею.

Про любовь. Вы будете необыкновенно обаятельны, что, как ни жаль, принесет не только хорошее настроение. Это может вызвать вспышку ревности со стороны вашего постоянного партнера. Постарайтесь его образумить, не доводите дело до крайности.

Про интим. Разлад отношений со своей половиной и потеря сексуальной гармонии грозят обернуться настоящей трагедией. Возможно, вам следует задуматься и ответить честно на стоящий ребром вопрос: а не зациклились ли вы чрезмерно на собственных эротических интересах и не забыли ли о чувствах и потребностях того человека, что на данный момент находится с вами рядом. И не будьте слишком категоричны, ведь поиск оптимального для обоих сексуального ритма — это настоящее искусство, а также проверка на любовь и уважение.

Благоприятные дни: 7; неблагоприятные: 8.

Козерог (22.12−20.01): В эмоциональном плане неделя пройдет достаточно напряженно: чувства будут преобладать над разумом, что может привести к ошибкам. Козероги будут способны на служение ближним вплоть до самоотречения. Неделя предполагает познание, исполнительность, долг, правду. Козероги могут оказаться перед сложным выбором. Те, кто уделяет слишком большое внимание материальной стороне жизни, могут потерять больше, чем приобрести.

Про деньги. Финансовое положение не самое блестящее. На работе возможны изменения, которые вам не понравятся. Будьте готовы подстраиваться под новые требования. В среду вероятно интересное деловое предложение, над которым стоит поразмыслить.

Про любовь. Жизнь личная, равно как, впрочем, и семейная, если для вас это не одно и то же, на этой неделе отойдет на второй, если не на третий план. Вам придется много работать.

Про интим. Ближе к середине недели звезды советуют вам успокоиться и поумерить свой пыл, оставив шум-треск, возню да хиханьки-хаханьки малышам. В вашей спальне, начиная со среды, должна воцариться трепетная влюбленность, но уж никак не суматошная игривость. Так что сбрасывайте шутовской колпак и танцуйте с вашей половинкой полонез.

Благоприятные дни: 10; неблагоприятные: 8.

Водолей (21.01−19.02): Вероятны резкие смены настроения и планов. Неделя потребует от Водолеев больших усилий над собой, которые могут показаться им бессмысленными. Эмоциональный фон многих Водолеев будет слишком бурным, что явится причиной усталости и раздражения в конце недели. Первая половина недели чревата просчетами или обманами — ваша излишняя доверчивость повлечет за собой финансовые потери.

Про деньги. В понедельник не рекомендуется давать деньги в долг, даже близким друзьям и родственникам. Четверг будет благоприятен для подписания договоров и соглашений, желательно не упускать мелочей и деталей. В воскресенье лучше не тратить слишком много на развлечения.

Про любовь. Эта неделя будет благополучной для отношений вашей пары, особенно если вы вместе отправитесь в отпуск. Однако не теряйте головы, она вам еще пригодится.

Про интим. На этой неделе придется озаботиться проблемами, связанными со здоровьем — своего и любимого человека. Подкосить вас обоих может как инфекция мочеполовых путей, так и расстройство желудочно-кишечного тракта, и банальная ангина. Кроме того, вы и ваша половинка будете заражаться друг от друга не только телесными недугами, но и эмоциями. Поэтому малейшее недоразумение может перерасти в серьезную ссору.

Благоприятные дни: 8, 10; неблагоприятные: нет.

Рыбы (20.02−20.03): Неделя благоприятна для командировок, путешествий. Энергетический потенциал большинства Рыб будет высоким. В пути ждут удача, приключения, творческие и личные победы или удачи в деловых операциях. Неделя благоприятна для приобретений. Он может стать плодотворным, если вы сумеете сконцентрировать свою энергию и найдете ей правильный выход.

Про деньги. Вероятно появление нового, весьма оригинального источника доходов. Только не стоит лениться и прогуливать. Вам нужно зарекомендовать себя как ответственный работник.

Про любовь. Задумайтесь, может быть, стоит что-то изменить в своей жизни. Не цепляйтесь за прошлое, найдите новую любовь. Ведь вы очень изменились в последнее время.

Про интим. Вам вновь придется разбираться в чужих постельных шалостях, причем с большей долей вероятности в них окажутся ваши юные родственники. Не исключено также, что вам придется учить сексуальному уму-разуму младших товарищей — так что быстренько вспоминайте все азы «плохого», что вам известны, а еще лучше сначала повторите на практике то, чему будете обучать молодежь.

Благоприятные дни: 6; неблагоприятные: нет.