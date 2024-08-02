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Сенатор от Тульской области в Совфеде задержан. Его подозревают в причастности к убийству
Фото из архива Myslo.

Сенатор от Тульской области в Совфеде задержан. Его подозревают в причастности к убийству

С Дмитрия Савельева снята неприкосновенность, он задержан сотрудниками прокуратуры на выходе с заседания, пишет РИА.

Ранее генпрокурор РФ обратился в Совет Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева. Об этом пишут РИА и другие федеральные издания со ссылкой на правоохранительных органах.

Савельев подозревается в причастности к организации убийства.

Совет Федерации согласие на лишение неприкосновенности сенатора дал. Решение было принято в закрытой части заседания. Прямо после заседания сенатора задержали.

Дмитрий Савельев — член Совета Федерации с 2016 года, представляет Тульскую область. До Совфеда Савельев 17 лет был депутатом Госдумы. В 90-х был президентом ОАО «Транснефть». 

По данным MASH, предварительно, дело связано с причастностью к организации убийства во времена работы «Транснефти». 

 

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