Астру спасли из плохой семьи. Ищет новый дом

Маленькая Астра – представитель семейства персов. Но порода не стала для нее залогом хорошей домашней жизни. Кошка была спасена волонтерами из плохих условий.
Как и положено маленьким детям, Астра быстро забыла все свои невзгоды. Она рада, что у нее наступило настоящее детство – бегает и играет. Для полного счастья осталось только найти дом и хорошего хозяина.
Итак, разыскиваются любители, ценители и обожатели персидской породы.
Астре 3,5 месяца. Она обработана от паразитов и приучена к лотку.
Находится в Новомосковске.
Все вопросы по тел. 8-906-627-85-00.
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