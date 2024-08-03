Астру спасли из плохой семьи. Ищет новый дом

Маленькая Астра – представитель семейства персов. Но порода не стала для нее залогом хорошей домашней жизни. Кошка была спасена волонтерами из плохих условий.





Как и положено маленьким детям, Астра быстро забыла все свои невзгоды. Она рада, что у нее наступило настоящее детство – бегает и играет. Для полного счастья осталось только найти дом и хорошего хозяина.

Итак, разыскиваются любители, ценители и обожатели персидской породы.

Астре 3,5 месяца. Она обработана от паразитов и приучена к лотку.

Находится в Новомосковске.

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