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Астру спасли из плохой семьи. Ищет новый дом

Астру спасли из плохой семьи. Ищет новый дом

Маленькая Астра – представитель семейства персов. Но порода не стала для нее залогом хорошей домашней жизни. Кошка была спасена волонтерами из плохих условий.



Как и положено маленьким детям, Астра быстро забыла все свои невзгоды. Она рада, что у нее наступило настоящее детство – бегает и играет. Для полного счастья осталось только найти дом и хорошего хозяина.

Итак, разыскиваются любители, ценители и обожатели персидской породы.

Астре 3,5 месяца. Она обработана от паразитов и приучена к лотку.

Находится в Новомосковске.

Все вопросы по тел. 8-906-627-85-00.

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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