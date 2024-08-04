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Обвиняемого в организации заказного убийств сенатора Дмитрия Савельева проверят на вменяемость

Обвиняемого в организации заказного убийств сенатора Дмитрия Савельева проверят на вменяемость

В рамках расследования уголовного дела политику проведут амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу.

Сенатор Дмитрий Савельев обвиняется в организации подготовки убийства бизнес-партнера. В рамках расследования будет проведена экспертиза для уточнения вменяемости политика, сообщает РИА Новости.

"Савельеву будет назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза для проверки вменяемости", - пишет издание со ссылкой на собственный источник.

По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, "к которому испытывал неприязнь". Жертвой заказного убийства должен был стать бизнесмен Сергей Ионов, отбывающий наказание в местах лишения свободы. Два года назад он был осуждён за растрату в особо крупном размере и получил три года колонии. Мужчина потратил средства ООО «ОптоМониторинг», к которому имел отношение Савельев. По информации «ВЧК ОГПУ»*, речь идет о сумме в 1,6 млн рублей, деньги были списаны под предлогом командировочных.

За убийство экс-партнёра Савельев был готов заплатить 100 тысяч долларов – почти 10 млн рублей по курсу лета 2023 года. В качестве киллера он нанял экс-сотрудника ФСИН, а тот обратился в ФСБ. Убийство было инсценировано — Савельеву показали карту вызова скорой и документ о смерти партнёра. Когда киллер получил деньги (валюту менял помощник сенатора), все участники схемы были задержаны. 

Генпрокурор РФ обратился в Совет Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева. Совет Федерации согласие на лишение неприкосновенности сенатора дал. Решение было принято в закрытой части заседания. 2 августа прямо после заседания его задержали. 

Савельев вину в инкриминируемом ему преступлении отрицает, а всё случившееся назвал провокацией. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация приготовления к убийству». 

Дмитрий Савельев — член Совета Федерации с 2016 года, представляет Тульскую область. До Совфеда Савельев 17 лет был депутатом Госдумы. 

За 2022 год член Совета Федерации от Тульской области Дмитрий Савельев задекларировал 178 миллионов рублей дохода. Его супруга заработала  почти в 61 миллион рублей. Среди собственности – особняк в Англии площадью 489 кв. м., несколько земельных участков, отечественная «пятёрка», Range Rover и Harley-Davidson.

*Минюст России внёс телеграм-канал «ВЧК ОГПУ» в реестр иноагентов.

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