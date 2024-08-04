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Красивый фотоконкурс "Небесный пейзаж"

Красивый фотоконкурс "Небесный пейзаж"

"Небесный пейзаж" - это магический мир, скрытый над нашими головами. Каждый день мы можем наблюдать удивительные природные явления, от спокойных голубых небес до бушующих грозовых туч. Этот фотоконкурс приглашает вас запечатлеть всю красоту и разнообразие небесных ландшафтов. 

Будь то рассвет, закат, облака, солнце или луна - поделитесь своим уникальным взглядом на эту безграничную тему. Покажите нам волшебство воздушных потоков, игру света и тени, драматические перемены погоды. Ваши фотографии могут быть реалистичными или творческими, цветными или монохромными - главное, чтобы они передавали величие и красоту неба.

Загружайте свои фото сюда
Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ

1 Для участия в конкурсе принимается не более трех фотографий от одного участника и только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.

 2 Принимаются снимки только хорошего качества.
 3 Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
 4 Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
 5 Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
 6 Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
 7 Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз — фирменная кружка Myslo с мемным принтом.

Прием фотографий продлится с 4 августа по 18 августа.
Голосование продлится до 20 августа.

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Автор:
сегодня, в 10:52 +1

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