Нашествие в Туле

В Harat's Pub выступит московский кавер-проект LiRikA. В двухчасовой программе — хиты 80-х, 90-х и 00-х.

Этим вечером вас ждёт возвращение во времена, о которых каждый из нас вспоминает с особенным теплом и лёгкой грустью. Московская группа Lirika исполнит для вас более двух десятков кавер-версий самых узнаваемых хитов русского рока: «Агата Кристи», «Ляпис Трубецкой», «Жуки», «Ленинград», «ГрОб», «Чайф», «Кино», «КиШ», «Би-2», «Сплин», «Мумий Тролль» и других любимых исполнителей.

Вход свободный.