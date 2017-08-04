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Linkin Park Show

Linkin Park Show

В Туле с большой двухчасовой программой — трибьют-группа Poisonstars.

В рамках большого осеннего тура группа Poisonstars, уже не раз вдоль и поперек исколесившая со своими шоу всю нашу необъятную родину, отыграет программу Linkin Park Show, состоящую из ярчайших вариаций всех самых известных хитов!

Вас ждет огромная порция крутейших композиций любимой калифорнийской банды, которые ребята из Poisonstars исполняют на самом топовом уровне.

В конце программы презентация новых авторских песен группы!

Вход свободный.

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
28 октября 2017, суббота
22:00
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