Jeans N' Roses исполняют блокбастеры лос-анджелесской банды в ее классическом составе золотой эпохи 1987−1991 гг. Драйв и энергия, хулиганство и романтика, харизма Иззи, пронзительный вокал Эксла, чумовые соляки Слэша, кураж Даффа и отрыв Стиви — эти парни не просто передают дух Guns'n'Roses, но воссоздают на сцене саму суть легендарной группы.

Поклонникам GnR, до сих пор тоскующим из-за распада коллектива, явка обязательна. Всем остальным: на наших концертах вы откроете для себя «Ганзов» заново.

Вход свободный.