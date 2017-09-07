janpalach и Ксилема

Ксилема — инди-эмо группа из Минска.

janpalach (Одесса) — бывшие участники таких банд как: «mariesena», «yotsuya kaidan» и «date rape».

В Туле состоится их первый совместный концерт в рамках мини-тура по РФ после которого они отправятся покорять большие города (Москва, Питер, Минск). Как понимаете — пропустить подобное у нас никак нельзя.

Ну, и группа которая дополнит этот дуэт, обратив его в трио, небезызвестные туляки — THE FALL.

Вход — 250 р.